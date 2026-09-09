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'...तरच आम्ही एकत्र येऊ', शरद पवारांच्या NCP ची अजित पवारांच्या पक्षासमोर एकमेव अट? ठाकरेंची शिवसेना म्हणते, 'शरद पवार कधीही...'

जानेवारी महिन्याच्या आधीपासूनच दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यासंदर्भातील चर्चा असल्याचं सांगितलं जात आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर दोन्ही पक्ष एकत्र येण्याच्या चर्चांना पुन्हा जोर धरला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 11:44 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 11:44 AM IST
'...तरच आम्ही एकत्र येऊ', शरद पवारांच्या NCP ची अजित पवारांच्या पक्षासमोर एकमेव अट? ठाकरेंची शिवसेना म्हणते, 'शरद पवार कधीही...'
Image Credit: दोन्ही राष्ट्रवादींसंदर्भात आता कोणी काय विधान केलंय? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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