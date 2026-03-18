ठाकरे-शिंदेंमध्ये सेटलमेंट? नेमकी डील काय? दोघेही वैर विसरुन एकत्र येण्याची 2 खास कारणं

Maharashtra Politics Eknath Shinde and Uddhav Thackeray: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये दोन्ही शिवसेना एकमेकांच्या मदतीसाठी एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. राज्याच्या राजकारणामधील ही अभूतपूर्व घडामोड म्हणजेच ठाकरे आणि शिंदेंमधील हातमिळवणी ही केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही ठिकाणी दोन्ही पक्षांसाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये नेमकी काय डील होण्याची शक्यता आहे हे समजून घेऊयात या लेखाच्या माध्यमातून...
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि एकनाथ शिंदेंचे पुत्र श्रीकांत शिंदेंना केंद्रात मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र शिवसेनेला केंद्रात एक नाही तर दोन मंत्रीपदांची अपेक्षा आहे. श्रीकांत शिंदेंसोबतच शिंदेंच्या शिवसेनेला केंद्रात श्रीरंग बारणे यांच्यासाठीही मंत्रीपद हवं आहे. यासाठीच शिंदेंच्या नेत्यांच्या दिल्लीत हलचाली सुरु आहेत.
नक्की वाचा >> शिवसेनेसंदर्भातील निकाल फिरणार? शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्याची 'दुसरी बाजू'; नेमकं घडलं काय?
आपल्याला समर्थन करत असलेल्या खासदारांची संख्या ही केवळ पक्षातील खासदारांची नसून इतर खासदारही समर्थन करत असल्याचं शिंदेंच्या पक्षाला केंद्रातील भाजपा नेतृत्वासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे. त्यामुळेच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. खासदारांचा आकडा वाढवण्यासाठी हे केलं जात आहे. खासदारांची संख्या वाढवून केंद्रात अतिरिक्त मंत्रीपद घेण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे. म्हणूनच केंद्रात ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला सहकार्याची अपेक्षा आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं केंद्रातील मंत्रीपदासाठी मदत केल्यास शिंदेंची शिवसेना उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत मदतीचा हात पुढे करु शकते. यासंदर्भातील संकेत शिंदेंच्या शिवसेनेकडून आधीच देण्यात आले आहेत. एकनाथ शिंदेंच्या बालेकिल्ला असलेल्या ठाणे शहरातील शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्केंनी उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत माजी मुख्यमंत्र्यांच्या पक्षाला आमची मदत लागू शकते असं म्हटलं आहे. 'उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत मदत पाहीजे असेल तर एकनाथ शिंदेंशी संपर्क साधावा,' असं आवाहन म्हस्के यांनी केलंय. 'शिंदेंनी शरद पवारांना राज्यसभेसाठी मदत केली तशीच मदत ठाकरेंनाही करू शकतात. पण अगोदर त्यांनी शिंदे साहेबांना फोन करावा,' असं म्हस्के म्हणाले आहेत.
नक्की वाचा >> Explained: राज्यात पडद्यामागे काहीतरी मोठं घडतंय? उद्धव ठाकरेंच्या मनात चाललंय काय?
"शिंदेंनी दुसरा उमेदवार उतरवला नाही. शरद पवार यांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी सुप्रिया सुळेंनी एकनाथ शिंदेंना फोन केला होता," असं नरेश म्हस्केंनी म्हटलं आहे. याचाचसंदर्भ देत नरेश म्हस्केंनी, "उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेत मदत पाहिजे असेल तर त्यांनी एकनाथ शिंदे सोबत संपर्क करावा. शिंदेंचे मन मोठे आहे. पण ठाकरेंनी आधी फोन तर करावा," असं म्हटलं आहे.
एकीकडे या दोन्ही शिवसेनेंकडून एकमेकांशी तडजोड करण्याची तयारी असतानाच दुसरीकडे पुढील काही आठवड्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मागील अडीच वर्षांपासून अधिक काळापासून सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हासंदर्भातील प्रकरणाचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे. 12 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून कपिल सिब्बल यांच्यासह उद्धव गट आणि शिंदे गटाने अंतिम युक्तिवादासाठी तयार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे लेखी युक्तिवाद वाचले आणि पुढची तारीख उपलब्धतेनुसार देण्याचे ठरवले आहे.
नक्की वाचा >> फडणवीस, पवारांना काँग्रेसचा धक्का, बारामतीत सुनेत्रा पवार अडचणीत? भाकरी नेमकी कोणी फिरली?
अंतिम युक्तिवाद जवळपास पूर्ण झाला असून न्यायालयाकडून पुढची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र एप्रिल किंवा मे महिन्यामध्ये यासंदर्भातील अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल असं सांगितलं जात आहे.