एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये दुरावा? महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार?

Raj Thackeray And Eknath Sinde: राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंमधील मैत्रीबाबत शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी एक मोठं विधान केलंय. शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये आता दुरावा निर्माण झाल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. त्यावर शिवसेनेनं पलटवार केलाय.त्यामुळे राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये नक्की चाललंय काय, असा प्रश्न विचारला जातोय.
राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मैत्रीत दुरावा आल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी केलाय.ठाकरे बंधूंची युती होऊ नये, त्यांच्यात कायम वितुष्ट राहाव यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी राज ठाकरेंशी जवळीक वाढवली होती, असा दावाही राऊतांनी केलाय.
राऊतांचा हा दावा शिवसेनेनं मात्र फेटाळलाय. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याचा एकनाथ शिंदेंनाही आनंद झालाय, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीय. राजकारणात कुणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो असं सूचक वक्तव्यही सरनाईकांनी केलंय.
नुकतंच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना कोंडीत पकडलं होतं.मुख्यमंत्री असताना शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयावरून राज ठाकरेंनी अनेक सवाल उपस्थित केले होते.मनोज जरांगेंना पुन्हा एकदा आंदोलन का करावं लागलं, याचं उत्तर एकनाथ शिंदेंनाच विचारा, अशी टोकाची टीका राज ठाकरेंनी केली होती.
दरम्यान, या सगळ्या घडामोडींनंतर एकनाथ शिंदेंनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जाऊन गणपतीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर राज ठाकरे आणि शिंदेंमधील दुरावा संपुष्टात आल्याचं बोललं जाऊ लागलं. राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंनीही सूचक प्रतिक्रिया दिली होती.
एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात भेटीगाठी वाढल्या होत्या.बीएमसीसाठी शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये चर्चा सुरू असल्याचंही बोललं जात होतं.दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर शिवसेनेत नाराजी पसरली असं सूत्रांनी सांगितलं.त्यातच आता संजय राऊतांनी हा दावा करून नव्या चर्चेला तोंड फोडलंय.
