शरद पवारांना भेटलेले 'ते' 2 लोक उद्धव ठाकरेंना भेटल्याचा दावा; मराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ

शरद पवारांनी केलेल्या दाव्यानंतर संजय राऊतांनी देखील एक मोठा दावा केलाय. शरद पवारांना भेटलेली लोक उद्धव ठाकरेंना भेटल्याचा दावा संजय राऊतांकडून करण्यात आलाय. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 10, 2025, 11:49 PM IST
Maharashtra politics : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात शरद पवारांनी केलेल्या गौप्यस्फोटानंतर महाराष्ट्राच नव्हे तर देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली. दरम्यान संजय राऊतांनी देखील पवारांच्या विधानाला दुजोरा देत एक खळबळजन दावा केलाय. शरद पवारांना भेटलेले लोक उद्धव ठाकरेंना भेटल्याचा दावा संजय राऊतांकडून करून करण्यात आलाय. दरम्यान राऊत आणि पवारांनी केलेल्या दाव्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून चांगलाच समाचार घेण्यात आला आहे.

शरद पवारांकडे आलेल्या दोन लोकांची पवारांनी राहुल गांधींसोबत देखील भेट घालून दिली होती. आणि तेच लोक उद्धव ठाकरेंना देखील भेटले होते असा दावा संजय राऊतांनी केलाय. दरम्यान या सर्व मुद्द्यावरून फडणवीसांनी विरोधकांना सवाल करत टीका केलीय.. संबंधित लोकांची एकमेकांना भेट घालून देतात म्हणजे काहीतरी कट कारस्थान सुरू होतं असा आरोप मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केला आहे. 

शरद पवार आणि संजय राऊतांच्या दाव्यानंतर भाजप नेते अनिल बोंडे यांनी टीका केलीय. विधानसभा आल्यावर तांत्रिक, मांत्रिक येतात आणि निवडणूक जिंकून देतो असं म्हणतात असा खोचक टोला बोंडेंनी लगावलाय..तर पवारांच्या दाव्यात तथ्य असल्याचं अंबादास दानवेंनी म्हटल आहे. तर दुसरीकडे शरद पवारांनी केलेल्या दाव्यानंतर रवी राणांनी देखील एका मोठा दावा केलाय..शरद पवार लवकच सत्तेत सहभागी होतील असा दावा आमदार रवी राणांनी केलाय.. तसंच राहुल गांधींप्रमाणे निराश होऊन पवारांनी चुकीची वक्तव्य करु नये. अशी टीकाही त्यांनी यावेळी शरद पवारांवर केली आहे. शरद पवारांपाठोपाठ संजय राऊतांनी देखील महाराष्ट्रा विधानसभा निवडणुकीसंदर्भात मोठा दावा केलाय. दरम्यान पवार, राऊतांच्या दाव्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी देखील जशासं तसं प्रत्युत्तर दिलंय.. मात्र, पवारांकडे आलेली ती दोन लोक कोण होती? हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे.

Maharashtra PoliticsSanjay Raut claimsuddhav thackeraysharad pawarउद्धव ठाकरे

