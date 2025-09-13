English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

राज ठाकरेंवर गंभीर आरोप करत मनसेच्या बड्या नेत्याने सोडला पक्ष; 'पांडुरंगाने दुर्लक्ष...'

Big Blow To MNS Chief Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा 'पांडुरंग' असा उल्लेख करतानाच, 'देवाचं माझ्यावर लक्ष नाही तर मी काय करु?' असा सवाल उपस्थित करत पक्ष सोडत असल्याचं सांगितलं.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 13, 2025, 03:11 PM IST
राज ठाकरेंवर गंभीर आरोप करत मनसेच्या बड्या नेत्याने सोडला पक्ष; 'पांडुरंगाने दुर्लक्ष...'
अमित ठाकरेंचा अपराधी असल्याचंही या नेत्याने म्हटलं (फाइल फोटो)

Big Blow To MNS Chief Raj Thackeray: एकीकडे राज ठाकरेंची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेसोबत युती करणार असल्याची चर्चा आहे. असं असतानाच दुसरीकडे राज ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. एका निष्ठावंत नेत्याने मनसेला 'जय महाराष्ट्र' केला असून राज ठाकरेंवरील नाराजी व्यक्त करत आता थांबलं पाहिजे असं म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे आपण फक्त अमित ठाकरेंचे अपराधी आहोत, आपण त्यांना दिलेला शब्द पाळू शकलो नाही असंही या नेत्याने पक्षातून बाहेर पडत असल्याचं सूचत करत म्हटलं आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

मागायचं वय राहिलेलं नाही

मला अनेक गोष्टींमधून डावलण्यात आल्याचा आरोप या नेत्याने केला आहे. "काय घडतंय मला विचारतात, मी काय सांगणार? दोन भाऊ एकत्र आल्यानंतर मिडिया विचारतं. मलाच माहिती नाही, मी काय उत्तर देणार? प्रत्येक वेळेला काय मागायचं? मागायचं वय राहिलेलं नाही. मागून नाही मिळाल्यावर कुठे दु:ख सहन करत बसू? मी आनंदाने बाहेर पडतोय. मी जिथे होतो तिथे प्रमाणिकपणे काम केलं आहे," असं या नेत्याने मनसेतून बाहेर पडत असल्याचं 'झी 24 तास'शी बोलताना जाहीर केलं आहे.

पांडुरंग असा उल्लेख करत व्यक्त केली नाराजी

ज्या नेत्याने मनसे सोडली आहे त्याचं नाव आहे, प्रकाश महाजन! "मी मनसेत कुणाचा अपराधी असेल तर तो अमित ठाकरेंचा आहे. मी शब्द दिला होता त्यांना. पण मी शब्द देऊन काय उपयोग आहे?" असं म्हणत पुढे प्रकाश महाजनांनी राज ठाकरेंनी आपल्याकडे दुर्लक्ष केल्याचं म्हटलं आहे. राज यांचा पांडुरंग असा उल्लेख केला आहे. "माझ्या नजरेत देव आहे. माझ्यावर देवाची नजर असली पाहिजे. माझ्यावर देवाची नजरच नाही तर मी काय करणार? माझा पांडुरंग माझ्याकडे पाहत नसेल, बघत नसेल तर मी काय करायचं?" असा सवाल प्रकाश महाजनांनी विचारला आहे.

देवावर नाराज

देवावर नाराजी आहे का? असा सवाल विचारण्यात आल्यानंतर प्रकाश महाजनांनी राज ठाकरेंवरील नाराजी व्यक्त केली. "देवावर कोण नाराज होत नाही? देवावर नाराज का होऊ नये? देवावर नाराजही होता येतं. मला बोलावायचा हावं असं काही नाहीये. माझ्या मनातही कुठे नाहीये की मला बोलवायला यावं आणि थांबवावं," असं प्रकाश महाजन म्हणाले. "मी सक्रीय राजकारणात असलो काय आणि नसलो काय काहीही फरक पडत नाही. माणूस जगत असतो तोपर्यंत कार्यरत असतो. मला कोणीही काहीही म्हटलं नाही," असं महाजन यांनी सांगितलं.

भाजपामध्ये जाणार का?

महाजन कुटुंब भाजपाच्या जवळचं असल्याने इतर पक्षात जाणार का? असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, भाजपा कुटुंबाच्या जवळचा, मी कुटुंबाच्या जवळ आहे की नाही प्रश्न पडतो," असं उत्तर प्रकाश महाजनांनी हसत दिलं.

कधीतरी कुठेतरी थांबावं लागतं म्हणून...

प्रकाश महाजन यांनी "आता थांबण्याचा निर्णय घेतलाय, कुठेतरी थांबावं लागतं म्हणून आता थांबतोय" असं म्हटलं आहे. "सातत्याने मी उपेक्षेचा धनी झालो आहे. लोकसभेत माझी उपेक्षा झाली. विधानसभेत मला फक्त प्रचारात वापरून घेतलं. मला कुठलंही तिकीट नको होतं. मला कुठलही पद नको होतं तरीसुद्धा माझ्या नशिबी उपेक्षा आली. अमितजींना मी पक्षात राहील असा शब्द दिला होता मात्र तो शब्द मी पाडू शकत नाही. याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो," असं प्रकाश महाजनांनी म्हटलं आहे.

FAQ

मनसे सोडण्याचा निर्णय का घेतला?

प्रकाश महाजन यांनी पक्षात सतत उपेक्षा सहन करावी लागल्याने आणि अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने मनसे सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सांगितले की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांची उपेक्षा झाली, फक्त प्रचारासाठी वापरले गेले. तसेच, दोन भाऊ (राज आणि उद्धव ठाकरे) एकत्र येण्याच्या चर्चेत त्यांना माहितीच नव्हती, ज्यामुळे ते अस्वस्थ झाले.

राज ठाकरेंवर काय आरोप केले?

प्रकाश महाजन यांनी राज ठाकरेंना "पांडुरंग" (देव) म्हणून संबोधत त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की, "माझा पांडुरंग माझ्याकडे पाहत नसेल तर मी काय करू?" याशिवाय, त्यांना डावलले गेले, बोलावले गेले नाही आणि उपेक्षा केली गेली, असा आरोप केला. ते म्हणाले, "मागायचं वय राहिलेलं नाही" आणि "मागून मिळत नसल्यावर दु:ख सहन करत बसू का?"

अमित ठाकरेंबाबत काय म्हटलं?

प्रकाश महाजन यांनी सांगितले की, ते फक्त अमित ठाकरेंचे "अपराधी" आहेत, कारण त्यांनी अमित यांना पक्षात राहण्याचा शब्द दिला होता, पण तो पाळू शकले नाहीत. याबद्दल त्यांनी दिलगीरी व्यक्त केली आणि "मी शब्द देऊन काय उपयोग आहे?" असं म्हटलं.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Maharashtra Politicsbig blowMNS chiefRaj Thackerayold colleague

इतर बातम्या

उच्चांकी दरवाढीनंतर आज सोनं झालं स्वस्त, तर, चांदी सलग दुसऱ...

भारत