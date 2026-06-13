Maharashtra Politics : धाराशिवच्या राजकारणात सध्या एकच चर्चा सुरू आहे. ठाकरेंचे सुपरअॅक्टिव्ह खासदार ओमराजे निंबाळकर शांत का? पहिल्यासारखे धाराशिवच्या राजकारणात सक्रिय न दिसणारे ओमराजे पक्षाच्या छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमांना आणि बैठकांना गैरहजर राहत आहेत. मतदारसंघातील त्यांचा वावरही पूर्वीच्या तुलनेत कमी झाल्याची चर्चा आहे. सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडींवरही भाष्य करत नाहीत. त्यामुळंच ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांमध्ये त्यांचं नाव घेतलं जात असतानाही ओमराजे गप्प आहे.. त्यामुळं ओमराजेंच्या मनात नेमकं काय चाललंय? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
ओमराजे निंबाळकर... उद्धव ठाकरे यांचे विश्वासू शिलेदार. शिवसेनेत मोठी फूट पडली, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक नेत्यांनी उद्धव ठाकरेंची साथ सोडली. मात्र त्या कठीण काळातही ओमराजे निंबाळकर ठामपणे उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी उभे राहिले.ज्या पक्षाने मला घडवलं, त्या पक्षाशी मी कधीच गद्दारी करणार नाही, अशी भूमिका घेणारे ओमराजे सध्या मात्र राजकीयदृष्ट्या कमालीचे शांत झालेयेत. पक्षाच्या बैठका, संघटनात्मक कार्यक्रम आणि स्थानिक राजकीय घडामोडींमध्ये पूर्वीसारखी त्यांची उपस्थिती दिसत नाहीय. विशेष म्हणजे, उस्मानाबाद-लातूर-बीड विधान परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाही ओमराजे यांची अपेक्षित सक्रियता दिसलेली नाही.
अंबादास दानवे यांचा दौरा असो किंवा पक्षाच्या प्रचार बैठका, अनेक कार्यक्रमांमध्ये त्यांची अनुपस्थिती चर्चेचा विषय ठरतेय. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनंतर मतदारसंघातही त्यांचा वावर कमी झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच त्यांच्या भूमिकेबाबत राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आलंय. ऑपरेशन टायगर असो, विधान परिषद निवडणूक असो किंवा जिल्ह्यातील सध्याच्या राजकीय घडामोडी... ओमराजे कोणत्याही विषयावर स्पष्ट भूमिका मांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळं केवळ जिल्ह्यातच नव्हे तर मुंबईपर्यंत ओमराजेंच्या मौनाचे वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत.
ओमराजेंच्या या शांततेवर विरोधक टीका करत असले, तरी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते मात्र वेगळाच दावा करतायेत. ओमराजे कुठेही जाणार नाहीत, ते पक्षासोबतच ठामपणे उभे आहेत, असा विश्वास पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून व्यक्त केला जातोय. ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांना कोणताही आधार नसल्याचं सांगत पक्षाकडून या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.
या सर्व चर्चेत ओमराजे निंबाळकरांचं मौन सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतंय. झी 24 तासने यासंदर्भात ओमराजे निंबाळकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ऑपरेशन टायगरच्या चर्चांमध्ये नाव, पक्षाच्या बैठकींमध्ये अनुपस्थिती, विधान परिषद निवडणुकीतील मर्यादित सहभाग आणि राजकीय घडामोडींवर कायम मौन... या सगळ्या पार्श्वभूमीवर धाराशिवच्या राजकारणात सध्या एकच प्रश्न विचारला जातोय...खासदार ओमराजे निंबाळकर शांत का? या प्रश्नाचं उत्तर येणारा काळच देईल. मात्र सध्या तरी ओमराजेंच्या शांततेमुळे धाराशिवचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. आता त्यात उद्धव ठाकरेंनी रविवारी बोलावलेल्या बैठकीला ओमराजे जातात का? हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार नाही.