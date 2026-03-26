Narhari Zirwal Viral Video: झिरवाळांच्या बेडरुममधील व्हिडीओने राज्याच्या राजकारणात नवी खळबळ

Narhari Zirwal Viral Bedroom Clip: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नरहरी झिरवाळ पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. सदर व्हिडीओमध्ये झिरवळांसोबत अजून दोन व्यक्ती दिसत असून या व्हिडीओवरुन वेगवेगळे दावे केले जात आहे. हा व्हिडीओ झिरवळांच्या प्रशासकीय निवासस्थानावरील असल्याचा दावा केला जात आहे. व्हिडीओमध्ये झिरवाळ हे घरात नेहमीसारखे सदरा लेंग्यात दिसत आहेत. मात्र त्यांच्यासोबत त्यांच्या रुममध्ये दोन व्यक्ती दिसत असून हा व्हिडीओ नेमका कोणी समोर आणला हे स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र व्हिडीओमधील घडामोडींमुळे झिरवाळ पुन्हा अचडणीत अडकण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वीच झिरवाळ यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयामध्ये लाचखोरीचं प्रकरण समोर आलं होतं. येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आलं होतं. त्यानंतर पक्षाच्या प्रमुख आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी झिरवाळांना पक्षाच्या बैठकीमध्ये सुनावल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. हे प्रकरण शांत होत असतानाच आता झिरवाळ यांची आक्षेपार्ह चित्रफित समोर आल्याने ते अडचणीत आले आहेत. या संदर्भात आम्ही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. या विषयावर झिरवाळ काय बोलतात ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावरुन आता राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झालेले असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या शिसवेनेचे खासदार तसेच प्रवक्ते संजय राऊत यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला. या प्रश्नाला उत्तर देताना, "यावर मी उत्तर देणं योग्य वाटत नाही. एखाद्याच्या बेडरूममध्ये जाऊन व्हिडिओ काढणे आणि बाहेर आणून पत्रकारिता करणे योग्य नाही. पण राज्यात एकप्रकारे अधपतन सुरू आहे. ज्यांचे व्हिडिओ आले आहेत त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी, व्यक्तींनी बोलावं मग आम्ही त्यावर बोलू, आता बोलणे योग्य नाही," असं म्हणत थेट प्रतिक्रिया देणं टाळलं.
झिरवाळ हे अचडणीत आलेले राष्ट्रवादीचे तिसरे मंत्री ठरले आहेत. यापूर्वी संतोष देशमुख हत्या प्रकरणामध्ये प्रमुख आरोपी वाल्मिक कराडसोबत जवळीक असल्याने धनंजय मुंडेंना मागील वर्षी मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. तेव्हापासून धनंजय मुंडेंकडे कोणतंही मंत्रीपद नाही. त्यानंतर नुकत्याच समोर आलेल्या अशोक खरात प्रकरणामध्ये राज्यच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांना राजीनामा देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. त्यानंतर शुक्रवारी चाकणकर यांनी पदाचा राजीनामा सुनेत्रा पवारांकडे सोपवला. रुपाली चाकणकरांना महिला आयोगाच्या प्रमुख म्हणून राज्यमंत्री पदाचा दर्जा होता.