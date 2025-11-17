BJP चा तडकाफडकी मोठा निर्णय! थेट पत्रक काढत 'त्या' निर्णयापासून U Turn; 'उद्धव ठाकरेंच्या...'

BJP Big Decision: पालघर जिल्ह्यातील काशीनाथ चौधरी यांच्या पक्ष प्रवेशाला भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी तात्काळ स्थगिती दिली असल्याची माहिती प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी सोमवारी दिली. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बन बोलत होते. प्रदेश सह मुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक, प्रवक्ते ओमप्रकाश चौहान यावेळी उपस्थित होते. पालघर जिल्हाध्यक्ष भारत राजपूत यांना याबाबतचे पत्र पाठविण्यात आल्याचेही बन यांनी नमूद केले.
"काशिनाथ चौधरी यांना पालघर साधू हत्याकांड प्रकरणी साक्षीसाठी बोलावले होते. चौधरी यांचा सीबीआय अथवा सीआयडी यांनी केलेल्या तपासात कोठेही आरोपी म्हणून उल्लेख नाही. तपासातील अधिकृत नोंदींनुसार कोणत्याही प्राथमिक माहिती अहवालात किंवा आरोपपत्रामध्ये चौधरी यांचे नाव नाही. या सर्व माहितीची खातरजमा करून स्थानिक पातळीवर चौधरी यांना पक्षात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असं बन यांनी स्पष्ट केलं.
"पालघर साधू हत्याकांडातील दोषींना कठोर शासन व्हावे यासाठी भारतीय जनता पार्टीने आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यावेळी सत्तेत असलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने या हत्याकांडातील आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता. पुरेशी चौकशी करून स्थानिक पातळीवर चौधरी यांच्या प्रवेशाचा निर्णय झाला. मात्र या प्रवेशानंतर समाज माध्यमांमध्ये तसेच प्रसार माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा झाल्याने या विषयाची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन चौधरी यांच्या प्रवेशाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला," असं बन यांनी स्पष्ट केले.
काशिनाथ चौधरी हे महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील स्थानिक राजकारणी आहेत. ते पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार गट) नेते होते. ते जिल्हा परिषद सदस्य (Zilla Parishad Member) म्हणून कार्यरत आहेत. पालघरच्या ग्रामीण भागातील आदिवासी व इतर समुदायांशी चौधरी संबंधित आहेत. ते स्थानिक पंचायत समिती आणि इतर राजकीय घडामोडींमध्ये सक्रिय आहेत. आता त्यांनी पवारांच्या पक्षाची साथ सोडून भाजपाचा झेंडा खांद्यावर घेतला होता. मात्र आता हा पक्षप्रवेश रद्द करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील पत्रकच भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी जारी केलं आहे.
पालघरमधील गडचिंचले येथे 2020 साली झालेल्या साधू हत्याकांड प्रकरणात भारतीय जनता पक्ष (भाजप) ने काशिनाथ चौधरी यांना 'मुख्य आरोपी' ठरवले होते. भाजप नेत्यांनी (जसे प्रवीण दरेकर) दावा केला की, सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये चौधरी आणि त्यांचे सहकारी (काशीराम चौधरी, सीताराम चौधरी) दिसतात, ज्यांनी जमाव भडकावला किंवा अफवा पसरवल्या होत्या. या प्रकरणावरून भाजपने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारवर (MVA) दुजाभावाचे आरोप केले. भाजपाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. चौधरींनी हे आरोप नाकारताना आरोप राजकीय द्वेषामुळे केल्याचा दावा केला होता.
16 एप्रिल 2020 च्या रात्री पालघरमध्ये जमावाने कल्पवृक्षगिरी महाराज (वय 70, जूना आखाडा, वाराणसी), सुशीलगिरी महाराज (वय 35) आणि त्यांचा ड्रायव्हर नीलेश तेलगडे (वय 30) यांची हत्या केली होती. कल्पवृक्षगिरी महाराजांबरोबर सुशीलगिरी महाराज आणि त्यांचा चालक निलेश असे तिघे मुंबईहून सुरतकडे (गुजरात) एका अंत्यसंस्कारासाठी जात होते. कोविड-19 लॉकडाउनमुळे रस्ते सुनसान होते. गावकऱ्यांना अफवा पसरली की हे लोक लहान मुलांना चोरणाऱ्या टोळीचे सदस्य आहेत. जंगलातून येणाऱ्या या गाडीला थांबवून 200 ते 300 लोकांच्या जमावाने त्यांच्यावर हल्ला केला. लाठ्या-काठ्या, दगड, कुऱ्हाडीने मारहाण केली. पोलिसांनी या लोकांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण जमावाने पोलिसांनाही मारले आणि पीडितांना ओढून नेले. यात दोन्ही साधू आणि ड्रायव्हरचा जागीच मृत्यू झाला. पोस्टमॉर्टममध्ये तिघांच्याशी शरीरावर 100 हून अधिक जखमा आढळून आल्या.
महाराष्ट्र सीआयडीच्या तपासात चौधरी मुख्य आरोपी म्हणून नावावर आले नाहीत. प्रकरणात 110+ लोकांना अटक झाली, पण चौधरींची नावे मुख्य आरोपी म्हणून चार्जशीटमध्ये आली नाहीत. 2022 मध्ये 10 आरोपींना जामीन मिळाला, आणि 2022 मध्ये तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित झाला. सध्या (2025 पर्यंत) खटला पालघर सेशन्स कोर्टात सुरू आहे, आणि चौधरींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत.