महाराष्ट्राच्या राजकारणात कोल्ड वॉर! शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीतील बड्या नेत्याला न जुमानता रोहित पवार बनले सुपर बॉस

मुंबई प्रतिनीधी, सीमा आढे : राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी अध्यक्षपद सोडल्यानंतर आणि त्यांच्या जागी शशिकांत शिंदे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर आमदार रोहित पवार हे ऍक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसत आहे. पक्षांतर्गत रोहित पवार यांचा वरचष्मा स्पष्टपणे दिसून येत आहे. पक्षाच्या बैठकीपासून ते नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीपर्यंत सर्वच बाबींमध्ये रोहित पवार यांची छाप दिसत आहे. शशिकांत शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रोहित पवार यांच्यावर प्रदेश सरचिटणीसाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, तेव्हापासून ते अधिक सक्रिय झाले आहेत.
जयंत पाटील यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद असताना रोहित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात कोल्ड वॉर असल्याचे अनेकदा दिसून आले. जयंत पाटील अध्यक्ष असताना रोहित पवार यांच्याकडे पक्षसंघटनेत कोणतीही मोठी जबाबदारी नव्हती. मात्र, शिंदे यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर रोहित पवार पक्षात सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे पक्षाचा खरा कर्ता कोण, असा सवाल सध्या उपस्थित होत आहे. रोहित पवार हे "बॉसचे बॉस" झाल्याची टीका अजित पवार गटाचे प्रदेश सरचिटणीस सूरज चव्हाण यांनी केली आहे. जयंत पाटील अध्यक्षपदापासून दूर झाल्यानंतर रोहित पवार पक्षात कसे सक्रिय झाले आणि त्यांना "प्रदेशाध्यक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष" का म्हटले जात आहे, हे पाहूया...
राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष होण्याची रोहित पवार यांची इच्छा लपून राहिली नव्हती. जयंत पाटील यांच्या जागी नवीन प्रदेशाध्यक्षाची आवश्यकता असल्याचा सूर पक्षात लावला जात होता, आणि यामध्ये रोहित पवार आघाडीवर होते. कालांतराने पक्षात मोठे बदल झाले आणि शशिकांत शिंदे यांच्या रूपात पक्षाला नवा चेहरा मिळाला. मात्र, शिंदे हे अध्यक्षपदावर असले तरी रोहित पवार जोमाने काम करताना दिसत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर "प्रदेशाध्यक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष" अशी टीका होऊ लागली आहे.
यावर बोलताना अजित पवार गटाचे सूरज चव्हाण म्हणाले, "बाहेर जे दिसत आहे त्यानुसार रोहित पवार पक्षात सुपर बॉस बनले आहेत. नेता बनण्याच्या घाईत ते प्रदेशाध्यक्षांनाही जुमानत नाहीत. सध्या ते प्रदेशाध्यक्षांचे प्रदेशाध्यक्ष बनले आहेत. सरचिटणीस आणि प्रदेशाध्यक्ष या पदांमधील फरक त्यांना समजत नाही. जयंत पाटील यांना अध्यक्षपदापासून दूर करण्यासाठी त्यांनी बराच काळ पक्षात मोहीम राबवली, पण तरीही त्यांना प्रदेशाध्यक्ष होता आले नाही. आज ते सरचिटणीस असले तरी प्रत्यक्षात ते प्रदेशाध्यक्षासारखे वावरत आहेत." यावर रोहित पवार यांनी स्वतः प्रतिक्रिया देताना म्हटले, "त्यांच्या पक्षात गट-तट असल्याचे सर्वांना माहिती आहे. आमचे अध्यक्ष नव्याने पक्षाची बांधणी करत आहेत. आम्ही त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे काम करत आहोत."
सरचिटणीस झाल्यानंतर रोहित पवार यांची छाप प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये दिसून आली. तसेच, पक्षाच्या फ्रंटल सेल्समध्येही त्यांचे निकटवर्तीय मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. जयंत पाटील अध्यक्ष असताना प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्याकडून प्रवक्तेपदाचा राजीनामा घेण्यात आला होता. मात्र, रोहित पवार सरचिटणीस झाल्यानंतर लवांडे पुन्हा प्रवक्ते बनले.
पुणे आणि मुंबईत झालेल्या फ्रंटल सेलच्या बैठका शशिकांत शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्या, परंतु रोहित पवार यांनीही या बैठकींमध्ये वैयक्तिक लक्ष घातले. तसेच, मुंबईतील कबुतरखाना विषय प्रचंड तापला होता, तेव्हा जैन समाजाने दादर कबुतरखाना येथे मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनस्थळी रोहित पवार यांनी भेट दिली. मुसळधार पावसामुळे मुंबई पाण्याखाली गेली तेव्हा सखल भागांमध्ये पाणी साचलेल्या ठिकाणी त्यांनी पाहणी केली.
गणेशोत्सवादरम्यान नागरिकांना होणाऱ्या समस्यांचा विचार करून त्यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. जयंत पाटील यांचे अध्यक्षपद गेल्यानंतर रोहित पवार यांच्यावर संघटनात्मक जबाबदारी सोपवण्यात आली. पक्षाला नवीन अध्यक्ष मिळताच रोहित पवार सक्रिय झाल्याचे दिसून आले.
मंत्री माणिकराव ठाकरे यांचा रमी खेळतानाचा व्हिडिओ रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर महाराष्ट्रात खळबळ उडाली. याचा परिणाम असा झाला की, ठाकरे यांच्याकडून कृषीमंत्रीपद काढून घेण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर संजय शिरसाठ सिडकोचे अध्यक्ष असताना ५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबईत पक्षाचा मोर्चा काढण्यात आला.