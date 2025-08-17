English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
47 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झाला होता सर्वात मोठा राजकीय भूकंप! शरद पवार यांचा राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट

वसंतदादांचं सरकार पाडलं  शरद पवारांची पहिल्यांदाच जाहीर कबुली दिली. तर त्यांनीच नंतर मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिल्याचं म्हणत पवारांनी सांगितलं तेव्हाचं राजकारण कसं होते. 

वनिता कांबळे | Updated: Aug 17, 2025, 08:41 PM IST
47 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात झाला होता सर्वात मोठा राजकीय भूकंप! शरद पवार यांचा राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट

Maharashtra Politics : 1978मध्ये शरद पवारांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणातलं पहिलं बंड केलं होतं. थेट वसंतदादांचं सरकार पाडत शरद पवार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले होते. दरम्यान याच बंडाबाबत शरद पवारांनी पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केले. 47 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात सर्वात मोठा राजकीय भूकंप झाला होता.  शरद पवार यांचा राजकीय आयुष्यातील सर्वात मोठा गौप्यस्फोट केली आहे. 

राज्यात अनेकदा राजकीय बंड झाले. पण कायम चर्चा होते ती शरद पवार यांच्या 1978मधील राजकीय बंडाची. वसंतदादा पाटील हे आमचे नेते होते. पण त्यांचे सरकार मीच पाडलं अशी कबुली पहिल्यांदाच ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी दिली.  ज्या वसंतदादांचे सरकार मी पाडले, नंतर त्यांनीच भूतकाळ विसरून, गांधी-नेहरुंचे विचार पुढे नेण्यासाठी मला मुख्यमंत्रिपदासाठी पाठिंबा दिला असंही शरद पवारांनी म्हटलं. त्यावेळचं राजकारण कसं होतं आणि आताचं राजकारण कसं बदलत गेलं याचा संदर्भ देताना शरद पवारांनी हे वक्तव्य केलंय. 

राज्यात 1978 साली पुरोगामी लोकशाही दल म्हणजे पुलोदचा प्रयत्न झाला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील वसंतदादांचे सरकार पडलं. त्यामागे शरद पवारांचा मोठा हात होता. त्यामुळेच शरद पवारांनी वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला असा अनेकदा आरोप केला जातो. 

1978 मधील पवारांचं बंड 

- आणीबाणीनंतर काँग्रेस फुटली
-यशवंतराव चव्हाण, ब्रम्हानंद रेड्डींकडून रेड्डी काँग्रेसची स्थापना 
-इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असे दोन गट
- 1978च्या निवडणुका दोन्ही काँग्रेसने स्वतंत्र लढल्या
- आणीबाणीमुळे निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला फटका
- जनता पक्षाला सत्तेपासून रोखण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस एकत्र-
- आणीबाणीनंतर महाराष्ट्रात वसंतदादांच्या नेतृत्त्वात सरकारची स्थापना
- रेड्डी काँग्रेसकडून वसंतदादा मुख्यमंत्री, इंदिरा काँग्रेसकडून नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री
-सरकार स्थापनेनंतर दोन्ही काँग्रेसमध्ये धुसफूस
- 1978 साली ऐन पावसाळी अधिवेशनात शरद पवारांकडून बंड
- 40 समर्थक आमदारांसह शरद पवार विरोधी बाकावर
- वसंतदादा पाटलांचं सरकार पडलं
-शरद पवारांकडून मुख्यमंत्रीपदाचा दावा
- वसंतदादांच्या पाठिंब्यानंतर शरद पवार राज्याचे मुख्यमंत्री

Maharashtra PoliticsSharad Pawar disclosurePolitical Eventsmaharashtraशरद पवार

