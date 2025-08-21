English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ठाकरे- फडणवीस भेटीमागचं कारण काय? राऊत म्हणाले, ‘काही दिवसांवरच...’

Raj Thackeray CM Devendra Fadnavis meet : राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये झालेल्या भेटीनंतर अनेक राजकीय चर्चांना उधाण आलेलं असतानाच संजय राऊत यांनी बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट केल्या....   

सायली पाटील | Updated: Aug 21, 2025, 10:50 AM IST
Raj Thackeray CM Devendra Fadnavis meet : बेस्ट पतपेढी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकाएकी गुरुवार, 21 ऑगस्ट 2025 ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वर्षा या शासकीय निवासस्थानी पोहोचले. ठाकरे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी आल्याचं कळताच अनेक राजयकीय चर्चांना उधाण आलं आणि त्यातच ठाकरेंच्या शिवसेनेतील खासदार संजय राऊत यांनी या भेटीमागचं कारण आपल्याला ठाऊक असल्याचं म्हणत माध्यमांसमोर काही गोष्टी स्पष्टच केल्या. 

चर्चा होतेय तर, होऊद्या ना... 

राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना राऊत म्हणाले, ‘विरोधी पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेले आणि त्यांच्यात काही चर्चा सुरू असेल... तर ती असू द्या ना सुरू. राज ठाकरे आणि फडणवीस अनेकदा भेटले आहेत. हा सध्या पहिल विषय नाही गणपतीचे दिवस आहेत, काही दिवसांतच घरोघरी गणपती येतील. कदाचित ते गणपतीचं आमंत्रण देण्यासाठी गेले असतील.’ 

या भेटीदरम्यान राज्यासंदर्भातील काही प्रश्नांवर चर्चा केली असेल ही बाबसुद्धा राऊतांनी नाकारली नाही. मात्र इथंसुद्धा त्यांनी मुंबईची तुंबई झाल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत फडणवीस सरकारवर निशाणा साधला. ‘ज्या पद्धतीनं फडणवीस यांच्या काळात आता नुकतीच मुंबई बुडाली, दोन दिवस मुंबई, ठाणे, नाशिकसारखी शहरं बुडाली. ते पाहता या भेटीत राज्यातील प्रश्नांवर त्यांची चर्चा झाली असेल. त्याच्यामध्ये कोणाला त्रास करून घेण्याची गरज नाही. आम्हाला त्रास झाला आहे का? आम्हाला माहितीये काय आहे या भेटीमागचं कारण... आणि आम्ही ते का सांगू?’ असा सूर त्यांनी आळवला. 

महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्र्यांना विरोधी पक्षाचे नेते भेटत असतात. कोण कशाकरता भेटतो हे ते नेतेच सांगू शकतात असं म्हणतान यावेळी झालेली भेट दोन प्रमुख नेत्यांमधील असून, त्यात एक राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दुसरे स्वत: राज ठाकरे. त्यामुळं त्यांनीच सांगायला पाहिले आम्ही का भेटलो असं राऊत स्पष्ट म्हणाले. राज ठाकरेंचा स्वभाव पाहता ते स्पष्ट आणि परखडपणे या भेटीबबात बोलतील ही बाब त्यांनी अधोरेखित केली. 

‘राज आणि उद्धव ठाकरेंच्या एकत्र येण्याच्या चर्चा असतानाच फडणवीसांसोबतच्या या भेटीमुळं संभ्रम निर्माण होतोय का? या प्रश्नाचं उत्तर देताना राज ठाकरे हे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भेटले असून, हा काही राजकीय अपराध नाही. उद्या माझं किंवा उद्धव ठाकरे यांचं काही सामाजिक किंवा राजकीय काम असेल तर त्यांनीही भेटलं पाहिजे. राज्याचा मुख्यमंत्री हा एका गटाचा किंवा पक्षाचा नसतो. ते 11 कोटी जनतेचे प्रतिनिधी असून, त्यांनीसुद्धा कसं वागण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे’, असं आग्रही विधान त्यांनी केलं. देशामध्ये पंतप्रधान आहेत ते भाजपचे पंतप्रधान आहेत असं आम्ही म्हणतो आणि त्याला काही वेगळी कारणं आहेत असं सांगताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ही प्रतिमा पुसली पाहिजे असं सूचक विधान त्यांनी केलं. 

बेस्ट निवडणुकीसंदर्भातील प्रश्न विचारला असता, ही फक्त एका पतपेढीची निवडणूक असून ती काया महाराष्ट्राची, लोकसभेची, महानगरपालिकेची निवडणूक आहे का? असा संतप्त प्रश्न केला. आम्हाला या निवडणुकीत कोण मतदार आहेत हेसुद्धा ठाऊक नाही असं म्हणताना पतपेढीच्या निवडणूकीला आपण फार महत्त्वं न दिल्याचं राऊतांच्या बोलण्यातून स्पष्ट झालं. हे विषय दिल्लीत चर्चेचे नसून, ते बेस्ट आगारातील चर्चेचे विषय असल्याचं त्यांनी थेट सांगितलं. 

राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट कधी आणि कुठे झाली?
राज ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट गुरुवार, 21 ऑगस्ट 2025 रोजी फडणवीस यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी, मुंबई येथे झाली.

या भेटीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण का आलं?
बेस्ट पतपेढी निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर लगेचच ही भेट झाल्याने आणि गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कोकणातील प्रवास आणि राजकीय हालचालींना गती मिळत असल्याने, या भेटीमागील कारणांबाबत अनेक तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. शिवसेना (UBT) खासदार संजय राऊत यांनीही या भेटीमागील कारण ठाऊक असल्याचं सांगत राजकीय चर्चांना आणखी हवा दिली.

संजय राऊत यांनी या भेटीबाबत काय म्हटलं?
संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना सांगितलं, “विरोधी पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटले आणि त्यांच्यात काही चर्चा झाली तर ती होऊ द्या. राज ठाकरे आणि फडणवीस यांची ही पहिली भेट नाही.”  

