English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • गेल्या एक-दीड वर्षांपासून..., ठाकरेंच्या 8 खासदारांचा पक्षप्रवेश? शिंदेंनी सगळं सांगितलं; उबाठाचे खासदार...

'गेल्या एक-दीड वर्षांपासून...', ठाकरेंच्या 8 खासदारांचा पक्षप्रवेश? शिंदेंनी सगळं सांगितलं; 'उबाठाचे खासदार...'

Eknath Shinde On Meeting With 8 MP of Uddhav Thackeray Shivsena: ठाण्यातील गुप्त ठिकाणी शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या आठ खासदारांची बैठक घेतल्याची बातमी समोर आल्यानंतर आता या प्रकरणावर शिंदेंनीच प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 11:37 AM IST
'गेल्या एक-दीड वर्षांपासून...', ठाकरेंच्या 8 खासदारांचा पक्षप्रवेश? शिंदेंनी सगळं सांगितलं; 'उबाठाचे खासदार...'
शिंदेंनी स्वत: नोंदवली प्रतिक्रिया (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Eknath Shinde On Meeting With 8 MP of Uddhav Thackeray Shivsena: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोठा राजकीय भूकंप होणार असून ठाकरेंच्या शिवसेनेतील 9 पैकी 8 खासदार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षात जाणार असल्याची बातमी एका वृत्तपत्राने छापल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडालेली असतानाच आता या विषयावर स्वत: एकनाथ शिंदेंनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. एकनाथ शिंदेंनी या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या चर्चांवर अगदी स्पष्ट शब्दांमध्ये भाष्य करत नेमकं यामागील सत्य काय आहे हे सांगितलं आहे. शिंदे नक्की काय म्हणाले हे पाहूयात पण त्यापूर्वी ही बातमी काय होती ते जाणून घेऊयात...

बातमीत काय दावा करण्यात आलेला?

शिंदे यांनी बुधवारी रात्री शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटातील नऊ खासदारांपैकी आठ खासदारांची बैठक घेतली असल्याचं या वृत्तात म्हटलं आहे. या बैठकीत या सर्व खासदारांनी पक्षांतर करण्याचे आश्वासन दिल्याचा उल्लेखही बातमीत आहे. ठाणे येथे एका गुप्त आणि तटस्थ ठिकाणी ही बैठक झाल्याचं बातमीमध्ये नमूद केलं आहे. या बैठकीत शिंदे यांनी सहा खासदारांना प्रत्यक्ष भेट घेतली, तर आणखी दोन खासदारांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे सहभाग नोंदवल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

नक्की वाचा >> ठाकरेंना सोडून सावंत शिंदेंसोबत? प्रेस कॉन्फरन्समध्येच लिहिलेल्या पत्रात नेमकं म्हटलंय काय? वाचा संपूर्ण मजकूर

ते आठ खासदार कोण?

कोणते खासदार बैठकीला होते असा दावा करण्यात आलाय?
> अरविंद सावंत
> संजय पाटील
> संजय देशमुख
> नागेश पाटील
> राजाराम वाकचुरे
> ओम राजेनिंबाळकर
> राजाभाऊ वाजे
> संजय जाधव

कोणत्या खासदाराचं नाव नाही?

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील 9 पैकी 8 खासदारांनी शिंदेंसोबत चर्चा केल्याचा दावा बातमीत करण्यात आला असला तरी यामध्ये एका खासदाराचं नाव नाहीये. ज्या ठाकरेंच्या खासदारांचं नाव या यादीत नाही ते आहेत, अनिल देसाई! 

नक्की वाचा >> ठाकरेंचे 8 खासदार फुटून शिंदेंसोबत? राऊत अगदी स्पष्टच बोलले, 'माझं आणि आदित्य साहेबांचंही...'

शिंदे काय म्हणाले?

ठाकरेंचे खासदार खरोखरच शिंदेसोबत जाणार की काय? अशी चर्चा आज सकाळपासूनच राजकीय वर्तुळात सुरु असतानचा तीन दिवसांसाठी साताऱ्यामधील आपल्या दरे गावी गेलेल्या शिंदेंनी या साऱ्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. "उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या खासदारांसोबत झालेल्या कथित बैठकीचे वृत्त पूर्णपणे निराधार, खोडसाळ आणि गैरसमज निर्माण करणारे आहे. अशी कोणतीही बैठक झालेली नाही. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचे खासदार फुटून शिवसेनेत येणार असल्याच्या बातम्या गेल्या एक-दीड वर्षांपासून पसरवल्या जात आहेत. परंतु, त्यात कोणतेही तथ्य नाही. ती केवळ अफवा आहे," असं शिंदेंनी म्हटलं आहे. शिंदेंनी या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून सदर प्रकरणावर पडदा टाकला आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
politicsuddhav thackerayShivsenaeknath shindeMP

इतर बातम्या

Adhik Maas 2026: यंदा कधी आहे अधिकचा महिना? अधिकमासात जावया...

भविष्य