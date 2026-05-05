महाराष्ट्रात दिवाळीआधी काहीतरी मोठं घडणार? शिंदेंच्या मनात चाललंय काय? 'या' 2 नेत्यांचं होणार भलं

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रामध्ये दिवाळीआधी मोठी राजकीय उलथा-पालथ होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिवाळी आधी मोठा राजकीय निर्णय घेणार असून दिवाळीआधीच भाकरी फिरवणार आहेत, असं खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितलं आहे.
दिवाळीच्या आधी मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल होणार असल्याचे संकेत मिळत असून उपमुख्यमंत्री शिंदेच यासंदर्भात पुढाकार घेणार आहेत. निष्क्रीय असलेल्या तसेच जिल्ह्यात पक्ष संघटना न वाढवणाऱ्या मंत्र्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे. नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या पक्षातील राज्यमंत्री असलेल्या मंत्र्यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळणार असल्याची माहिती मिळत आहे. खरोखरच हा निर्णय झाला तर शिंदेंच्या शिवसेनेमधील आशीष जयस्वाल आणि योगेश कदम यांना कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता खरोखरच शिंदे या दोन्ही नेत्यांना संधी देणार का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याने भविष्यात नजीकच्या काळात निवडणुका नसल्याने शिंदेंनी पक्ष बांधणीवर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेक बैठकीमध्ये शिंदेंनी स्थानिक स्तरावर पक्ष वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश मंत्र्यांना दिले आहेत. आता याच आधारावर शिंदेंकडून मंत्रिमंडळात फेरफार करणार असल्याचं मानलं जात आहे.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडे एकूण 12 मंत्री आहेत. यात 10 कॅबिनेट मंत्री आणि 2 राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.
कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers):
एकनाथ शिंदे (उपमुख्यमंत्री) - शहरी विकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रमांसह)
गुलाबराव पाटील - पाणी पुरवठा व स्वच्छता
दादाजी भुसे - शालेय शिक्षण
संजय राठोड - माती व जलसंधारण
उदय सामंत - उद्योग, मराठी भाषा
शंभुराज देसाई - पर्यटन, खाणकाम, माजी सैनिक कल्याण
संजय शिरसाट - सामाजिक न्याय
प्रताप सरनाईक - परिवहन आणि सार्वजनिक वाहतूक
भरतशेठ गोगावले - बागायती, रोजगार हमी, खार जमीन विकास
प्रकाश आबिटकर - सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण
राज्यमंत्री (Ministers of State):
आशीष जयस्वाल - अर्थ, नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, कायदा व न्याय, श्रम (राज्यमंत्री)
योगेश कदम - गृह (शहरी), महसूल, ग्रामविकास, पंचायत राज, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन (राज्यमंत्री)