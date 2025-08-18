महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ड्रामा! शिंदेना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच भाजपच्या बड्या नेत्याने डायरेक्ट मोठे चॅलेंज दिले

Maharashtra Politics : वनमंत्री गणेश नाईक यांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री झाल्यापासून आजपर्यंत गणेश नाईक हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आव्हान उभं करताना पाहायला मिळत आहेत. मंत्री झाल्यापासूनच नाईक यांचं ठाण्याच्या राजकारणावर बारीक लक्ष आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेला खिंडीत गाठण्याची एकही संधी गणेश नाईक यांनी मंत्री झाल्यापासून सोडलेली नाही. आता एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यावर गणेश नाईक पुन्हा एकदा स्वारी करताना दिसताहेत. कारण 22 ऑगस्टला गणेश नाईक हे ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनमध्ये जनता दरबार घेणार आहेत. मंत्री झाल्यापासून गणेश नाईक यांचा हा ठाण्यातील दुसरा जनता दरबार आहे.
वनमंत्री गणेश नाईक यांचा ठाण्यात 22 ऑगस्टला जनता दरबार आहे. गणेश नाईक यांचा हा ठाण्यातील दुसरा जनता दरबार आहे. पहिला जनता दरबार - 24 फेब्रुवारी 2025 रोजी घेतला होता. गणेश नाईक हे मंत्री झाल्यापासून या ना त्या कारणाने एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देताना पाहायला मिळताहेत. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागल्याचं म्हणत गणेश नाईक यांनी नुकतंच शिंदेंना डिवचल्याचं पाहायला मिळालं. तर, गणेश नाईक हे वरिष्ठ मंत्री आहेत त्यांनी अशी वक्तव्य टाळायला हवीत. असं म्हणत म्हस्के यांनी वारंवार वरिष्ठ वरिष्ठ असं म्हणत नाईक यांना वयावरून डिवचण्याचा प्रयत्न केला.
