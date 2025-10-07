English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात होणार मोठा बदल, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली घोषणा!

Maharashtra Police uniform:  बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने पोलिसांच्या बुटांबाबत प्रश्न उपस्थित केला, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 7, 2025, 04:05 PM IST
महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात होणार मोठा बदल, मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केली घोषणा!
महाराष्ट्र पोलीस गणवेश बदल

Maharashtra Police uniform: महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात लवकरच महत्त्वपूर्ण बदल होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) आयोजित मुलाखतीत बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने पोलिसांच्या बुटांबाबत प्रश्न उपस्थित केला, ज्याला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत बदलाचे संकेत दिले.

पोलिसांच्या बुटांवर चर्चा

अक्षय कुमारने मुलाखतीत पोलिसांच्या बुटांच्या रचनेवर भाष्य केले. सध्याचे टाचांचे बूट धावपळ आणि पाठलाग करताना पोलिसांना अडथळा ठरतात. क्रीडापटूंप्रमाणे हलके आणि पळण्यास सोयीचे बूट उपलब्ध झाल्यास पोलिसांचे कार्यक्षमतेत वाढ होईल, असा मुद्दा त्याने मांडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हा मुद्दा गांभीर्याने ऐकून घेतला.

मुख्यमंत्र्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद

गृहमंत्री पदाची जबाबदारी संभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अक्षयच्या सूचनेचे स्वागत केले. आतापर्यंत पोलिसांचे बूट संचलनासाठी वापरले जात असल्याने त्यांच्या डिझाइनकडे विशेष लक्ष दिले गेले नव्हते. मात्र, अक्षयने उपस्थित केलेला मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, पळण्यास सोयीचे बूट देण्यासाठी लवकरच नियोजन केले जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

अक्षयच्या सुचनेचे स्वागत

मुख्यमंत्र्यांनी अक्षय कुमारला नव्या बुटांच्या डिझाइनसाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. अक्षयच्या सूचनेमुळे पोलिसांच्या गणवेशात कार्यक्षमता वाढवणारा बदल होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यात पोलिसांना हलके आणि वेगवान पळण्यास उपयुक्त बूट मिळू शकतील.

पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष

पोलिसांना कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अनेकदा तातडीने धावपळ करावी लागते. सध्याचे बूट त्यांच्या गतीवर मर्यादा आणतात. नव्या डिझाइनचे बूट पोलिसांना अधिक चपळ आणि प्रभावी बनवतील, असे अक्षयने नमूद केले.

महाराष्ट्र पोलिसांसाठी नवे पाऊल

या बदलामुळे महाराष्ट्र पोलिसांचा गणवेश आधुनिक आणि कार्यक्षम होईल. मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कारवाईचे संकेत देत पोलिसांच्या सुविधांवर लक्ष केंद्रित केल्याने हा निर्णय ऐतिहासिक ठरू शकतो, असे मत व्यक्त करण्यात येतंय. 

महाराष्ट्र पोलिसांचा गणवेश कसा बदलला?

महाराष्ट्र पोलिसांचा गणवेश हा काळानुसार आधुनिकता, व्यावहारिकता आणि सांस्कृतिक बदलांनुसार विकसित होत आला आहे. ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया आजही चालू आहे. १६६९ मध्ये भांडारी मिलिशियाच्या लाल रंगाच्या गणवेशापासून (ब्रिटिश सेनेप्रमाणे) सुरुवात झाली. १८३८ पर्यंत मुंबई पोलिसांकडून निळे शॉर्ट्स आणि पँट्स वापरले जात, ज्याला 'नीली बाटली, पिवळी बुच' म्हणून ओळखले जात असे. १९०५ नंतर पांढऱ्या युनिफॉर्मचा समावेश झाला, जो औपचारिक प्रसंगांसाठी वापरला गेला. मात्र, धूळ आणि कीचडामुळे तो घाण होत असल्याने तो अवघड ठरला.स्वातंत्र्यानंतर १९४८ मध्ये मंकी कॅप काढून टाकली गेली आणि लांब पँट्स छोट्या केल्या गेल्या. १९५० च्या दशकात संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळात पांढऱ्या युनिफॉर्मची समस्या उद्भवली, ज्यामुळे १९५३ मध्ये खाकी रंगाचा प्रस्ताव आला. १९५५-५६ मध्ये तो लागू झाला, ज्यामुळे मुंबईतील पोलिसांना खाकी शर्ट आणि पँट्स मिळाल्या. १९७८ मध्ये समितीने शॉर्ट्सऐवजी खाकी ट्राउझर्सची शिफारस केली, जी १९८१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांच्या काळात अनिवार्य झाली. यामुळे हालचाली सुलभ झाल्या आणि पोलिसांना आदर मिळाला. २०१८ मध्ये खाकी कपड्यांच्या एकसमान रंगासाठी (PANTONE 18-1022 TCX) खरेदीची घोषणा झाली. २०२२ मध्ये PSI ते DySP दर्जासाठी ट्युनिक युनिफॉर्म बंद झाली. नुकत्याच २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अक्षय कुमारच्या सूचनेनुसार धावण्यास सोयीचे बूट देण्याचे आश्वासन दिले. हे बदल पोलिसांच्या कार्यक्षमतेचे प्रतिबिंब आहेत, ज्यामुळे गणवेश आधुनिक आणि प्रभावी बनला.

FAQ

प्रश्न: महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशात कोणता बदल होणार आहे?

उत्तर: महाराष्ट्र पोलिसांच्या गणवेशातील बुटांमध्ये बदल होणार आहे. सध्याचे टाचांचे बूट धावपळ आणि पाठलाग करताना अडथळा ठरतात. त्याऐवजी क्रीडापटूंप्रमाणे हलके आणि पळण्यास सोयीचे बूट देण्याचे नियोजन आहे. ही सूचना बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने मांडली, ज्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

प्रश्न: पोलिसांच्या बुटांबाबत चर्चा कोणत्या प्रसंगी झाली आणि कोणी मुद्दा उपस्थित केला?

उत्तर: फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) आयोजित मुलाखतीदरम्यान बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी पोलिसांच्या बुटांबाबत चर्चा केली. अक्षयने सध्याच्या बुटांमुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर येणाऱ्या मर्यादांवर लक्ष वेधले आणि नव्या डिझाइनचे बूट सुचवले.

प्रश्न: या बदलासाठी कोणते पाऊल उचलले जाणार आहे?

उत्तर: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पळण्यास सोयीचे बूट देण्यासाठी लवकरच नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यांनी अक्षय कुमारला नव्या बुटांच्या डिझाइनसाठी सहकार्य करण्याची विनंती केली. यामुळे भविष्यात पोलिसांना कार्यक्षम आणि आधुनिक गणवेश मिळेल, ज्यामुळे त्यांची गती आणि प्रभावीता वाढेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
maharashtra policemumbai policeMaharashtra Police uniformCM Devendra Fadnavisमहाराष्ट्र पोलीस

