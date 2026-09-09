'...तरच आम्ही एकत्र येऊ', शरद पवारांच्या NCP ची अजित पवारांच्या पक्षासमोर एकमेव अट? ठाकरेंची शिवसेना म्हणते, 'शरद पवार कधीही...'

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांच्या नेतृत्वाखालील अजित पवारांच्या पुढाकाराने सत्तेत सहभागी झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्यासंदर्भात पडद्यामागे हलचाली सुरु असल्याच्या बातम्या अनेकदा समोर आल्या आहेत. मात्र दोन्ही राष्ट्रवादींकडून वेळोवेळी याचं खंडन करण्यात आलंय. काही दिवसांपूर्वीच भारतीय जनता पार्टी दोन्ही राष्ट्रवादींच्या विलिनीकरणासाठी आग्रही असल्याची बातमी समोर आली. अजित पवारांच्या निधनानंतरही या दोन्ही पक्षांच्या विलिनीकरणाच्या चांगल्याच चर्चा रंगल्याचं दिसून आलं. मात्र आता या विलिनीकरणाला सर्वात मोठा विरोध असलेल्या नेत्यांपैकी एक असलेले आमदार रोहित पवार यांनीच सत्तेत असलेल्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसंदर्भात जाण्याबद्दल जर.. तर.. च्या भाषेत विधान केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
मंगळवारी रोहित पवार प्रसारमाध्यमांशी बोलत असताना, पक्षातीलच काही नेते राष्ट्रीय अध्यक्षपद मागत आहेत असं वक्तव्य रोहित पवारांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं त्यावरुन प्रश्न विचारण्यात आला. यावर उत्तर देताना, प्रफुल पटेल आणि सुनील तटकरे हे पक्षावर ताबा घेण्याचे प्रयत्न करत होते त्याचे पुरावे देखील मी सादर केले असं रोहित पवार यांनी म्हटलं. 'जर त्यांनी (अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीने) भाजपची साथ सोडली तरच आम्ही एकत्र येऊ,' असं विधानही रोहित पवारांनी केलं आहे. मध्यंतरी दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासाठी सर्वात मोठा विरोध रोहित पवारांचा असल्याच्या बातम्या समोर आलेल्या. मात्र आता रोहित पवारांनीच दोन्ही पक्ष एकत्र येण्यासंदर्भात अप्रत्यक्षपणे ऑफरच्या भाषेत विधान केल्याने पुन्हा एकदा या पक्षांच्या विलिनीकरणासंदर्भात चर्चा जोर धरु शकतात असा अंदाज आहे.
दरम्यान, रोहित पवारांनी विलिनीकरणासंदर्भात केलेल्या विधानावरुन बोलताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी, "पक्ष कोणाच्या ताब्यात आहे हे आता सांगता येत नाही. दादा गेल्यानंतर पक्षाचे काय स्थिती आहे मला काही बोलायची गरज नाही आणि माझा अधिकारही नाही, तो त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. रोहित पवार यांचे म्हणणं हे महाराष्ट्राच्या हिताचाच असतं. त्यासाठी तो विचार पक्ष करत असेल तर त्या पक्षाचा संबंध आहे, त्या दोन पक्षांनी एकत्र राहावं की नाही," असं म्हटलं आहे. पुढे बोलताना, "आतापर्यंत राष्ट्रवादीची भूमिका सत्तेच्या बाजूने राहिली आहे. जिकडे सत्ता तिकडे राष्ट्रवादी अशी भूमिका आपण आतापर्यंत पाहिली आहे. शरद पवार वेगळे येतात. मात्र दादा म्हणायचे की विरोधात राहून आपण लोकांची काम कशी करणार? रोहित पवार हे चांगलं काम करत आहेत. पुरोगामी विचाराला घेऊन लढत आहेत. त्यामुळे त्यांचा उद्या त्यांच्यासोबत विचार आहेत. त्यांचे विचार फुले-शाहू-आंबेडकरांचे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आहेत तोपर्यंत आम्ही त्यांचं अभिनंदनच करणार," असं वडेट्टीवार यांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवताना म्हटलंय.
रोहित पवार यांच्या वक्तव्यासंदर्भात संजय राऊत यांना पत्रकारांनी विचारलं असता, "रोहित पवार योग्य बोलतात. अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पक्षासोबत आहे. भारतीय जनता पक्षाने घेतलेली भूमिका ही राज्याच्या आणि देशाच्या हिताची नाही. अजित पवार यांनी जी भाजप सोबत जाण्याची भूमिका घेतली होती. ती त्यांच्या मजबुरीतून घेतलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा शरद पवार यांचाच पक्ष आहे, जसा शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा आहे. विलीनीकरणाच्या गोष्टी आपण जेव्हा करतो, तेव्हा विलीनीकरण हे कधीही एकतर्फी होत नाही. शरद पवार कधीही भाजपसोबत जाणार नाहीत, असा माझा ठाम विश्वास आहे," असं उत्तर दिलं.