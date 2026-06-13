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महाराष्ट्रात शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरची चर्चा; ठाकरेंचे सुपर अ‍ॅक्टिव्ह खासदार ओमराजे निंबाळकर शांत का?

धाराशिवचे ठाकरेंच्या सेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकरांची पक्षाच्या बैठकांना दांडी मारली आहे. राजकीय घडामोडींवरही ते मौन आहेत. खासदार ओमराजे निंबाळकरांच्या मनात नेमकं काय? याची राजकीय वर्तुळात चर्चा रगंली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 13, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:28 PM IST
महाराष्ट्रात शिंदेंच्या ऑपरेशन टायगरची चर्चा; ठाकरेंचे सुपर अ‍ॅक्टिव्ह खासदार ओमराजे निंबाळकर शांत का?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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