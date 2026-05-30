/पक्षाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक; पार्थ पवारांच्या ज्येष्ठ नेत्यांना पक्षासाठी निधी देण्याच्या सूचना

खासदार पार्थ पवारांनी पक्षाच्या वरिष्ठ मंत्र्यांना पक्ष निधीसाठी नियमित योगदान देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान त्यांच्या या सूचनेनंतर पक्षातील वरिष्ठ नेते नाराज असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
Maharashtra politics : मागील काही दिवसांपासून राष्ट्रवादीमध्ये आलबेल नसल्याचं चित्र आहे. त्यात आता पार्थ पवारांनी दिलेल्या एका सूचनेनंतरही ज्येष्ठ नेते नाराज झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, पक्षातील वरिष्ठ मंत्र्यांना पार्थ पवारांनी पक्षनिधीसाठी नियमित योगदान देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पक्षाची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असून मंत्र्यांनी उदारपणे पक्षासाठी निधी देण्याच्या सूचना पार्थ पवारांनी केल्या आहेत. मात्र पार्थ पवारांच्या या भूमिकेमुळे ज्येष्ठ नेत्यांमध्ये नाराजीची माहिती आहे.
राष्ट्रवादीमधल्या अंतर्गत नाराजीनाट्यवर सुप्रिया सुळेंनी बोलणं टाळलंय दुसरे के घरो मे झांकने का मुझे शौक नाही, त्या गटात काय सुरू आहे? त्याबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. राष्ट्रवादीमधील वरिष्ठ नेत्यांच्या नाराजीवरून संजय राऊतांनी टीका केलीय, मूळ पक्षातून बाहेर पडलेत, त्यामुळे ते आनंदी असायला हवेत असा खोचक टोला संजय राऊतांनी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना लगावला आहे.
आधी निवडणूक आयोगाला केलेला पत्रव्यवहार त्यानंतर राष्ट्रवादी कार्यकारिणीची यादी, तटकरे-भुजबळ यांच्यातली खडाजंगी, त्यानंतर भुजबळ पार्थ पवार यांच्यात झालेली टेंडरवरून वादावादी आणि आता पक्षनिधीवरून राष्ट्रवादीत नाराजीनाट्य सुरू झाल्याची माहिती आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादीतला वाद निवळणार कधी? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मंत्री छगन भुजबळ यांच्या राज्यसभेत वादाचा खोडा? निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. राज्यसभेवर जाण्यासाठी मंत्री छगन भुजबळ आग्रही असून सध्या त्यांच्या मार्फत लॉबिन देखील सुरू आहे.. मात्र पार्थ पवारांसोबत झालेल्या वादामुळे भुजबळांच्या राज्यसभेच्या मार्गात अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. पार्थ पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात ठेकेदारावून वाद झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय.. पार्थ पवार यांनी पाठवलेल्या एका विशिष्ट ठेकेदाराला कंत्राट देण्यास भुजबळांनी नकार दिला. या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद झाला अशी माहिती सूत्रांनी दिलीय. आता याच वादामुळे भुजबळांच्या राज्यसभेत खोडा पडल्याची चर्चा रंगली आहे.