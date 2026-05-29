/राष्ट्रवादीत मोठा राडा! पार्थ पवार-भुजबळांमध्ये जोरदार भांडण; भुजबळांनी नकार कळवताच...

Fight between Chhagan Bhujbal Parth Pawar: आधी सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी वाद घेतल्याने चर्चेत असलेल्या पार्थ पवारांचा आता छगन भुजबळांसोबत वाद झाल्याचं वृत्त आहे.
Fight between Chhagan Bhujbal Parth Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कॅबिनेटमधील मंत्री छगन भुजबळ आणि खासदार पार्थ पवार यांच्यात जोरदार शाब्दिक वाद झाल्याची माहिती सुत्रांच्या हवाल्याने समोर येत आहे. ठेकेदारावरून दोघांमध्ये वाद झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वाहतूक टेंडर काढले जात. राज्य स्थरावरील एक टेंडर ठराविक ठेकेदाराला देण्यात यावे यासाठी पार्थ पवार यांच्याकडून ठेकेदाराला भुजबळांकडे पाठविण्यात आले होते. मात्र ठराविक ठेकेदाराला टेंडर देण्यास भुजबळांचा नकार, याच मुद्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याची माहिती मिळत आहे. 'आजपर्यंत पक्षातील कोणत्याच वरिष्ठ नेत्याने मला असं सांगितले नव्हते', अशा शब्दांमध्ये भुजबळांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीमधील अंतर्गत संघर्ष समोर येत आहेत. सुरुवातीला प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरेंसंदर्भातील नाराजीचं प्रकरण समोर आलं होतं. पार्थ पवार आणि या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये वाद झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. हा वाद शांत होत असतानाच आता छगन भुजबळांसंदर्भातही असाच प्रकार घडल्याची माहिती समोर येत आहे. इथेही पार्थ पवार आणि भुजबळ आमने-सामने आलेत.
अजित पवारांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादीमधील अस्वस्थता दिवसोंदिवस वाढत जात असतानाच पार्थ पवार आणि ज्येष्ठ नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध वाढताना दिसत आहे. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाच्या एका निविदेवरुन वाद झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. या निविदेसाठी आपण सुचवलेल्या ठेकेदाराचा विचार केला जावा असं पार्थ पवारांचं म्हणणं होतं. यासाठी त्यांनी त्या ठेकेदाराला भुजबळांकडे पाठवलं. मात्र अशापद्धतीने एखाद्या ठराविक ठेकेदरालाच काम का द्यावं? अशाप्रकारे या ठेकेदाराला काम देण्याचं कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित करत भुजबळांनी हे कंत्राट देण्यास नकार देण्यात आला. या सर्व प्रकारावरुन पार्थ पवार आणि भुजबळांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
"आम्हा दोघांमध्ये कसलीही वादावादी झाली नाही. काही गोष्टी समजुतीने करायच्या असतात. याचा अर्थ आमच्यात वाद झाला असा होत नाही. टेंडर कोर्टात अडकले आहे. मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिली आहे. टेंडर काढण्याची ऑनलाइन प्रक्रिया आहे. त्या माध्यमातून जे पात्र ठरतील, त्यांना टेंडर दिले जात असते. असे कोणाला द्यायचे म्हणून टेंडर कसे देता येईल? सध्या निविदा कागदपत्रांची तपासणी आणि अंतिम प्रक्रिया अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय समितीमार्फत सुरू आहेत. कोणत्याही वाहतूकदारास कार्यादेश देण्यात आलेला नाही," असं छगन भुजबळ म्हणाले.
पार्थ पवारांनाही असा कोणताही वाद नसल्याचं म्हटलं आहे. "आमच्याविषयी, विशेषतः माझ्याविषयी, जाणीवपूर्वक चुकीच्या बातम्या दिल्या जात आहेत. असे काहीही झाले नाही. मी कुठल्याही शासकीय कामात हस्तक्षेप केलेला नाही," असं पार्थ पवारांनी आपली बाजू मांडताना म्हटलं आहे.
यापूर्वी पक्षावर वर्चस्व कोणाचं असावं यावरुन प्रफुल्ल पटेल आणि सुनीत तटकरे विरुद्ध पार्थ पवार असा संघर्ष पाहायला मिळाला होता. आता पुन्हा एका ज्येष्ठ नेत्याशी पार्थ पवारांचा वाद झाला आहे. मात्र याबद्दलची वास्तुस्थिती काय यासंदर्भात पार्थ किंवा भुजबळांनी समोर येऊन सांगणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ज्या अवस्थेतून पक्ष जातोय त्या परिस्थितीमध्ये पार्थ पवारांचे अशापद्धतीने ज्येष्ठ नेत्यांशी वारंवार खटके उडणं हे कुठेतरी पक्षासाठी मारक ठरु शकते असं पक्षाच्या हितचिंतकांचं म्हणणं आहे. यासंदर्भात दोघेही काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरत आहे.