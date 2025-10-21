English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राष्ट्रवादीचे तीन माजी आमदार भाजपच्या वाटेवर? आयारामांवरून सोलापूर भाजपात घमासान

Maharashtra Politics News: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे तीन माजी आमदार कमळ हाती घेणार अशी चर्चा रंगलीय. यामुळे राष्ट्रवादीत अस्वस्थता निर्माण झालीय. यावरुनच खासदार संजय राऊत यांनी अजित पवारांना डिवचलंय. तर या संभाव्य प्रवेशावरुन सोलापूर भाजपमध्ये उद्रेक झाल्याचं पाहायला मिळतंय. पाहूया सोलापुरातील या राजकीय घडामोडींवरील रिपोर्ट....

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 21, 2025, 11:04 PM IST
राष्ट्रवादीचे तीन माजी आमदार भाजपच्या वाटेवर? आयारामांवरून सोलापूर भाजपात घमासान
Maharashtra politics news LIVE today ajit pawar ncp damage control flops two former mlas skip meeting

Ajit Pawar: सोलापुरात भाजपचं ऑपरेशन लोटस सुरु असल्याची चर्चा आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी सूत्र फिरवली असून अजित पवारांचे तीन माजी आमदार आणि काँग्रेसचे एक माजी आमदार भाजपात प्रवेश करणार असल्याची चर्चा आहे.

सोलापुरात ऑपरेशन लोटसवरुन राजकारण तापलेलं असताना तिकडे राष्ट्रवादीनंही डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न सुरु केलाय.. यासाठी अजित पवारांनी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना सोलापुरात ज्येष्ठ नेत्यांची मनधरणी करण्यासाठी पाठवलं. या बैठकीला माजी आमदार राजन पाटील, माजी आमदार यशवंत माने, माजी आमदार दीपक साळुंखे यांनी दांडी मारली. तर बबनराव शिंदे यांची पुत्र रणजित शिंदे मात्र या बैठकीला उपस्थित होते. यावेळी सोलापुरातील नेत्यांना अजित पवारांनी काय काय दिलं याची आठवण भरणेंनी करुन दिली.

ऑपरेशन लोटसमुळे राष्ट्रवादीत धावाधाव असताना तिकडे सोलापूर भाजपमध्येही उद्रेक उफाळून आला. पार्टी विथ डिफरन्स म्हणणा-या भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी भाजपच्या कार्यालयासमोर धरणं आंदोलन केलं. घोटाळ्यात बुडालेल्या आणि जनतेची फसवणूक करणा-या नेत्यांना पक्षात प्रवेश नको असं म्हणत भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनातून संताप व्यक्त केलाय..

 

काही महिन्यांपूर्वी नाशिकमध्ये सुधाकर बडगुजर यांच्या प्रवेशाला भाजपमधून मोठा विरोध झाला. भाजप आमदार सीमा हिरे यांनी बडगुजर यांच्याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली. असं असतानाही हा सगळा विरोध डावलून सुधाकर बडगुजर यांचा भाजपमध्ये प्रवेश झाला. त्यामुळे त्याचीच पुनरावृत्ती सोलापुरात झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. तर दुसरीकडे अजित पवारांना ऑपरेशन लोटस रोखण्यात यश येणार का याकडंही राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.

कोणकोणते नेते भाजपच्या वाटेवर?

यशवंत माने

मोहोळचे माजी आमदार, राष्ट्रवादी

बबन शिंदे

माढ्याचे माजी आमदार, राष्ट्रवादी

राजन पाटील

मोहोळचे माजी आमदार, राष्ट्रवादी

दिलीप माने

सोलापूर दक्षिणचे माजी आमदार, काँग्रेस

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

