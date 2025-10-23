English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
...म्हणून महेश कोठारे भाजपाचे, मोदींचे भक्त झाले असतील! राज ठाकरेंच्या पक्षाचा खोचक टोला; 'कदाचित एखादा Video...'

Maharashtra Politics Raj Thackeray MNS On Mahesh Kothare: महेश कोठारेंनी केलेल्या विधानावरुन विरोधकांकडून टीकास्र सोडलं जात असतानाच राज ठाकरेंच्या मनसेनं या वादात उडी घेतलीये. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 23, 2025, 07:25 AM IST
महेश कोठारेंना लगावला टोला (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics Raj Thackeray MNS On Mahesh Kothare: मुंबईमध्ये भारतीय जनता पार्टीचेच कमळ खुलणार, असा दावा ज्येष्ठ अभिनेते महेश कोठारेंनी काही दिवसांपूर्वी एका सार्वजनिक मंचावर बोलताना केला. तसेच भाजपा हे आपलं घर असून मी मोदींचा भक्त आहे असंही कोठारे यांनी यावेळेस म्हटलं. मात्र या विधानावरुन विरोधकांनी हल्लाबोल केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही यावरुन टोला लगावला आहे. असं असतानाच आता या प्रकरणावरुन मनसेनं कोठारेंनी आपण भक्त असल्याचं का म्हटलं असेल यावरुन खोचक प्रतिक्रिया नोंदवली आहे.

...म्हणून राज आणि उद्धव सतत भेटत आहेत

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या घरी बुधवारी रात्री अचानक उद्धव ठाकरे पोहोचले. त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आलं. याचसंदर्भात मनसेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. "दोन्ही भाऊ सतत एकमेकांना भेटणार आहेत. या पुढे अजून ही भेटी वाढत जाणार आहेत. परंतु त्याला तुम्ही राजकीय दृष्टीने घेऊ नका. आईंचा वाढदिवस आहे त्यानिमित्त उद्धव ठाकरे हे बऱ्याच वर्षांनी आले. पत्रकारांनी आता सवय लावून घ्यावी. दोन्ही भाऊ एकत्र येत राहणार. दरवेळी काही राजकीय असेल असं पकडू नका. कौटुंबिक भेटी असतात. सण साजरा करतात. आज वाढदिवस आहे. उद्धव यांच्या वाढदिवसाला देखील राज ठाकरे गेले होते. आई उद्धव यांच्या मावशी आणि काकी देखील लागतात. त्यासाठी ते वाढदिवसाला आले आहेत. दुसरं काही नसेल," असं अविनाश जाधव म्हणाले. 

निवडणूक आयोगाविरुद्ध सर्वात मोठा मोर्चा

1 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या मुंबई महामोर्चासंदर्भात विचारलं असता, "हा मोर्चा अतिशय महत्त्वाचा आहे. मी पुन्हा सांगतो एक एक लोकांच्या सात-आठ वेळा जर नाव असेल. तर असे बोगस मिळावे होत राहणार. आता इथे एका शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की इथले एक पांडुरंग पाटील नावाचे नगरसेवक आहेत त्यांचं बोर्डामध्ये दोन वेळा नाव आहेत. कोपरी प्रभागामध्ये दोन वेळा नाव असतील तर आम्ही कोणावर विश्वास ठेवायचा?" असा सवाल अविनाश जावध यांनी उपस्थित केला. "आमचा मतदार याद्यांवर काम सुरू आहे. एक तारखेचा जो काही मोर्चा निघेल. खात्रीने सांगतो भारतातला इतिहास मधील निवडणूक आयोगाच्या विरुद्ध सर्वात मोठा मोर्चा असेल," असा विश्वास अविनाश जाधव यांनी व्यक्त केला.

स्वबळाची भाषा करणाऱ्या भाई जगतापांना मोलाचा सल्ला

भाई जगताप यांनी काँग्रेस राज किंवा उद्धव ठाकरेंबरोबर युतीत जाणार असं म्हटलं आहे. यावर "आम्ही त्यांच्याबरोबर कुठल्याही प्रकारची चर्चा केली नाही. आम्ही त्यांच्याबरोबर युती करणार नाही असं देखील म्हटलं नाही आहे. या ज्या गोष्टी आहेत ते दोन भावांमधल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आमच्यासोबत उभी आहे. त्यांच्या बाबतीतला जो काही निर्णय आहे, ते वरिष्ठ लेवलला होईल. याबाबत भाष्य जास्त होईल. भाईंना आमच्या सल्ला आहे की सबुरीने घ्या," असं मत जाधव यांनी मांडलं आहे.

स्वबळावर लढण्याची हिंमत महायुतीमध्ये नसल्याचा टोला

मुंबईत महायुती स्वबळावर लढणार असून ठाण्यातील चित्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. यासंदर्भात बोलताना जाधव यांनी महायुतीला टोला लगावला. "यांची हिम्मत नाही वेगळी लढायची. माझ्या शब्दावर विश्वास ठेवा. यांचे कार्यकर्ते सगळे फुगीर भरती केलेले आहेत. ते फूट नये आम्ही वेगळे लढण्याचा नारा आहे. निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतशी त्यांचा बैठका सुरू होणार आणि हे लोक एकत्र लढणार. त्यांच्यात हिम्मत असेल तर वेगळा लढवून दाखवावं," असं थेट आव्हानच मनसेकडून जाधव यांनी दिलं आहे.

...म्हणून महेश कोठारे भक्त झाले असतील

"बहुतेक त्यांचा भ्रमनिराश होईल. ते म्हणतात तशी काही मुंबईची परिस्थिती नाही. लाचार लोकं आहेत हो," असा टोला अविनाश जाधव यांनी महेश कोठारेंनी केलेल्या विधानावरुन लगावला आहे. "एखादा पिक्चर किंवा काहीतरी एखादा व्हिडिओ हाती लागला असेल म्हणून ते भक्त झाले असतील," असा टोमणाही जाधव यांनी कोठारेंना मारला.

