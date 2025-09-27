Maharashtra Politics : शक्य तेथे युती, नाही तर स्वतंत्र लढणार...; तर पुण्यात अजितदादांचं...; निवडणुकीची रणनिती ठरली

Maharashtra Politics : राज्यात एकीकडे मराठवाडा आणि सोलापूरमध्ये पावसामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहेत. दुसरीकडे राज्यातील महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. नोव्हेंबरपासून निवडणुकीची प्रक्रिया पार पडतील. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्षाने आपली कंबर कसली आहे, यासाठी ठाकरे बंधुना शह देण्यासाठी महायुतीने आपली रणनिती ठरल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (Maharashtra Politics Local Body Elections Mumbai muncipal election mahayuti bjp shinde sena)
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बहुतेक ठिकाणी महायुती एकत्र लढणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे. मात्र काही ठिकाणी युती शक्य नसल्याचंही दिसून येत नाही, असं सूत्रांनी सांगितलं आहे. नको तिथे युती केली तर महायुतीचे अनेक उमेदवार उद्धव ठाकरे, शरद पवारांकडे जाण्याची शक्यता असल्यामुळे काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढत होणारेय, असं सांगण्यात आलं आहे. युती करून स्थानिक पातळीवर पक्षातील कार्यकर्त्यांना अडचण होणार नाही, याची काळजी घेण्याच्या महायुतींच्या नेत्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या असल्याची माहिती विश्वसनीय सुत्रांकडून देण्यात आली आहे.
दुसरीकडे, ठाण्यात मात्र महायुतीतर्फे स्वतंत्र मैत्रीपूर्ण लढती होण्याची चिन्हे दिसून येत आहे. महापालिका निवडणुकीसंदर्भात भाजपकडूनही तसे संकेत देण्यात आलंय. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रंगतदार होणार असल्याचे राजकीय तज्ज्ञ सांगतात. दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने एकला चलोचा नारा दिला आहे. याशिवाय, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुकांबाबत महायुतीत अजूनही चर्चा सुरू असून, अंतिम निर्णयाची सर्वांनाच उत्सुकता आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिका निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी होणे महत्त्वाचे आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने यासाठी तयारीला सुरुवात केली आहे. नोव्हेंबरनंतर महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यात येणार आहेत.
1. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका कधी सुरू होणार?
महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या निवडणुका नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्व निवडणुका 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण होणे बंधनकारक आहे.
2. महायुतीची निवडणूक रणनीती काय आहे?
महायुती (भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस) बहुतेक ठिकाणी एकत्र लढणार आहे. युतीमुळे कार्यकर्त्यांना अडचण येऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. काही ठिकाणी युती शक्य नसल्यास मैत्रीपूर्ण लढती होणार आहेत.
3. ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीची भूमिका काय आहे?
ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीत महायुतीतर्फे स्वतंत्र मैत्रीपूर्ण लढती होण्याची शक्यता आहे. भाजपकडून तसे संकेत दिले गेले आहेत, ज्यामुळे निवडणूक रंगतदार होईल.
4. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत अजित पवार गटची भूमिका काय आहे?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित गट) ने "एकला चलो" चा नारा दिला आहे. ते पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिका निवडणुकीत स्वतंत्र लढतील.