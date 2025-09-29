English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
बीएमसी निवडणुकीची घोषणा होण्याआधीच मुंबईचा महापौर कोण होणार, यावरून आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झालीय...महापौर मनसेचाच होणार, असं मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी म्हटलंय. यावरून ठाकरेंची शिवसेनेनंही भाष्य केलंय.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 29, 2025, 11:53 PM IST
उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले तर मुंबईत महापौर कुणाचा? शिवसनेचा की मनसेचा?

Raj and Uddhav Thackeray Alliance : उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आले तर मुंबईत महापौर कुणाचा? शिवसनेचा की मनसेचा? अशी चर्चा रगंली आहे. अशातच  मुंबईचा महापौर हा मराठी आणि मनसेचाच होणार, असा विश्वास मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे मनसे नेत्यांना आता थेट मुंबईच्या महापौरपदाचे वेध लागल्याची चर्चा आहे. मुंबईचा महापौर हा मराठीच होणार आणि तो मनसेचाच असणार, असा ठाम विश्वास संदीप देशपांडेंना वाटतोय.

आता मनसेनं थेट महापौरपदावर दावा केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया समोर आलीय...मुंबईचा महापौर हा महायुतीचाच असेल, असं शिंदेंनी म्हटलंय. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात ठाकरे बंधूंच्या युतीची चर्चा सुरू आहे. आता संदीप देशपांडेंनी मनसेचा महापौर होणार असल्याचा दावा केल्यानंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून प्रतिक्रिया समोर आल्यात. मुंबईचा महापौर कोण होणार हे मुंबईकर ठरवतील अशी सावध प्रतिक्रिया किशोरी पेडणेकरांनी दिली. तर मुंबईत ठाकरे ब्रँडच चालणार असं आमदार महेश सावंत यांनी म्हटलंय.

निवडणुकीसाठी शिंदेंच्या शिवसेनेनं कंबर कसली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाधिका-यांची बैठक बोलावली. यात त्यांनी सर्वांना मतभेद बाजूला ठेवून जोमानं कामाला लागण्याच्या सूचना केल्या. आपण ही निवडणूक महायुती म्हणून एकत्र लढवणार आहोत. निवडणूक मतदार याद्यांवर काम करा. प्रत्येक वॉर्डातील वाढीव मतदारांची माहिती घ्या. मतदान प्रक्रिया आतापासूनच समजून घ्या. प्रत्येकानं एकनाथ शिंदे समजूनच कामाला लागा. आपापसातील मतभेद बाजूला ठेवून कामाला लागा. आपला विजय निश्चित आहे अशा सूचना केल्या आहेत.   मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची घोषणा दिवाळीनंतर होणार आहे. तोंडावर आलेल्या निवडणुकीची तयारी सर्वच पक्षानं सुरू केलीय. त्यासाठी आतापासूनच सर्वपक्षीयांनी जोर लावला. मनसेनं पालिका निवडणुकीसाठी कंबर कसली असून मुंबई मनपावर मराठी आणि मनसेचाच महापौर बसणार, असा ठाम विश्वास मनसे नेत्यांनी व्यक्त केलाय

