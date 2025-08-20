English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कशाचंच भान राहिले नाही का? दुःखद प्रसंगात शिवसेना आणि शेकापच्या महिला कार्यकर्त्यांची हाणामारी

रायगडमध्ये एक विचित्र प्रकार घडला आहे.   दुःखद प्रसंगात शिवसेना आणि शेकापच्या महिला कार्यकर्त्या एकमेकांना भिडल्या आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 20, 2025, 03:59 PM IST
Maharashtra Politics : महाराष्ट्रातील राजकारण्यांना कशाचंच भान राहिले नाही का? असा प्रश्न उपस्थित करणारी धक्कादायक घटना रायगड जिल्ह्यात घडली आहे. रायगडमध्ये दुःखद प्रसंगात शिवसेना आणि शेकापच्या महिला कार्यकर्त्यांची हाणामारी झाली. यामुळे महिलांचे दोन गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले. यामुळे दुःखद प्रसंगात राजकारणी महिलांचा राडा पाहन ग्रामस्थही  संतापल्याचं पाहायला मिळाले. 

मुरूड तालुक्‍यातील मिठेखार गावात दरडग्रस्‍त कुटुंबाचे सांत्‍वन करायला गेलेल्‍या शिवसेना आणि शेकापच्‍या महिला कार्यकर्त्‍या एकमेकांना भिडल्‍या. वादाची ठिणगी पडली आणि महिलांचे दोन गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले. यामुळे दुःखद प्रसंगात राजकारणी महिलांचा तमाशा पाहून ग्रामस्‍थही संतापले. मिठेखार गावात मंगळवारी सकाळी दरड कोसळून विठा गायकर यांचा मृत्यू झाला. घटनास्थळी आमदार महेंद्र दळवी यांच्या पत्नी मानसी दळवी आणि शेकापच्या महाराष्ट्र प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील तेथे पोहोचल्‍या होत्या. 

गर्दीत चर्चा सुरू असताना चित्रलेखा पाटील यांनी 50 खोके असा उल्‍लेख केला. यामुळे मानसी दळवी यांनी त्‍यांना जाब विचारला आणि दोन्‍ही गटात वाद सुरू झाला. बघता बघता प्रकरण हातघाईवर आले आणि हातातोंडाशी गाठ पडली. जेथे सांत्‍वन करायचे बाजूलाच राहिले आणि दुःखाच्‍या ठिकाणी तमाशा झाला. इतर राजकीय पक्षांच्‍या पदाधिकारयांनी यात वेळीच हस्‍तक्षेप केल्‍याने प्रकरण थोडक्‍यावर निभावले. घडल्‍या प्रकारावर ग्रामस्‍थांनी देखील संताप व्‍यक्‍त केला. या घटनेचे व्हिडीओ समाज माध्‍यमांवर व्‍हायरल झाले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील पेण तालुक्यातील हेटवणे धरण तुडुंब भरला असून या धरणातील काही दरवाजे उघडण्यात आले आहेत त्यामुळे पेण शहरातून वाहणारी भोगावती नदी तुडुंब भरून वाहते आहे. धरणाचा विसर्ग वाढला असून पेण तालुक्यातील नदीकाठच्या आजूबाजूच्या गावात पाणी शिरले आहे. त्यामुळे पेण मधील अंतोरे आणि आजूबाजूची गावे पाण्याखाली गेली आहेत. त्यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत पडले आहे. प्रशासनाकडून नागरिकांना सुरक्षित स्थळी जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

