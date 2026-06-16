/महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूकंप? ऑपरेशन टायगरच्या चर्चेदरम्यान एकनाथ शिंदे दिल्लीला रवाना, तर ठाकरेंचे खासदार नॉट रिचेबल

Maharashtra Politics : ऑपरेशन टायगरच्या चर्चा सुरू असतानाच पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंचा पक्ष फुटणार आहे, अशी चर्चा रंगली असतानाच दिल्लीत त्या दिशेने घडामोडी सुरु आहेत, अशी माहिती समोर आली आहे. उद्धव ठाकरेंचे खासदार बंडखोरी करणार अशी महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा आहे. उद्धव ठाकरेंचे खासदार दिल्लीला जात असतानाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील दिल्लीला रवाना झाले आहेत, अशी बातमी समोर येत आहे.
संजय देशमुख आणि संजय जाधव हे एकाच चार्टड विमानानं दिल्लीकडे रवाना झाले आहेत. नांदेड विमानतळावरून संध्याकाळी 7.30 वाजता चार्टर्ड विमान दिल्लीकडे रवाना झाल्याची माहिती आहे. संजय राऊत आणि अनिल देसाई हे कालपासून दिल्लीत आहेत, तर दुसरीकडे अरविंद सावंत आणि राजाभाऊ वाजे देखील उद्या बुधवारी 17 जूनला दिल्लीसाठी रवाना होणार आहेत. ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये अचानक हालचाली वाढल्या आहेत. ठाकरेंचे नऊ खासदार उद्या दिल्लीत उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यातच ठाकरेंचे काही खासदार नॉट रिचेबल आहेत. खासदार ओमराजे निंबाळकर, खासदार नागेश पाटील आष्टीकर नॉट रिचेबल आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंचे खासदार शिंदेंसोबत जाणार या चर्चांना जोर धरत आहे. अशातच दिल्लीत राजकीय हालचाली वाढण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सहा खासदार लोकसभा अध्यक्षांना पत्र देणार असल्याची माहितीदेखील समोर आली आहे.
बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये फुट पडल्यानंतर महाराष्ट्रातही ऑपरेशन टायगरची चर्चा जोर धरत आहे. अनेक खासदारांशी पत्रकारांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण त्यांनी या बातम्यांना अफवा म्हणून फेटाळून लावल्यात. पण दुसरीकडे सर्व खासदार दिल्लीत एकाच वेळी असणे हे उद्धव ठाकरेंसाठी धोक्याची घंटा मानली जातेय. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पश्चिम बंगालसारखाच मोठा भूकंप होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार फुटणार आणि ते शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. रविवारी 'मातोश्री' वर झालेल्या बैठकीला केवळ 5 खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर 4 खासदार ऑनलाइन जोडले गेले होते. यानंतर खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलं. या सर्व घडामोडींवर खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत हा मोठा दावा केलाय.
दरम्यान ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊतांनी सत्ताधा-यांवर हल्लाबोल केला आहे. पाठीत खुपसण्यासाठी सुरे ठेवले असतील असं वक्तव्य खासदार संजय राऊतांनी केलंय. ऑपरेशन टायगरबाबत विचारलं असता राऊतांनी हे वक्तव्य केलंय. तर आम्ही कुणाला बोलावलं नाही, संपर्क साधला नाही असं उत्तर मंत्री आणि शिवसेना नेते संजय शिरसाट यांनी दिलंय.