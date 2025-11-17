English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'राज ठाकरेंना स्मृतीभंश झालाय', बाळासाहेबांसंदर्भातील पोस्टवरुन BJP चा टोला; 'औरंगजेब फॅनक्लबचे...'

Maharashtra Politics BJP Slams Raj Thackeray: शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरेंसंदर्भात राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमधून भावना व्यक्त केल्यानंतर भाजपाने त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 17, 2025, 03:22 PM IST
'राज ठाकरेंना स्मृतीभंश झालाय', बाळासाहेबांसंदर्भातील पोस्टवरुन BJP चा टोला; 'औरंगजेब फॅनक्लबचे...'
राज ठाकरेंच्या पोस्टवरुन वादाची ठिणगी

Maharashtra Politics BJP Slams Raj Thackeray: शिवसेना पक्षाचे संस्थापक शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा आज स्मृतिदिन असून वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांकडून आणि वरिष्ठ नेत्यांकडून बाळासाहेबांच्या आठवणींना उजाळा दिला जात आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपासून ते महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंपर्यंत अनेकांनी बाळासाहेबांना आदरांजली अर्पण करणाऱ्या पोस्ट केल्या आहेत. मात्र राज ठाकरेंनी केलेल्या पोस्टवरुन भारतीय जनता पार्टीने आता राज ठाकरेंवर सडकून टीका केल्याचं पाहायला मिळत आहे. 

राज ठाकरेंनी भाजपाला लगावला टोला

बाळासाहेबांचे पुतणे राज ठाकरे यांनी बाळासाहेबांना भावपूर्ण शब्दांमध्ये आदरांजली वाहताना भारतीय जनता पार्टीचा थेट उल्लेख करत कठोर शब्दांमध्ये टोला लगावल्याचं पाहायला मिळालं. राज ठाकरेंनी त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊटंवरुन केलेल्या पोस्टमध्ये त्यांनी बाळासाहेबांसोबतचा एक फोटो जोडला आहे. "शिवसेना पक्षाचे संस्थापक, हिंदुहृदयसम्राट आणि माझे काका स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची आज पुण्यतिथी. देशाच्या इतिहासात भाषिक अस्मितेच्या जोरावर एक प्रचंड चळवळ निर्माण करून त्यातून एका राजकीय पक्षाला जन्म देणारे बाळासाहेब. आणि पुढे जातीय अस्मिता तीव्र होण्याच्या काळात आणि भारतीय जनता पक्षाचा कमंडलवाद फोफावायच्या आधी हिंदू म्हणून अस्मिता जागी करणारे बाळासाहेबच. पण म्हणून बाळासाहेबांनी हिंदूंकडे व्होटबँक म्हणून नाही पाहिलं. त्यांच्यासाठी हा विषय अस्मितेचा होता, धर्माप्रतीच्या प्रेमाचा होता. आणि हे करताना बाळासाहेबांनी, प्रबोधनकारांकडून आलेला तर्कवाद पण सोडला नाही," असं राज ठाकरेंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

फक्त मतं, सत्ता मिळवणे आणि ती सत्ता मिळाल्यावर...

"बाळासाहेब हे कमालीचे हिंदुप्रेमी होते, पण म्हणून त्यांच्यातली चिकित्सक वृत्ती लोप पावली नाही. त्यामुळे बाळासाहेबांची प्रतिमा चोरून हिंदुत्वाचे वारस म्हणून मिरवणाऱ्यांची किंवा त्यावर मतं मागणाऱ्यांची गंमत वाटते. ना त्यांना बाळासाहेब माहित आहेत, ना त्यांना प्रबोधनकार माहित आहेत, (अर्थात ऐकणं आणि वाचणं यांचा दुष्काळ असल्यामुळे) त्यामुळे त्यांना बाळासाहेबांच्या विचारांची झालेली मशागत किती समृद्ध होती ह्या पुसटशी देखील कल्पना नाही! फक्त मतं, सत्ता मिळवणे आणि ती सत्ता मिळाल्यावर वाट्टेल तसं ओरबाडणं म्हणजे राजकारण हे रूढ होत असताना, समाजकारण आधी आणि मग राजकारण हे आमच्या विचारात रुजवणाऱ्या बाळासाहेबांच्या स्मृतीस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे विनम्र अभिवादन!" अशा शब्दांमध्ये राज ठाकरेंनी काकांप्रती आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

राज ठाकरेंचं नाव घेत भाजपाचं उत्तर

थेट भाजपाचं नाव घेऊन राज ठाकरेंनी निशाणा साधल्यानंतर भाजपानेही या टीकेला उत्तर दिलं आहे. भाजपाचे प्रसारमाध्यम समन्वयक नवनाथ बन यांना पत्रकारांनी पत्रकार परिषदेत राज ठाकरेंच्या पोस्टवरुन प्रश्न विचारला. यावर बन यांनी, "बाळासाहेबांनी हिंदुत्वासाठी मतांचं राजकारण केलं नाही. बाळासाहेबांनी हिंदुत्वाची भूमिका साकारली म्हणून त्यांचा मतांचा टक्का वाढला," असं उत्तर दिले. पुढे बोलताना बन यांनी थेट राज ठाकरेंवर निशाणा साधला. "राज ठाकरेंना स्मृतीभंश झाला आहे. पहिल्यांदा हिंदू म्हणून मत दिलं पहिजे हे सांगणारे बाळासाहेब ठाकरे होते. औरंगजेब फॅनक्लबचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरेंसोबत गेल्याने राज ठाकरे आपली भूमिका बदलत आहेत," असं बन म्हणाले. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Tags:
Maharashtra PoliticsBJPRaj ThackerayShivsena FounderBalasaheb Thackeray

