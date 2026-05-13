/ठाकरेंचा प्रहार अन् शिंदेंचे 9 माजी नगरसेवक अडचणीत, महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ? काय नेमकं प्रकरण?

Eknath Shinde Shivsena: ठाणे महानगरपालिकेतील ही कायदेशीर लढाई आता निर्णायक वळणावर आली आहे. 9 माजी नगरसेवकांचे राजकीय भवितव्य आता न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून आहे.
Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray Thane Shivsena Corporators News: महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तासंघर्षाचा दुसरा अंक आता ठाणे महापालिकेत रंगण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेनेत पडलेल्या उभ्या फुटीनंतर ठाणे हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला मानला जातो. मात्र, याच बालेकिल्ल्याला खिंडार पाडण्यासाठी आता उद्धव ठाकरे गटाने कंबर कसली आहे. ठाणे महानगरपालिकेतील शिंदे गटात सामील झालेल्या 9 माजी नगरसेवकांच्या विरोधात ठाकरे गटाने आक्रमक पवित्रा घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या कायदेशीर लढाईमुळे ठाण्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या प्रकरणाचा निकाल आगामी निवडणुकांवर मोठा परिणाम करू शकतो. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
ठाणे महानगरपालिकेतील शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांनी पक्षादेश झुगारून शिंदे गटात प्रवेश केल्याचा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. या फुटीर नगरसेवकांवर कारवाई करण्यासाठी ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा आणि संसदेनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पक्षांतराचा मुद्दा न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचला आहे. ही याचिका म्हणजे शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरेंनी टाकलेला मोठा 'पेच' मानला जात आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, ज्या चिन्हावर आणि ज्या पक्षाच्या नावावर हे नगरसेवक निवडून आले होते, त्या पक्षाशी त्यांनी प्रतारणा केली आहे. पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदीनुसार, त्यांनी मूळ पक्ष सोडल्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद रद्द व्हावे, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून सत्तांतर घडवून आणल्याचा ठपका या 9 माजी नगरसेवकांवर ठेवण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विभागीय आयुक्तांकडे यापूर्वीच दाद मागण्यात आली होती. मात्र, तिथून समाधानकारक निकाल किंवा कार्यवाही न झाल्याने ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. प्रशासकीय स्तरावर जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोपही ठाकरे गटाच्या नेत्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे आता न्यायालय यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
ज्या 9 माजी नगरसेवकांविरुद्ध ही याचिका आहे, त्यांच्या राजकीय भवितव्यावर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जर न्यायालयाचा निकाल त्यांच्या विरोधात गेला, तर त्यांना आगामी महापालिका निवडणुका लढवताना अडचणी येऊ शकतात. तसेच, त्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यापासून रोखले जाण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. यामुळे शिंदे गोटात चिंतेचे वातावरण आहे.
ठाणे ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कर्मभूमी आहे. इथे ठाकरे गटाने अशा प्रकारे कायदेशीर आव्हान देणे, हे थेट मुख्यमंत्र्यांच्या वर्चस्वाला दिलेले आव्हान आहे. ठाणे महानगरपालिकेवर वर्चस्व राखणे हे दोन्ही गटांसाठी प्रतिष्ठेचा विषय बनले आहे. या याचिकेच्या माध्यमातून ठाकरे गट आपल्या अस्तित्वाची आणि संघर्षाची जाणीव करून देत असल्याचे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
हे प्रकरण केवळ 9 नगरसेवकांपुरते मर्यादित नाही, तर ते 'पक्षांतर बंदी कायदा' स्थानिक स्वराज्य संस्थांना किती काटेकोरपणे लागू होतो, याचा वस्तुपाठ ठरणार आहे. जर उच्च न्यायालयाने यावर कडक ताशेरे ओढले, तर मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील इतर महापालिकांमधील फुटीर नगरसेवकांचे धाबे दणाणणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
ठाणे महापालिकेची निवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकते. अशा काळात हा कायदेशीर पेच निर्माण झाल्याने मतदारांमध्येही संभ्रमाचे वातावरण आहे. ठाकरे गट या मुद्द्याचे भांडवल करून 'निष्ठा विरुद्ध गद्दारी' असा प्रचार करण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, शिंदे गट याला कायदेशीर प्रक्रिया म्हणून सामोरे जाण्याची तयारी करत आहे.