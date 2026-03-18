English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

शिवसेनेसंदर्भातील निकाल फिरणार? शिंदेंच्या दिल्ली दौऱ्याची 'दुसरी बाजू'; नेमकं घडलं काय?

Maharashtra Politics Thackeray Vs Shinde: मागील तीन वर्षांपासून सुरु असलेल्या प्रकरणामध्ये अनेकदा तारीख पे तारीख देण्यात आल्यानंतर आता या केसचा निकाल लवकरच लागणार असतानाच ही बातमी समोर आली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 18, 2026, 09:55 AM IST
पुढील काही आठवड्यांमध्ये अंतिम निकालाची शक्यता (प्रातिनिधिक फोटो)

Maharashtra Politics Thackeray Vs Shinde: सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतच्या सुनावणीच्या अंतिम निकाल लागण्याची वेळ जवळ आली आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणातील या ऐतिहासिक न्यायालयीन लढाईच्या प्रकरणावर सलग सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण आता अधिक न रखडवता निकाली काढण्याचे संकेत दिल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या प्रमुख वकिलांसह तातडीने दिल्ली गाठल्याचं पाहायला मिळालं आहे. या दिल्ली दौऱ्यातील भेटीगाठींदरम्यान अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. या भेटीगाठींमुळे सुप्रीम कोर्टात काय निकाल लागणार याबद्दलची उत्सुकता अधिक वाढली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

शिंदे गटात चिंतेचे वातावरण

एकनाथ शिंदेंनी आपल्या दिल्ली दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याची माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने समोर येत आहे. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी अंतिम सुनावणीपूर्वी तब्बल दोन तासांच्या युक्तिवादाची तयारी दर्शवली असून, आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दाही प्रभावीपणे मांडला आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटाकडून वेळ काढूपणा केला जात असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये भाजपकडून केला जात असलेला दुजाभाव आणि सर्वोच्च न्यायालयातील संभाव्य निकाल यामुळे शिंदे गटात चिंतेचे वातावरण आहे. आता न्यायालय पक्ष, चिन्ह आणि आमदारांच्या पात्रतेवर काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. दिल्लीत शिंदेंनी अगदी ऐनवेळी घेतलेल्या भेटीगाठींमुळे हा निकाल फिरतो की काय अशी चर्चा राजकीय वर्तुळामध्ये दबक्या आवाजात सुरु आहे.

आतापर्यंत काय काय झालं हे अगदी थोडक्यात 

> 2023 साली सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या शिंदे गटाला 'शिवसेना' हे पक्षाचे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे मूळ निवडणूक चिन्ह देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती नाकारली. त्यामुळे शिंदे गटाने 2024 लोकसभा निवडणुकीत आणि त्यानंतरच्याही सर्वच निवडणुकींमध्ये धनुष्यबाण चिन्ह वापरले.

> जानेवारी 2026 मध्ये या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीचे वेळापत्रक 21 आणि 22 तारखेच्या सुनावणीदरम्यान जाहीर झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस चिन्ह वादासोबत एकत्रित सुनावणी करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. दोन्ही प्रकरणांमधील कायदेविषयक मुद्दे समान असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

> 12 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असून कपिल सिब्बल यांच्यासह उद्धव गट आणि शिंदे गटाने अंतिम युक्तिवादासाठी तयार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे लेखी युक्तिवाद वाचले आणि पुढची तारीख उपलब्धतेनुसार देण्याचे ठरवले आहे. अंतिम युक्तिवाद जवळपास पूर्ण झाला असून न्यायालयाकडून पुढची तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही. मात्र एप्रिल किंवा मे महिन्यामध्ये यासंदर्भातील अंतिम सुनावणीला सुरुवात होईल असं सांगितलं जात आहे. निकाल लागेपर्यंत शिंदे गट चिन्ह वापरत राहणार आहे. मात्र स्थानिक तसेच भविष्यातील सर्वच निवडणुकींसाठी हे प्रकरण निर्णायक ठरणार आहे.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
shiv sena nameshiv sena symbolCaseuddhav thackeraysupreme court

