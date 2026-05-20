/महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वात मोठी बातमी! राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत शरद पवारांच्या उपस्थितीत घेतला मोठा निर्णय

NCP Merger: महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी घडामोड घडली आहे. राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. शरद पवारांच्या उपस्थितीत सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबत भूमिका जाहीर केली आहे. यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाच्या विलिनीकरणाबाबतचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बैठक पार पडली. या बैठकीत राष्ट्रवादी विलिनीकरणावर चर्चा झाली. मात्र, विलिनीकरणाच्या चर्चेला आता ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
शरद पवार यांच्या बैठकीत विलिनीकरणाबाबत अत्यंत महत्वाचा निर्णय झाला. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या बैठकीत विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरून आमदारांनी आणि कार्यकर्त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी सूचक मौन बाळगले. यामुळे काही आमदारांमध्ये नाराजी पाहायला मिळाली. कार्यकर्त्यांमधील संभ्रम दूर करण्यासाठी शरद पवारांनी स्वतः भूमिका स्पष्ट करावी, अशी आमदारांची इच्छा होती.
दुसरीकडे, सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांनी विलीनीकरणाची चर्चा पूर्णपणे फेटाळून लावली, तर प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी यापुढे विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम असल्याचं स्पष्ट केलं. सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी काही दिवसांपूर्वी शरद पवारांची भेट घेतल्यामुळे या चर्चेला उधाण आलं होतं. त्यातच अजित पवार गटात तटकरे-पटेल यांच्याविरोधात नाराजी असल्याने पक्षाची भूमिका स्पष्ट असावी, असा आमदारांचा आग्रह होता. मात्र, या बैठकीत शरद पवारांनी या कोणत्याच मुद्द्यावर काहीच भाष्य केले नाही. राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत सध्या चर्चा नसल्याचं काही दिवसांपूर्वीच जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केल होते. अजित पवार यांच्या निधनानंतर चर्चा थांबली असंही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊतांनीही भाष्य केले होते. विलिनीकरण वगैरे केवळ दंतकथा होती. आम्ही यापुढे मविआ म्हणूनच काम करणार, असंही राऊतांनी स्पष्ट केले होते.
जयंत पाटील आणि अजितदादांमध्ये विलीनीकरणाबद्दल 11 वेळा बैठक झाल्याचं काही दिवसाआधीच जयंत पाटलांनीही बोलून दाखवलं. पण आम्हाला या चर्चांबद्दल माहिती नाही असं म्हणत राष्ट्रावदीच्या नेत्यांनी मात्र हात वर केलेयत. तर दुसरीकडे सुप्रिया सुळेंनीही विलीनीकरण आता अशक्य असल्याचे संकेत दिले होते. दादांचं स्वप्न दादांसोबतच गेलं असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटल होते.
राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावरून सत्ताधारी विरोधकांमध्ये दावे-प्रतिदावे सुरू होते. विलीनीकरणावर शरद पवारांनी केलेले दावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी फेटाळून लावले होते. राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणावर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये चर्चा झाली असती तर दादांनी मला सांगितलं असतं असं विधान देवेंद्र फडणवीसांनी केले होते. सरकारमध्ये असताना अजित पवार आमच्याशी चर्चा न करता असा निर्णय घेऊ शकतील का? असा सवाल देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केला होता.
अजित पवार ह्यातीत असतानाच विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरु झाल्या होत्या. पण अजित पवारांनी उघडपणे त्याबद्दल कधीही मत मांडलं नाही. तेवढ्यात अजितदादांचं विमान अपघातात निधन झालं. हा संपुर्ण महाराष्ट्रासाठी एक मोठा धक्का होता. पण अजित पवारांचा अंत्यविधी झाल्यावर विलीनीकरणाच्या चर्चा पुन्हा सुरु झाल्या. राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण ही अजित पवारांची शेवटची इच्छा होती असं जयंत पाटील रोहित पवारांनी म्हटलं. पण दादांच्या पश्चात विलीनीकरणाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधला कोणताही प्रमुख नेता सकारातम्क दिसला नाही. सुनेत्रा पवारांनी तर त्याबद्दल कुठलीही उघड भूमिका बोलून दाखवली नाही.