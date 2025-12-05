Maharashtra Politics 2025 : वर्षभरात महायुतीमधील मित्रपक्षांतील समन्वयावर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह; पण महाराष्ट्रातील जनतेचा कौल काय म्हणतो?

Maharashtra Government Survey 2025 : महाराष्ट्राच्या राजकारणात पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री मिळालेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्रीसह महायुतीतील मंत्र्यांमध्ये अनेक वेळा समन्वयाचा अभाव दिसून आला, असा वारंवार आरोप विरोधकांकडून करण्यात येते असतो. वर्षभरात अनेक प्रकरणात महायुतीत समन्वय दिसून आलं नाही, सूर विरोधकांनी लावून धरला.
पण ज्या महाराष्ट्रातील जनतेने महायुती सरकारला निवडून दिलं त्यांना काय वाटतं हे महासर्व्हेच्या माध्यमातून आम्ही जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला. महायुती सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी सर्व्हे केला. ज्यात महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय होता असं वाटतं का? हा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यात जनतेला खालील पर्याय देण्यात आले होते.
होय
नाही
कमी प्रमाणात होता
सांगता येत नाही
तर झी 24 तास आणि ज्युबिलंट डेटा स्टुडिओ (JDS) यांच्या सहकार्याने महाराष्ट्राचा राज्यव्यापी सर्व्हेनुसार 42 टक्के लोकांना बिलकुल असं वाटत नाही की, महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय नव्हता. तर फक्त 14 टक्के लोकांना वाटतं महायुतीमधील मित्रपक्षांत वर्षभरात समन्वय होता. तर 26 टक्के लोकांना तो कमी प्रमाणात जाणवला आणि 18 टक्के लोकांना त्यावर त्यावर काही सांगता येत नाही, असं मत नोंदवलं आहे.
हा सर्व्हे पहिल्या टप्प्यात प्रत्यक्ष भेटी आणि घरघर फिरून करण्यात आला. हा सर्व्हे 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा आणि 48 तालुक्यात केला गेला. यात 22 हजार 654 जणांच्या वैयक्तिक मुलाखती घेतल्या. तर दुसरा टेलिया मोबाईल-आधारित AI व्हॉइस सर्व्हे करून मोबाईलद्वारे अत्याधुनिक, संवादात्मक AI-आधारित व्हॉइस सर्व्हेमध्ये 67 हजार 158 जणांना हा प्रश्न विचारण्यात आला.
कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ व उत्तर महाराष्ट्र या विविध विभागांचे संतुलित प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी खालील 4 महानगरं, 24 जिल्हे, 37 नगरपरिषदा व 48 तालुके येथे सर्व्हे करण्यात आला.