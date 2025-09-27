पुणे आणि ठाण्यात महाराष्ट्राच्या राजकारणात ट्विस्ट आणणाऱ्या हालचाली; ठाण्यात शिंदे, पुण्यात दादांचा जबदस्त प्लान

Maharashtra Politics : आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचे वारे राज्यात आतापासूनच वाहायला सुरूवात झालेत.. पुढल्य़ा शंभर ते 125 दिवसांमध्ये महापालिका निवडणुकींचा धुरळा उडणार आहे.. त्यामुळे सगळ्याच पक्षांनी आपापल्या परिने आतापासूनच रणनिती आखायला सुरूवात झाली. महायुतीनेही मुंबई ठाणे आणि पुणे महापालिकेसाठी स्वतंत्र रणनिती आखल्याची माहिती विश्वसनिय सुत्रांनी झी 24 तासला दिलीय.
ठाणे आणि पुणे महापालिका निवडणुकीत महायुतीतील तीनही पक्ष स्वतंत्र लढणार आहेत.. ठाणे आणि पुणे महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये युती केल्यास महायुतीचे अनेक उमेदवार उद्धव ठाकरे, शरद पवारांकडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी मैत्रीपुर्ण लढत होणार आहे. युती करून स्थानिक पातळीवर पक्षातील कार्यकर्त्यांना अडचण होणार नाही याची काळजी महायुतीकडून घेतली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांकडून मिळाली आहे.
महायुती म्हणूनच आमचा लढण्याचा प्रयत्न असल्याचं भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी म्हटलंय. तर यावेळी त्यांनी मविआवरही जोरदार हल्लाबोल केलाय. तर मागील पाच वर्षांपासून माहपालिकांच्या निवडणुका झालेल्या नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत स्थानिक कार्यकर्त्यांना सांभाळण्याचं मोठं आव्हान महायुतीतल्या पक्षांसमोर आहे. त्यामुळे स्थानिक नेत्यांनी जास्तीत जास्त संधी देण्यासाठी ठाणे आणि पुण्यात युती टाळण्याचा प्रयत्न असल्याचं राजकीय विश्लेषक रवीकिरण देशमुख यांनी म्हटलंय. युती केली तर जागांची तीन ठिकाणी विभागणी होणार.. त्यामुळे स्थानिक नेते आणि माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा पूर येण्याचा शक्यता आहे. त्यामुळे हे नेते दुसऱ्या पक्षात जाऊन निवडणुक लढण्याचाही धोका असतो. त्यामुळे युती न करताही जास्तीत जास्त उमेदवार निवडूण आणण्याचा महायुतीची ठाणे आणि पुण्यात रणनिती दिसतेय