खासदार संजय जाधव उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार का? संजय राऊत यांची प्रतिक्रिया

Maharashtra politics : खासदार संजय जाधव उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार का? अशा चर्चांना उधाण आले. याला कारणीभूतही संजय जाधव यांचं विधान ठरलं आहे, तर संजय जाधव यांच्या भावना समजून घेऊ असं मत संजय जाधवांच्या वक्तव्यानंतर राऊतांनी व्यक्त केले. नेमकं काय प्रकरण
आहे.
परभणीचे खासदार संजय जाधवांनी केलेल्या एका विधानानंतर ते उद्धव ठाकरेंची साथ सोडणार का? अशी चर्चा सुरूय, दरम्यान जाधवांच्या वक्तव्यावर संजय राऊतांनीही प्रतिक्रिया दिलीय, खासदार संजय जाधव हे निष्ठावान शिवसैनिक आहेत, त्यांच्याशी बोलून त्यांची भावना समजून घेऊ, असंही संजय राऊत यावेळी म्हणालेत, ज्यांनी मला मोठ बनवलं त्यांच्याशी प्रतारणा करणार नाही, मात्र उद्या काय परिस्थिती निर्माण होईल ते आज सांगता येणार नाही असं सूचक विधान संजय जाधवांनी केलं होतं.
संजय जाधवांच्या वक्तव्यानंतर भाजप नेते नवनाथ बन यांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला टोला लगावला आहे, संजय जाधवांच्या वक्तव्यावरून बन यांनी संजय राऊतांना देखील डिवचलं आहे. संजय जाधवांच्या भूमिकेचं आत्मपरिक्षण करण्याचा सल्ला देत बन यांनी राऊतांवर टीकास्त्र डागलं आहे. मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंचे खासदार फुटणार अशी चर्चा सुरू होती, ठाकरेंच्या खासदारांची शिंदेंसोबत बैठक झाल्याचीही चर्चा होती, मात्र, या चर्चा एकनाथ शिंदे आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडूनही फेटाळण्यात आल्या होता, मात्र आता खासदार संजय जाधव यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे वेगवेगळे तर्क-वितर्क लावले जात आहेत.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या परभणी जिल्हा प्रमुखाची तडकाफडकी बदली करण्यात आली आहे. गंगाप्रसाद आनेराव ऐवजी आता विष्णू मुरकुटे परभणी जिल्हा प्रमुख आहेत. जिल्हाप्रमुख पदी विष्णू मुरकुटे यांची नियुक्ती करून खासदार संजय (बंडू जाधव ) यांना ठाकरेंनी पहिला धक्का दिला. शिवसेना भवन येथे 25 एप्रिल ला झालेल्या बैठकीमध्ये खासदार संजय जाधव त्यासोबतच त्यांचे काही समर्थक परभणी लोकसभा मतदारसंघाच्या उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत अनुपस्थित होते. यामध्ये गंगाप्रसाद आनेराव सुद्धा अनुपस्थित होते
ज्यामध्ये जिल्हाप्रमुख उपजिल्हाप्रमुख आणि तालुकाप्रमुख हे अनुपस्थित असल्याचा समोर आलं . खासदार संजय जाधव हे शिंदे शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याच्या चर्चा मागील काही दिवसांपासून आहेत. त्यामुळे परभणी जिल्ह्यात काही संघटनात्मक बदल उद्धव ठाकरेंकडून केली जात असल्याची चर्चा आहे . त्यामध्ये जिल्हाप्रमुखाची बदली करून संघटनात्मक बदलांमध्ये खासदार संजय जाधव यांच्या समर्थकाला बाजूला करून हा पहिला धक्का उद्धव ठाकरेंनी दिल्याचं दिसतंय त्यामुळे परभणी आणि गंगाखेड या दोन विधानसभा ची जबाबदारी असलेल्या जिल्हाप्रमुख गंगाप्रसाद आनेराव यांना बाजूला करून विष्णू मुरकुटे यांनाही जबाबदारी देण्यात आली आहे.