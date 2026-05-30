/शरद पवार गटाला मोठा धक्का! राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याच्या भाच्याचा भाजपमध्ये प्रवेश, पक्ष प्रवेशांनतर लगेच मोठी लॉटरी लागणार?

शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपमध्ये पक्ष प्रवेश केला आहे. प्राजक्त तनपुरे हे राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याचे भाचे आहेत.
Prajakt Tanpure In BJP : विधान परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर शरद पवार गटाला मोठा धक्का बसला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते आणि माजी मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. या पक्ष प्रवेशामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट आला आहे. पक्ष प्रवेशांनतर लगेचच प्राजक्त तनपुरे यांना मोठी लॉटरी लागणार आहे.
मागील काही दिवसांपासून प्राजक्त तनपुरे नाराज होते अशी चर्चा होती. मुंबईतील भाजप कार्यालयामध्ये हा प्रवेश सोहळा पार पडला. भाजपन नेते रवींद्र चव्हाण यांनी तनपुरेंचं भाजपमध्ये स्वागत केलं. सोमवारी प्राजक्त तनपुरे विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल करतील, असे सांगण्यात येत आहे. भाजपकडून अहिल्यानगर विधानपरिषदेची उमेदवारी प्राजक्त तनपुरे यांनाच मिळणार असल्याचीही चर्चा मागील अनेक दिवसांपासून सुरु आहे. राहुरी पोटनिवडणुकीवेळी भाजप नेत्यांनी तनपुरे यांची भेट घेतली होती, दरम्यान त्याचवेळी त्यांच्या भाजप प्रवेशावर चर्चा झाल्याचीही माहिती आहे.
मी वेळोवेळी माध्यमांना सांगितला आहे सर्व कार्यकर्त्यांची इच्छा असेल राजकीयभवीतव्य बघता सर्वांच्या इच्छेचा आदर करून मी पक्षप्रवेश केला आहे. पोटनिवडणुकीच्या वेळी विकास कामाचा विषय होता धरणा मधलं गाळ काढण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. इतरही काम प्रगतीपथावर आहेत, मी पक्षात असल्यामुळे पाठ पुरवठा करीन. विरोधी पक्षात असतानाही मी माझी भूमिका प्रामाणिकपणे पार पडली. त्याची मोठी किंमत माझ्या मतदारसंघाला मोजावी लागली. सत्ता गेल्यानंतर विकास कामांना कुठे ब्रेक लागला. बऱ्याच कार्यकर्त्यांची भावना होती या कार्यकर्त्यांचे भावनांचा आदर ठेवून निधी कमी पडू नये हा त्यामागचा मोठा कारण आहे. कुठला दबाव कोणाचा माझ्यावर नव्हता चौकशी वगैरे कोणती नव्हती. कार्यकर्त्यांचा आदर राखत हा निर्णय घेतला असल्याचे तनपुरे म्हणाले. जयंत पाटील यांच्याशी काही चर्चा जाली का असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला. माझ्या प्रवेशाचा आणि त्यांच्या राजकीय समीकरणाचा काही संबंध नाही. आम्ही नातेवाईक असलो ते मामा असले मी भाचा असलो आमच्या दोघांच्या मतदारसंघाचे राजकीय समीकरण वेगवेगळे आहेत. त्यांची राजकीय उंची खूप मोठी आहे. माझ्या प्रवेशाचा त्यांच्या राजकारणाशी कुठला संबंध नाही असे तनपुरे यांनी स्पष्ट केले.
प्राजक्त तनपुरे भाजप प्रवेश झाल्याचं मी काही वेळापूर्वी ऐकलं. माझा आणि त्यांचा काही संपर्क झालेला नाही. त्यांनी भाजप मध्ये प्रवेश करण आमच्यासाठी धक्कादायक आहे.पण त्यांनी त्यांच्या मतदासंघातील परिस्थिती पाहून हा निर्णय घेतलाय असं मला वाटतं. त्यांनी सुप्रिया सुळे ची भेट घेतली की नाही मला माहित नाही मी त्यांना संपर्क केलेला नाही.
भाजपला काँग्रेसमुक्त भारत करायचा होता याचा अर्थ सगळी काँग्रेस तुम्ही घेणार असा होता का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. अहिल्यानगरमधील सर्व प्रमुख नेते मुळचे काँग्रेसचेच आहेत. प्राजक्त तनपुरेंच्या पक्षप्रवेशावर सुप्रिया सुळे यांनी भाजपला टोला लगावला.
प्राजक्त तनपुरे हे माजी खासदार प्रसाद तनपुरे आणि नगराध्यक्षा उषा तनपुरे यांचे पूत्रं आहेत. प्रसाद तनपुरे यांच्या मातोश्री उषा तनपुरे या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या भगिणी आहे. 2019च्या विधानसभा निवडणुकीत ते नगरच्या राहुरी-नगर-पाथर्डी विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. भाजपचे माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांचा 23 हजार मतांनी पराभव केला. प्राजक्त हे पहिल्यांदाच आमदार झाले आणि पहिल्याच झटक्यात राज्यमंत्रीही झाले. ठाकरे सरकारमध्ये नगरविकास, ऊर्जा, आदिवासी, उच्च व तंत्र शिक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली होती.