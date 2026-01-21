English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Dispute between Shiv Sena and BJP: मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालंय. मात्र बहुमत मिळालं असलं तरी महायुतीत वादाची ठिणगी पडलीय.  मुंबईतील शिवसेनेच पराभूत उमेदवार समाधान सरवणकर यांनी स्थानिक भाजप नेत्यांवर  पराभवाचं खापर फोडलं होतं. आणि त्यानंतर आता सायनमधील शिवसेना नेते रामदास कांबळे यांनाही भाजपवर आरोप केलाय.. तर पक्ष या आरोपांची शहानिशा करेल. शिवसेना नेत्यांनी माध्यमांमध्ये येऊन बोलू नये असं म्हणत भाजप नेत्यांनी शिवसेना नेत्यांचे काम टोचलेतय. यावरून आता शिवसेना आणि भाजपमध्ये वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.   

मनाली सागवेकर | Updated: Jan 21, 2026, 07:33 PM IST
मुंबईत भाजप-शिवसेनेमधील वाद चिघळण्याची शक्यता, आरोपांवरून खळबळ, 'भाजपने मदत न केल्यानेच...'

मनोज कुलकर्ण, झी मिडिया, मुंबई: राज्याच्या राजकारणात एकत्र सत्तेत असलेले आणि मुंबई महापालिका निवडणुक एकत्र लढलेले पक्ष भाजप आणि शिवसेना. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून महायुतीत सारं काही आलबेल असल्याचं सांगण्यात येतंय. मात्र मुंबईत वेगळीच परिस्थिती असल्याचं पाहायला मिळतंय. महायुतीला मुंबईत बहुमत मिळालं असलं तरी शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवारांच्या आरोपांवरून खळबळ उडालीय. शिवसेना नेते समाधान सरवणकर यांनी भाजपवर आरोप केले. भाजपने मदत न केल्यामुळेच मनपा निवडणुकीत आपला पराभव झाल्याचा दावा त्यांनी केलाय. भाजपमधील एका टोळीमुळे निवडणुकीत पराभव झाल्याचं त्यांनी म्हटलं. आता रामदास कांबळेंनीही भाजपवर असेच आरोप केलेत. त्यामुळे भाजप शिवसेनेमधील मुंबईतला हा वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. 

'भाजपच्या स्थानिक नेत्यांमुळे पराभव' - रामदास कांबळे

समाधान सरवणकरांच्या आरोपांना आता भाजपनेही सडेतोड प्रत्युत्तर दिलंय.  भाजपच्या दादर-प्रभादेवी भागातील स्थानिक नेत्या अक्षता तेंडुलकर यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. समाधान सरवणकर यांनी दाखवलेलं व्हॉटसअॅप चॅट सध्या व्हायरल झालंय. 'सरवणकर कुटुंबाचं काम करु नका' असा उल्लेख आहे. याच चॅटवरुन भाजप आक्रमक झाली असून आता ते सायबर सेलकडे तक्रार करणार आहेत.

 

जितेंद्र राऊत यांनी घेतला सरवणकरांचा समाचार

तर भाजपचे नेते जितेंद्र राऊत यांनीही सोशल मीडियावर पोस्ट करत समाधान सरवणकर यांच्या आरोपांना उत्तर दिलंय. 'भाजपची मतं होती म्हणून दुस-या नंबरवर आलात' वॉर्ड191,192,194मध्ये भाजप लढली असती तर भाजपचा विजय झाला असता' अशी फेसबूक पोस्ट करत  जितेंद्र राऊत यांनी सरवणकरांचा समाचार घेतलाय. 

 

'सरवणकरांच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल' - संजय शिरसाट

 तसेच, समाधान सरवणकरांनी केलेल्या आरोपांची माहिती घेऊ असं  मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनी म्हटलंय. तसंच सरवणकरांनी माध्यमांसमोर बोलणं टाळलं पाहिजे अशा शब्दांत साटमांनी कानही टोचलेत. तर दुसरीकडे सरवणकरांच्या आरोपांची चौकशी केली जाईल असं सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय. 

 

शिवसेना UBT आमदार महेश सावंत भाजपवर टोला

समाधान सरवणकर यांनी पराभवाचं खापर भाजप नेत्यांवर फोडल्यानंतर या वादात आता ठाकरेंचे आमदार महेश सावंत यांनीही उडी घेतलीय. पराभवाचं दुःख की वाटलेले पैसे परत मिळणार नाही याचं जास्त दुःख असल्याचा टोला शिवसेना UBT आमदार महेश सावंत यांनी समाधान सरवणकरांना लगावलाय. 

 

भाजप-शिवसेनेतला वाद वरिष्ठ नेते शमवणार का?

मुंबई महापालिका निवडणुकीत महायुतीला मोठं यश मिळालंय. महायुतीचा महापौर होणार हे निश्चित आहे. मात्र असं असलं तरी सरवणकर आणि रामदास कांबळे यांनी भाजपवर केलेल्या आरोपांमुळे महायुतीत वादाची ठिणगी पडल्याचं पाहायला मिळतंय. सरवणकरांच्या आरोपांवर पहिल्यांदा काहीशी सावध असणाऱ्या भाजपनेही आता सरवणकरांना जशासतसं उत्तर दिल्याचं पाहायला मिळतंय. त्यामुळे आगामी काळात भाजप शिवसेनेतला हा वाद वरिष्ठ नेते शमवणार की याचा भडका उडणार हे पाहावं लागेल. 

