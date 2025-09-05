English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये दुरावा? महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार?

Raj Thackeray And Eknath Sinde: राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मैत्रीत दुरावा आल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी केलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 5, 2025, 09:17 PM IST
एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये दुरावा? महाराष्ट्राचे राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार?
राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे

Raj Thackeray And Eknath Sinde: राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंमधील मैत्रीबाबत शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी एक मोठं विधान केलंय. शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये आता दुरावा निर्माण झाल्याचा दावा राऊतांनी केलाय. त्यावर शिवसेनेनं पलटवार केलाय.त्यामुळे राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदेंमध्ये नक्की चाललंय काय, असा प्रश्न विचारला जातोय.

राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मैत्रीत दुरावा आल्याचा दावा शिवसेना ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊतांनी केलाय.ठाकरे बंधूंची युती होऊ नये, त्यांच्यात कायम वितुष्ट राहाव यासाठीच एकनाथ शिंदेंनी राज ठाकरेंशी जवळीक वाढवली होती, असा दावाही राऊतांनी केलाय.

राऊतांचा हा दावा शिवसेनेनं मात्र फेटाळलाय. राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याचा एकनाथ शिंदेंनाही आनंद झालाय, अशी प्रतिक्रिया शिवसेनेचे मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिलीय. राजकारणात कुणी कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो असं सूचक वक्तव्यही सरनाईकांनी केलंय.

नुकतंच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना कोंडीत पकडलं होतं.मुख्यमंत्री असताना शिंदेंनी घेतलेल्या निर्णयावरून राज ठाकरेंनी अनेक सवाल उपस्थित केले होते.मनोज जरांगेंना पुन्हा एकदा आंदोलन का करावं लागलं, याचं उत्तर एकनाथ शिंदेंनाच विचारा, अशी टोकाची टीका राज ठाकरेंनी केली होती.

दरम्यान, या सगळ्या घडामोडींनंतर एकनाथ शिंदेंनी राज ठाकरेंच्या निवासस्थानी जाऊन गणपतीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर राज ठाकरे आणि शिंदेंमधील दुरावा संपुष्टात आल्याचं बोललं जाऊ लागलं. राज ठाकरेंच्या भेटीनंतर एकनाथ शिंदेंनीही सूचक प्रतिक्रिया दिली होती.

एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात राज ठाकरे आणि शिंदे यांच्यात भेटीगाठी वाढल्या होत्या.बीएमसीसाठी शिंदे आणि राज ठाकरेंमध्ये चर्चा सुरू असल्याचंही बोललं जात होतं.दरम्यान, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आल्यानंतर शिवसेनेत नाराजी पसरली असं सूत्रांनी सांगितलं.त्यातच आता संजय राऊतांनी हा दावा करून नव्या चर्चेला तोंड फोडलंय.

प्रश्न: राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात दुरावा असल्याचा दावा कोणी केला आहे?

उत्तर: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मैत्रीत दुरावा निर्माण झाल्याचा दावा केला आहे. राऊत यांनी म्हटले की, ठाकरे बंधूंमध्ये युती होऊ नये म्हणून शिंदे यांनी राज ठाकरेंशी जवळीक वाढवली होती.

प्रश्न: या दाव्याला शिवसेनेने काय प्रत्युत्तर दिले आहे?

उत्तर: एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेने राऊतांचा दावा फेटाळला आहे. शिवसेना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, राज आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आल्याने शिंदे यांनाही आनंद झाला आहे. तसेच, राजकारणात कुणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, असे सूचक वक्तव्य त्यांनी केले.

प्रश्न: मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात काय वाद झाला?

उत्तर: राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडताना तीव्र टीका केली होती. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला होता, मग मनोज जरांगे यांना पुन्हा आंदोलन का करावे लागले? यावरून दोघांमधील मतभेद उघड झाले.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Raj Thackerayeknath shindeMaharashtra Politicsmarathi newsएकनाथ शिंदे

