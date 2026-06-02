Sunil Tatkare : विलिनीकरणाबाबत नकार देणाऱ्या तटकरेंची आता कबुली, दादानंतर...? सगळंच सांगितलं

Maharashtra Political : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या विधान परिषदेचे वारे वाहत आहेत. अशातच महाराष्ट्रातील दोन महत्त्वाचे पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन गटांच्या विलिनीकरणाबद्दल गेल्या अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरु आहे. या विलिनीकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते खासदार सुनील तटकरे यांनी केलेल्या विधानानंतर पुन्हा एकदा चर्चाला जोर आला आहे. पूर्वी विलिनीकरणाबाबत नकार देणाऱ्या सुनील तटकरे यांनी कबुली दिली आहे. अजित पवार म्हणजेच आपले दादांच्या निधनानंतर हे विलिनीकरण का झालं नाही याबद्दल त्यांनी स्पष्ट सांगून टाकलं आहे.
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुनील तटकरे यांनी सांगितलं की, दादांच्या निधनापूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलिनीकरणाबद्दल चर्चा झाली होती. पण हो कोणत्याही बैठकीला मी उपस्थित नव्हतो, हेही खरं आहे. पण बैठकीचा तपशील दादांना मला सांगत होते. त्यावेळी आम्ही निर्णयाच्या प्रक्रियेत होतो. त्यामुळे आता प्राजक्त तनपुरे यांनी फार मोठा गौप्यस्फोट वगैरे केला असं म्हणता येणार नाही. कारण दादा त्यावेळी विलिनीकरणाबद्दल एकटेच चर्चा करत होते. प्राजक्ता तनपुरे असो किंवा पवारांसोबतच्या राष्ट्रवादीतील नेते असतील पण दादा एकटेच त्यांना सगळ्यांना उत्तर देत होते. कारण दादा आमचे नेते होते.
पुढे तटकरे म्हणाले की, दादांच्या निधनानंतर राजकीय परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. दादा असताना होणारे विलिनीकरण आणि आता दादा गेल्यावर होणारे विलिनीकर यात मोठा फरक आहे. कदाचित या परिस्थितीतील बदलामुळे हे विलिनीकरण होऊ शकलं नाही. कालातंराने पुढे वेगळ्याच राजकीय घडामोडी घडल्यात.