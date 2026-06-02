/महाराष्ट्रातील दोन बड्या नेत्यांची समृद्धी महामार्गावर गळाभेट! महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही तरी मोठं घडणार?

Maharashtra Politics : एकीकडे विधान परिषदेच्या उमेदवारांचा गोंधळ सुरू असताना राज्यात मोठी घडामोड घडली आहे. महाराष्ट्रातील दोन बड्या नेत्यांची समृद्धी महामार्गावर गळाभेट झाली आहे. अब्दुल सत्तार आणि अंबादास दानवे समृद्धी महामार्गावर एकमेकांना भेटले आहेत. सत्तार आणि दानवे दोघांनीही दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याबाबत विधान केलं होतं. यानंतर आता ही भेट झाल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.
दोन्ही शिवसेना वेगळ्या होऊन जवळपास चार वर्षे झाली आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये विस्तवही जात नाही. दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर जहरी टीका केली जाते. इतकंच काय तर दोन्ही पक्ष आणि चिन्हाचा वाद थेट कोर्टापर्यंतही पोहोचला. त्यामुळे दोन्ही शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष अवघ्या महाराष्ट्रानं पाहिला आहे.
अशातच राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विधान परिषद निवडणुकांच्या निमित्ताने काही जागांवरुन महायुतीत संघर्ष निर्माण झाला आहे. विशेषतः भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत काही जागांवरुन वाद झाल्याचं पाहायला मिळाला. हे वाद संपुष्टात येऊन उमेदवारांनी अर्जही भरले. मात्र, ज्यांना संधी मिळाली नाही, त्यांनी बंडखोरी करत अपक्ष अर्ज दाखल केला. यांत शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार यांचाही समावेश आहे. महायुतीमधील या बंडखोरीवरुन शिवसेना UBTचे नेते अंबादास दानवे यांनी जोरदार टीका करताना थेट दोन्ही शिवसेना एकत्र येऊ शकतात असं मोठं वक्तव्य केले आहे.
दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याबाबत विधान केल्यानंतर लगेच दुस-या दिवशी या दोन्ही नेत्यांची समृद्धी महामार्गावर भेट झाली. यावेळी अंबादास दानवे आणि अब्दुल सत्तार यांनी एकमेकांची गळाभेटही घेतली. यावेळीही सत्तार यांनी आपली मन की बात दानवेंना सांगितली. दानवेंच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले. खासदार संजय राऊतांनी शिवसेनेला डिवचलं. चूक कळली असेल तर मातोश्रीला या असं राऊतांनी म्हटलं. तर, काहींना प्रवेश मिळणार नाही हे सांगायलाही राऊत विसरले नाहीत.
शिवसेना एकत्र यावेत अशी इच्छा व्यक्त करणा-या दानवेंनीही मातोश्रीवर आल्यास एकत्रिकरणाची चर्चा पुढे जाऊ शकते असं मोठं विधान केलं. काही दिवसांपूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलिनीकरणाची चर्चा होती. मात्र अजित पवारांच्या निधनानंतर या चर्चांना ब्रेक लागला. मात्र, दोन्ही राष्ट्रवादी आणि दोन्ही शिवसेनेमध्ये असलेल्या परस्पर संबंधांमध्ये मोठी तफावत आहे. पक्ष फुटीनंतरही दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे वैयक्तिक मधुर संबंध आहेत.
एकमेकांवर टोकाची टीका करणं दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी कटाक्षानं टाळलं. शिवसेनेचं मात्र तसं नाही. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात विस्तवही जात नाही. ठाकरेंच्या नेत्यांकडून शिवसेनेवर टीका करताना गद्दार, मिंधे असे शब्द वापरले जातात. एवढे संबंध बिघडलेले असताना दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांच्या वावरापेक्षा दोन्ही पक्षाच्या प्रमुखांमधील मतभेद प्रभावी आहेत. त्यामुळे दोन्ही शिवसेना एकत्र येण्याचं स्वप्न दिवास्वप्नच ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.