English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या; धनंजय मुंडे यांची राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याकडे मागणी

आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी पक्षश्रेष्ठीकडे केलीय. रायगडमधील कार्यक्रमात धनंजय मुंडेंनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंसमोर जबाबदारी देण्याची मागणी केली.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 21, 2025, 10:47 PM IST
आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या; धनंजय मुंडे यांची राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याकडे मागणी

Dhananjay Munde On Sunil Tatkare : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे अडचणीत आले. संतोष देशमुख यांच्या हत्याकांडात वाल्मीक कराड कनेक्शन उघड झाल्यामुळे धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद गमावावे लागले. 4 मार्च 2025 रोजी धनंजय मुंडे यांनी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर आतापर्यंत त्यांच्याकडे पक्षाने कोणतीच जबाबदारी दिलेली नाही. यामुळे धनंजय मुंडे अस्वस्थ झाले आहेत. अखरे धनंजय मुंडे यांनी मनातील खदखद जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी पक्षश्रेष्ठीकडे केली आहे. रायगडमधील कार्यक्रमात धनंजय मुंडेंनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंसमोर जबाबदारी देण्याची मागणी केली. यावर योग्य वेळी मुंडेंना संधी देऊ असं प्रत्युत्तर सुनील तटकरे  यांनी दिले आहे.  रायगडमधील अर्जत पोलीस मैदानात सुनील तटकरेंचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांच्यासह राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

या कार्यक्रमात धनंजय मुंडे यांनी थेट तटकरे यांना गळ घातली. आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या अशी मागणीच धनंजय मुंडे तटकरे यांच्याकडे केली. धनंजय मुंडे यांनी मागणी ऐकून अनेकांच्या भूवया उंचावल्या. तटकरेंनी कायम आम्हाला मार्गदर्शन करत राहावं. आमचं चुकलं तर नक्कीच कान धरावा आणि नाही चुकलं तर ठिकच, तरीही चालतच, असे म्हणत धनंजय मुंडे स्वत:ला सावरण्याचा प्रयत्न केला.  भर सभेत धनंजय मुंडे अशा प्रकारे मागणी केल्याने तटकरे यांनी डोक्याला हात लावला. सध्या धनंजय मुंडे यांचा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

FAQ

1 धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद का गमावावे लागले?
मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामुळे धनंजय मुंडे यांना अडचणीत आले. या प्रकरणात वाल्मीक कराड कनेक्शन उघड झाल्यामुळे त्यांना मंत्रीपद सोडावे लागले. त्यांनी ४ मार्च २०२५ रोजी राजीनामा दिला.

2 धनंजय मुंडे यांना राजीनाम्यानंतर पक्षाकडून कोणती जबाबदारी मिळाली नाही?
 राजीनाम्यानंतर आतापर्यंत पक्षाने (राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट) धनंजय मुंडे यांना कोणतीही जबाबदारी दिलेली नाही, ज्यामुळे ते अस्वस्थ झाले आहेत. 

3 धनंजय मुंडे यांनी जबाबदारीची मागणी कशी केली?
 रायगडमधील कार्यक्रमात धनंजय मुंडे यांनी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांसमोर "आता रिकामं ठेवू नका, काहीतरी जबाबदारी द्या" अशी थेट मागणी केली. यामुळे सभेत अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra Politicsdhananjay mundesunil tatkareधनंजय मुंडेसुनिल तटकरे

इतर बातम्या

आयआयएम मुंबईचे केंद्र आता पुण्यात, केंद्रीय राज्यमंत्री मुर...

महाराष्ट्र बातम्या