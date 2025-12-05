English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maharashtra Politics 2025 : वर्षभरात महायुतीमधील मित्रपक्षांतील समन्वयावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह; पण महाराष्ट्रातील जनतेचा कौल काय म्हणतो?

Maharashtra Politics 2025 : महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त  झी 24 तास आणि JDS या संस्थेने घेतलेल्या महासर्व्हेमध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारण्यात आला. महायुती मित्रपक्षांमध्ये वर्षभरात समन्वय दिसून आला की नाही? त्यावर ज्या महाराष्ट्रातील जनतेने त्यांना निवडून दिलं आहे, त्यांना वाटत पाहूयात 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 5, 2025, 08:30 PM IST
Maharashtra Government Survey 2025 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री मिळालेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्रीसह महायुतीतील मंत्र्यांमध्ये अनेक वेळा समन्वयाचा अभाव दिसून आला, असा वारंवार आरोप विरोधकांकडून करण्यात येते असतो. वर्षभरात अनेक प्रकरणात महायुतीत समन्वय दिसून आलं नाही, सूर विरोधकांनी लावून धरला. 

पण ज्या महाराष्ट्रातील जनतेने महायुती सरकारला निवडून दिलं त्यांना काय वाटतं हे महासर्व्हेच्या माध्यमातून आम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी सर्व्हे केला. ज्यात महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय होता असं वाटतं का? हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यात जनतेला खालील पर्याय देण्यात आले होते. 

महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय होता असं वाटतं का?

होय
नाही
कमी प्रमाणात होता
सांगता येत नाही

चला तर मग पाहूयात महाराष्ट्रातील जनतेला नेमकं काय वाटतं. 

तर झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी सर्व्हेनुसार 42 टक्के लोकांना बिलकुल असं वाटत नाही की,  महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय नव्हता. तर फक्त 14 टक्के लोकांना वाटतं महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय होता. तर 26 टक्के लोकांना तो कमी प्रमाणात जाणवला आणि 18 टक्के लोकांना त्यावर त्यावर काही सांगता येत नाही, असं मत नोंदवलं आहे. 

कसा करण्यात आला हा महासर्व्हे?

हा सर्व्हे पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्ष भेटी आणि घरघर फिरून करण्यात आला. हा सर्व्हे 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा आणि 48 तालुक्यात केला गेला. यात 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेतल्या. तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे करून मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना हा प्रश्न विचारण्यात आला.  

महाराष्ट्रातील सर्व्हेची भौगोलिक व्याप्ती!

कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.

नेहा चौधरी

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

