मनसे कार्यकर्त्यांनी ठाण्यात निवडणूक आयोगाचे कार्यालय फोडले

MNS Thane Protest : मतदार यादीतील घोळावरुन मनसे आक्रमक झाली आहे. कळवा मुंब्रामधील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात मनसेकडून तोडफोड करण्यात आली. कार्यालयामध्ये मतदार यादी अपडेट करण्याकरिता फक्त एकच कर्मचारी उपलब्ध होता. त्याचबरोबर संपूर्ण मतदार संघामधील मतदार याद्या हाताळण्याकरिता अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याने मनसे कार्यकर्ते यावेळी प्रचंड संतापले. यावेळी अधिका-यांकडून अपेक्षित उत्तरं न दिल्यानं मनसैनिक संतप्त झाले. सहनशीलतेचा अंत पाहू नका अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये मनसे स्टाईल दणका देऊ असा इशारा यावेळी देण्यात आलाय.
मतदार यादी संदर्भात घोळ असल्या प्रकरणी मनसे कार्यकर्ते कळवा मुंब्रा विधानसभेच्या निवडणूक कार्यालयामध्ये गेले असताना निवडणूक कार्यालयामध्ये मतदार यादी अपडेट करण्याकरिता फक्त एकच कर्मचारी उपलब्ध होता त्याचबरोबर संपूर्ण मतदार संघामधील मतदार याद्या हाताळण्याकरिता अपुरी कर्मचाऱ्यांची संख्या असल्याने मनसे कार्यकर्ते यावेळी प्रचंड संतापले होते तसेच अधिकाऱ्यांकडून देखील अपेक्षित उत्तरे न मिळाल्याने संतप्त मनसैनिकांनी थेट निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयामधील संगणक मनसे स्टाईलने हाताने उडवून फोडले आहेत.
सहनशीलतेचा अंत पाहू नका अन्यथा येणाऱ्या काळामध्ये मनसे स्टाईल दणका देऊ मतदार संघातील याद्या अपडेट केला नाहीत तर पुन्हा येथे हप्तामध्ये दणका देऊ गेली अनेक वर्ष आम्ही काम करत आहोत परंतु निवडणूक आयोग तुम्ही तर सांगण्यावरून काम करत असेल तर आम्ही करायचं काय अशी खंत यावेळी मनसैनिकांनी व्यक्त केली आहे.. तसेच 149 मतदार संघाबाबत येणाऱ्या काळात मनसे कोर्टात PI देखील दाखल करणार असे यावेळी मनसे ठाणे शहर उपाध्यक्ष सुशांत सूर्यराव म्हणाले आहेत.