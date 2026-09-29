राज ठाकरेंची नवी राजकीय भूमिका? 'राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात...'

केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी इतर दोन आयुक्तांनी दिलेल्या सूचना मागील 10 महिन्यामध्ये 14 वेळा नाकारल्याच्या बातम्या समोर आल्यानंतर या साऱ्या प्रकारावरुन विरोधकांकडून संताप व्यक्त केला जात असून निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारने हाताशी धरल्याचा आरोप केला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या या वर्तनाविरोधात आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मागील काही महिन्यामधील निर्णयांविरोधात उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून 4 ऑक्टोबर रोजी मोर्चा काढला जाणार आहे. याच मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर आज ठाकरे बंधू सकाळी साडेअकरा वाजता संयुक्त पत्रकार परिषद 'शिवतीर्थ' येथे घेणार आहेत. मात्र या बैठकीनंतर इंडिया आघाडीची बैठक होणार असून याच पार्श्वभूमीवर खासदार संजय राऊत यांनी राज ठाकरे आणि इंडिया आघाडीसंदर्भात सूचक विधान केलं आहे.
पत्रकारांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी, "शिवतीर्थवर संयुक्त पत्रकार परिषद असेल. चार तारखेला निवडणूक आयोगाच्या भ्रष्टाचार आणि त्याला बडतर्फ करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा असेल. शिवसेना आणि मनसेने पुढाकार घेतलाय," असं सांगितलं. या पत्रकार परिषदेनंतर दुपारी इंडिया आघाडीची बैठक असल्यासंदर्भात बोलताना, "इंडिया आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरे आणि आम्ही व्हीसीद्वारे सहभागी होवू. आमचे इकडं आंदोलन असल्याने त्यात आम्ही बिझी असल्याने ॲानलाईन उपस्थित राहू. काँग्रेसने काल नागपुरात मोठे आंदोलन केले. मविआ म्हणून एकत्र सर्वांनी सामील व्हावे असं आवाहन करतोय. एकट्याने काही होणार नाही. देश एकवटला पाहिजे," असं राऊत म्हणाले. "आंदोलनाची धग दिल्लीपर्यंत पोहचेल. इंडिया आघाडी बैठकीत काय ठरतंय, सीजेपीही आंदोलन करतंय. याचा भडका उडेल तेव्हा ज्ञानेश कुमारला बडतर्फ करावे लागेल," असं राऊत म्हणाले.
यानंतर पत्रकारांनी राज ठाकरेही इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित राहणार का तसेच ते इंडिया आघाडीसोबत आहेत का याबद्दल प्रश्न विचारला. त्यावर राऊत यांनी, "इंडिया आघाडीच्या बैठकीत निवडणूक आयोग हा विषय असेल. राज ठाकरे यांचा विषय नाही. राज ठाकरे आणि राहुल गांधी यांच्यात संवाद आहे. का असू नये संवाद? ममता दिदीही बैठकीला असतील," असं उत्तर दिलं. राऊत यांनी केलेल्या सूचक विधानानंतर खरोखरच राज ठाकरे इंडिया आघाडीमध्ये सहभागी होतात का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
दरम्यान, ठाकरेंच्या या मोर्चावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली आहे. "हा मोर्चा म्हणजे पॉलिटिकल स्टंट आहे. जनतेमध्ये त्यांच्याबद्दल विश्वास नाही. एसआयआरच्या आधारावर ते देशात अविश्वासाचा वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा तुम्ही लोकांना कन्व्हिन्स करू शकत नाही तेव्हा त्यांना कन्फ्युज करा अशी ही रणनीती आहे. मात्र ही संविधानविरोधी रणनीती आहे," असं फडणवीस ठाकरे बंधूंच्या मोर्चावर टीका करताना म्हणाले.