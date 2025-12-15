English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाण्यात निवडणूक आयोगाचे कार्यालय फोडले

मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाण्यात  निवडणूक आयोगाच्या कार्यालय फोडले आहे.  मतदार यादीतील घोळावरुन मनसे आक्रमक झाली आहे.  

वनिता कांबळे | Updated: Dec 15, 2025, 07:50 PM IST
मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाण्यात निवडणूक आयोगाचे कार्यालय फोडले

MNS Thane Protest : मतदार यादीतील घोळावरुन मनसे आक्रमक झाली आहे. कळवा मुंब्रामधील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात मनसेकडून तोडफोड करण्यात आली. कार्यालयामध्ये मतदार यादी अपडेट करण्याकरिता फक्त एकच कर्मचारी उपलब्ध होता. त्याचबरोबर संपूर्ण मतदार संघामधील मतदार याद्या हाताळण्याकरिता अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याने मनसे कार्यकर्ते यावेळी प्रचंड संतापले. यावेळी अधिका-यांकडून अपेक्षित उत्तरं न दिल्यानं मनसैनिक संतप्त झाले.  सहनशीलतेचा अंत पाहू नका अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये मनसे स्टाईल दणका देऊ असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय. 

मतदार यादी संदर्भात घोळ असल्या प्रकरणी मनसे कार्यकर्ते कळवा मुंब्रा विधानसभेच्या निवडणूक कार्यालयामध्ये गेले असताना निवडणूक कार्यालयामध्ये मतदार यादी अपडेट करण्याकरिता फक्त एकच कर्मचारी उपलब्ध होता त्याचबरोबर संपूर्ण मतदार संघामधील मतदार याद्या हाताळण्याकरिता अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याने मनसे कार्यकर्ते यावेळी प्रचंड संतापले होते तसेच अधिकाऱ्यांकडून देखील अपेक्षित उत्तरे न मिळाल्याने संतप्त मनसैनिकांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयामधील संगणक मनसे स्टाईलने  हाताने उडवून  फोडले आहेत.

 सहनशीलतेचा अंत पाहू नका अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये मनसे स्टाईल दणका देऊ मतदार संघातील याद्या अपडेट केला नाहीत तर पुन्हा येथे हप्तामध्ये दणका देऊ गेली अनेक वर्ष आम्ही काम करत आहोत परंतु निवडणूक आयोग तुम्ही तर सांगण्यावरून काम करत असेल तर आम्ही करायचं काय अशी खंत यावेळी मनसैनिकांनी व्यक्त केली आहे.. तसेच 149 मतदार संघाबाबत येणाऱ्या काळात मनसे कोर्टात PI देखील दाखल करणार असे यावेळी मनसे ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुशांत सूर्यराव म्हणाले आहेत. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Maharashtra PoliticsMNS workers broke the election commission office in Thaneठाणेमनसे

इतर बातम्या

BMC Election: काँग्रेस ठाकरेंसोबत? निवडणूक कार्यक्रम जाहीर...

मुंबई बातम्या