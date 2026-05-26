/महाराष्ट्रात मोठा राजकीय भूकंप! काँग्रेस पक्षातील 50 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी राजीनामा दिला

Maharashtra Politics : विधान परिषदेच्या उमेदवारीवरुन महाराष्ट्रात मोठ्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत. अशातच कोकणात मोठा राजकीय भूकंप झाला आहे. काँग्रेस पक्षातील 50 पदाधिकाऱ्यांनी एकाचवेळी राजीनामा दिला आहे. हे सर्व रायगडच्या उरणमधील पदाधिकारी आहेत. काँग्रेस पक्षात नाराजीनाट्य रंगले असून अंतर्गत वाद पुन्हा एकदा उफाळून आला आहे.
काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून महेंद्र घरत यांना दूर करून जिल्ह्याची उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी केल्यानंतर काँग्रेसमध्ये नाराजीचा भडका उडाला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ सोमवारी ५० हून अधिक पदाधिकाऱ्यांनी प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांची भेट घेऊन सामूहिक राजीनामे सुपूर्द केल्याची माहिती उरण तालुका अध्यक्ष विनोद म्हात्रे यांनी दिली
ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांनी रायगड जिल्ह्याची पुनर्रचना करून उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्षपदी डॉ. मनीष पाटील, तर दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्षपदी राजेंद्र ठाकूर यांची नियुक्ती केली आहे. दीड ते दोन महिन्यांपासून काँग्रेसच्या केंद्रीय निरीक्षक रागिणी नायर यांच्या रायगड दौऱ्यानंतर जिल्ह्यातील संघटनात्मक बदलांच्या चर्चाना वेग आला होता. मात्र, महेंद्र घरत यांना पदावरून दूर करून जिल्ह्याची विभागणी केल्यानंतर त्यांच्या समर्थकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अंतर्गत बैठकीत मोठा राजकीय ड्रामा पाहायला मिळाला. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल या बैठकीला गैरहजेर राहिले. तर, या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. बैठकीत तटकरे अत्यंत आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. "जेव्हा मला एकट्याला टार्गेट केलं जात होतं.. तेव्हा माझ्यासाठी पुढे येऊन कोणी का बोललं नाही?" असा संतप्त सवाल तटकरे यांनी उपस्थित केला.. त्यावर भुजबळांनी "जुने विषय आता काढू नका" म्हणत वाद शांत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तटकरे यांनी "तुम्ही ज्येष्ठ असूनही का गप्प राहिलात?" असा थेट बाण भुजबळांवर चालवला. या वादामुळे पक्षांतर्गत धुसफूस आता पुन्हा चव्हाट्यावर आलीय.
विधान परिषदेच्या 17 जागांच्या वाटपावरून महायुतीत सध्या काही आलबेल नाही असं चित्र दिसतंय. याच पार्श्वभूमीवर महायुतीत बैठकांचा सिलसिला सुरु आहे. नाशिक आणि जळगावच्या जागांसाठी आग्रही असलेली उपमुख्यमंत्री शिंदे नाराज असल्याची चर्चा आहे. याच पार्श्वभूमीवर काल रात्री वर्षावर तब्बल दोन तास खलबतं झाली. मंत्री बावनकुळे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी शिंदेंच्या नाराजीवर चर्चा झाल्याची माहिती मिळतेय. या बैठकीनंतर मंत्री बावनकुळे आणि रवींद्र चव्हाण यांनी रात्री उशिरा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन चर्चा केलीय भाजप 12, शिवसेना 4 आणि राष्ट्रवादीला अवघी 1 जागा असा फॉर्म्युला ठरत असल्याचे संकेत मिळत असून यामुळे मित्रपक्षांमध्ये अस्वस्थता पसरली. विशेषतः नाशिक, रायगड आणि जळगाव या जागांवरून तिन्ही पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. नाशिकची जागा आपल्याकडेच राहावी यासाठी शिवसेना आग्रही आहे.