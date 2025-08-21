'ठाकरे ब्रँड' अपयशी ठरल्यानंतर राज फडणवीसांच्या भेटीला; अचानक 'वर्षा'वर पोहोचले अन्...

Raj Thackeray Visit Varsha Bungalow To Meet CM Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे आज अचानक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या भेटीसाठी पोहोचले आहेत. विशेष म्हणजे परवाच बेस्टच्या पतपेढीच्या निवडणुकीचा निकाल लागलेला असून त्यामध्ये उद्धव ठाकरेंबरोबर युती केलेल्या राज ठाकरेंना मोठा फटका बसला आहे. यावरुन भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडून ठाकरे बंधुंवर टीकेची झोड उठलेली असतानाच राज यांनी भेटीचा अचूक टायमिंग साधून नेमका कोणाला इशारा दिला आहे याबद्दल राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं आहे. बेस्टच्या निवडणुकीत 'ठाकरे ब्रँड' सपशेल फेल ठरल्यानंतर आता या भेटीच्या माध्यमातून खरोखरच काही वेगळी राजकीय समिकरणं भविष्यात पाहायला मिळणार का? असा सवालही उपस्थित केला जातोय.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज ठाकरे आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटण्यासाठी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमरास 'वर्षा' बंगल्यावर पोहोचले आहेत. राज यांनी यापूर्वीही अशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचं पाहायला मिळालं आहे. राज यांनी काही आठवड्यांपूर्वी मुंबईतील एका आलीशान हॉटेलमध्येही फडणवीसांची भेट घेतली होती. त्यावेळी या दोन्ही नेत्यांमध्ये शालेय अभ्यासक्रमामधील मराठी विरुद्ध हिंदी वादावर चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं. आज राज यांनी नागरी समस्यांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे.
मागील काही काळापासून राज ठाकरे आणि भाजपामधील दुरावा वाढला असून दोन्ही ठाकरे बंधूमधील जवळीक वाढल्याचं दिसत आहे. राज ठाकरे 19 वर्षानंतर 5 जून रोजी पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरेंसोबत राजकीय मंचावर दिसले. त्यानंतर राज हे उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसानिमित्त 'मातोश्री' बंगल्यावर शुभेच्छा देण्यासाठी पोहोचले होते. दरम्यानच्या काळात भाजपा आणि मनसे या दोघांकडूनही एकमेकांवर टीका झाल्याचंही पाहायला मिळालं. या कालावधीच झालेल्या बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीमध्ये उद्धव ठाकरेंसबोत लढूनही पदरी निराशाच पडल्याच्या 48 तासांमध्ये राज फडणवीसांच्या भेटीसाठी गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.
राज आणि फडणवीस यांच्यामध्ये अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र या चर्चेचे विषय गुलदस्त्यातच आहेत.
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट का घेतली?
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज ठाकरे यांनी 21 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 9 वाजण्याच्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट 'वर्षा' बंगल्यावर घेतली. ही भेट नागरी समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी असल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वीही राज ठाकरे यांनी फडणवीस यांची भेट घेऊन शालेय अभ्यासक्रमातील मराठी विरुद्ध हिंदी वादावर चर्चा केली होती.
या भेटीमागील राजकीय संदर्भ काय आहे?
या भेटीला विशेष राजकीय महत्त्व आहे कारण ती बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर दोन दिवसांनी झाली. या निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत युती करूनही राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) पराभव पत्करावा लागला. यामुळे 'ठाकरे ब्रँड'ला फटका बसल्याची टीका भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कडून होत असताना राज यांची ही भेट राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे.
राज ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यातील चर्चेचा विषय काय होता?
राज ठाकरे आणि फडणवीस यांच्यात अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते, परंतु चर्चेचे नेमके विषय गुलदस्त्यात आहेत. अधिकृतपणे ही भेट नागरी समस्यांवर चर्चेसाठी असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात कोणत्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत?
बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीत पराभवानंतर आणि भाजपा-मनसे यांच्यातील वाढत्या दुराव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाल्याने नव्या राजकीय समीकरणांची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत अलीकडेच जवळीक दाखवली असताना ही भेट कोणाला इशारा देण्यासाठी आहे का, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.