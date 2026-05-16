महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप? पटेल- तटकरेंच्या भेटीदरम्यान शरद पवारांचं मौन,'पार्थ पवारांना समज...'

Maharashtra Politics News : महाराष्ट्र राजकारणातील दोन महत्त्वाचे पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काहीतरी मोठं घडतंय अशी कुचबूच सुरु झाली आहे. एकीकडे सुनेत्रा पवार गट आणि दुसरीकडे शरद पवार गट पाहिला मिळतोय. अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या चार महिन्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये काही आलबेल नसल्याच्या बातम्या समोर आल्यात. त्यात शरद पवारांकडे प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनिल तटकरे जाऊन गुप्त बैठका घेत आहेत. तर दुसरीकडे सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार हे पक्षावरील पकड निसटू नये यासाठी धडपड करताना दिसत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राष्ट्रवादीतल्या बड्या नेत्याने शरद पवारांकडे पार्थ पवारांची तक्रार केल्याच समजतंय. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतला अंतर्गत संघर्षासंदर्भात आता शरद पवारांकडे तक्रार सूर उमटलाय.
त्यांनी शरद पवारांना सांगितलं की, आम्हीही पक्षा साठी अहोरात्र मेहनत घेतलीय, दादा असताना असे काही घडायचे नव्हते अशी मतं त्यांनी मांडली आहेत. ते म्हणाले की, आमचा मन सन्मान राखला पाहिजे असे आम्हाला वाटतंय , असं नेत्यांनी पवारांकडे मत मांडलं आहे. शिवाय पार्थ पवारांना समज द्या, अशी मागणीही केली आहे.
तरदुसरीकडे सुनेत्रा पवारांच्या निवडणूक आयोगाला दिलेल्या पत्रावरूनही पक्षात काही आलबेल नाही अशी चर्चा रंगली होती. कारण निवडणूक आयोगाला दिलेल्या यादीत सुनेत्रा पवार यांच्या नावासमोर राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून उल्लेख आहे. तर पार्थ पवार आणि जय पवार यांची जनरल सेक्रेटरी म्हणून लिहण्यात आलंय. त्यामुळे पक्षातील वरिष्ठ नेते प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनिल तटकरे यांची नावं प्रमुख पदांमध्ये नसल्याने उलट-सुलट राजकीय चर्चांना जोर आला आहे.
या चर्चांना जोर यासाठी आला कारण सुनील तटकरे यांनी अचानक 12 मे रोजी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. सूत्रांच्या माहितीनुसार त्याचदिवशी प्रफुल पटेल हेदेखील शरद पवार भेटले होते. या गुप्त बैठकीमुळे राजकीय वातावरण तापलंय.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरेंच्या बहुचर्चित भेटीदरम्यान शरद पवारांनी मौन बाळगलं. त्यांनी या दोन्ही नेत्यांनी जे सांगितलं ते फक्त ऐकून घेतलं. मात्र, पवारांच्या मौनाचा अर्थ काय? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या अंतर्गत घडामोडींबाबत पटेल- तटकरे शरद पवारांशी बोलले तेव्हा शरद पवारांनी केवळ ऐकून घेतले, प्रतिक्रिया देण्याची घाई केली नाही. राष्ट्रवादीच्या अंतर्गत घडामोडी या त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न, शरद पवार कुटुंबातील ज्येष्ठ या नात्यानं कुटुंबप्रमुख ही भूमिका बजावू शकतात.