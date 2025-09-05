महाराष्ट्रातील 'या' बड्या नेत्यांमधील वैर कधीच संपणार नाही? साताऱ्याच्या राजकीय संघर्षाची जोरदार चर्चा

Maharashtra Politics : साताऱ्याच्या राजकारणात विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर आणि माजी खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यात विस्तवही जात नाही हे सर्वश्रूत आहे. दोघांमध्ये नेमहीच कुरखोडीचं राजकारण पाहायला मिळतं. लोकसभा निवडणूकीत माढा मतदारसंघात रामराजेंनी पक्षाचा आदेश धुडकावत रणजीतसिंह नाईक निंबाळकरांना मदत न करता धैर्यशील मोहिते पाटलांच्या मागे आपली संपूर्ण ताकद लावली होती. त्यामुळे रणजीतसिंह नाईक यांचा लोकसभेला पराभव झाला. हे दोन्ही नेते सहजासहजी एका व्यासपीठावर आलेलं हे चित्र दुर्मिळच.. मात्र फलटणमधील एका कार्यक्रमात रामराजे आणि रणजितसिंह नाईक निंबाळकर एकाच व्यासपीठावर पाहायला मिळाले.
यावेळी हे दोन्ही नेते समोरा समोर आल्यानंतर एकमेकांशी बोलतील का याची चर्चा होती. मात्र दोन्ही नेत्यांनी एकाच व्यासपीठावर असतानाही एकमेकांशी बोलणं टाळलं. मात्र आपल्या भाषणात रामराजेंनी रणजीत सिंह निंबळकरांबाबत केलेलं वक्तव्य चर्चेत आलंय. रणजीतसिंह निंबाळकरांसोबत वैर आहे म्हणजे आम्ही आता एकमेकांच्या कॉलर पकडून भांडायचं का असा सवाल रामराजेंनी केला. कुठे थांबायचं हे दोघांनाही कळतं मतभेद असले तरच लोकशाही टीकते असं म्हणत रामराजेंनी रणजीत सिंह यांच्याबाबत वक्तव्य केलं.
आता रामराजेंनी रणजीतसिंह नाईक निंबाळकरांच्याबाबतच्या मतभेदांसंदर्भात वक्तव्य केल्यानंतर रणजीतसिंह निबाळकर काय बोलणार याकडेच सगळ्याचं लक्ष लागलं होतं.. मात्र रणजीतसिंह निंबाळकरांनी रामराजेंबद्दल किंवा त्यांच्या वक्तव्याबद्दल थेट बोलणं टाळल्याचं पाहायला मिळालं. प्रवास करत असताना संघर्ष करत असताना सल्लागार चांगला असणं महत्वाचं असतो असं म्हणत रामराजेंना टोला लगावलाय.
राजकीय मतभेद असलेले नेते एका व्यासपीठावर आले की टोलेबाजी करत मिश्कील वक्तव्य करत संवाद आपल्या भाषणातून वक्तव्य करताना पाहायला मिळतं. तसाचं काहीसं रामराजे निंबाळकरांनी केल्याचं पाहायला मिळालं. यातून राजकीय कटूता कमी करण्याचा रामराजेंचा प्रयत्न होता का अशीही चर्चा आहे. मात्र रणजीत सिंह नाईक निंबाळकरांनी थेट भाष्य टाळत हा राजकीय सामना असाच सुरू राहणार असल्याचं स्पष्ट केलंय.