English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ड्रामा! शिंदेना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच भाजपच्या बड्या नेत्याने डायरेक्ट मोठे चॅलेंज दिले

भाजप नेते आणि वनमंत्री गणेश नाईक हे पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देताना दिसताहेत.  गणेश नाईक हे 22 ऑगस्ट रोजी ठाण्यात जनता दरबार घेणार आहेत. मंत्री झाल्यानंतर गणेश नाईकांचा ठाण्यातील हा दुसरा जनता दरबार आहे.. त्यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर गणेश नाईकांनी एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यावर स्वारी केल्याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात सुरू झालीय.

वनिता कांबळे | Updated: Aug 18, 2025, 11:33 PM IST
महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा ड्रामा! शिंदेना त्यांच्या बालेकिल्ल्यातच भाजपच्या बड्या नेत्याने डायरेक्ट मोठे चॅलेंज दिले

Maharashtra Politics : वनमंत्री गणेश नाईक यांची मंत्रिमंडळात एन्ट्री झाल्यापासून आजपर्यंत गणेश नाईक हे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर आव्हान उभं करताना पाहायला मिळत आहेत. मंत्री झाल्यापासूनच नाईक यांचं ठाण्याच्या राजकारणावर बारीक लक्ष आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या शिवसेनेला खिंडीत गाठण्याची एकही संधी गणेश नाईक यांनी मंत्री झाल्यापासून सोडलेली नाही. आता एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यावर गणेश नाईक पुन्हा एकदा स्वारी करताना दिसताहेत. कारण 22 ऑगस्टला गणेश नाईक हे ठाण्याच्या गडकरी रंगायतनमध्ये जनता दरबार घेणार आहेत. मंत्री झाल्यापासून गणेश नाईक यांचा हा ठाण्यातील दुसरा जनता दरबार आहे.

शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात नाईकांची स्वारी

वनमंत्री गणेश नाईक यांचा ठाण्यात 22 ऑगस्टला जनता दरबार आहे.  गणेश नाईक यांचा हा ठाण्यातील दुसरा जनता दरबार आहे.  पहिला जनता दरबार - 24 फेब्रुवारी 2025  रोजी घेतला होता. गणेश नाईक हे मंत्री झाल्यापासून या ना त्या कारणाने एकनाथ शिंदे यांना आव्हान देताना पाहायला मिळताहेत. एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागल्याचं म्हणत गणेश नाईक यांनी नुकतंच शिंदेंना डिवचल्याचं पाहायला मिळालं. तर, गणेश नाईक हे वरिष्ठ मंत्री आहेत त्यांनी अशी वक्तव्य टाळायला हवीत. असं म्हणत म्हस्के यांनी वारंवार वरिष्ठ वरिष्ठ असं म्हणत नाईक यांना वयावरून डिवचण्याचा प्रयत्न केला.

शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी डिवचल्यानंतर गणेश नाईक यांनीही शिवसेनेला जशास तसं उत्तर दिलंय. गणेश नाईक मंत्री झाल्यापासूनच त्यांनी ठाण्याच्या राजकारणावर लक्ष देत एकनाथ शिंदेंना वारंवार डिवचल्याचं पाहायला मिळतंय. 
एकनाथ शिंदे आणि गणेश नाईक यांच्यातील संघर्ष सर्वक्षूत आहेत. त्यात मंत्री झाल्यापासून या संघर्षाचा दुसरा अंक सुरू झालाय.. गणेश नाईक हे एकनाथ शिंदेंचा बालेकिल्ला ठाण्याच्या राजकारणात लक्ष घालत शिंदेना आव्हाना देताना दिसताहेत. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या संघर्षाला आणखीच धार येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. 

About the Author
Tags:
Maharashtra PoliticsBJP leader and Forest Minister Ganesh Naik. Deputy Chief Minister Eknath Shindeभाजप नेते आणि वनमंत्री गणेश नाईकउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

इतर बातम्या

ऑपरेशन सिंदूरमधील जवानाला टोलनाक्यावर मारहाण झाल्यानंतर NHA...

भारत