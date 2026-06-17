/दोन्ही शिवसेनेचे एकूण 16 खासदार... ठाकरेंचे 9 खासदार कोण? शिंदेंचे 7 खासदार कोण? कोणते 6 खासदार करणार बंड?

Maharashtra Politics Shiv Sena MP Full List: महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आज मोठा राजकीय भूकंप होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 खासदारांपैकी 6 खासदार रात्री अचानक नवी दिल्लीला रवाना झाले आहेत. त्यामुळेच हे खासदार बंडखोरी करुन वेगळा गट स्थापन करण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं हाती घेतलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'अंतर्गत सहा ते सात खासदार बंडखोरी करतील अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ठाकरेंची शिवसेना ही शिंदेंच्या शिवसेनेपेक्षा सरस ठरली होती. सध्या या फोडाफोडीच्या राजकारणादरम्यान दोन्ही शिवसेनेकडे नेमके कोणते खासदार आहेत. त्यांचे मतदारसंघ कोणते? याबद्दल अनेकांमध्ये संभ्रम आहे. याचसंदर्भात जाणून घेऊयात...
मंगळवारी रात्री अचानक ठाकरेंच्या 9 खासदारांपैकी 6 खासदार नॉट रिचेबल झाले आणि एकच खळबळ उडाली. खरं तर मागील काही दिवसांपासून ठाकरेंचे खासदार शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याची चर्चा होती. या चर्चेनंतर ठाकरेंनी 'मातोश्री'वर खासदारांची बैठकही बोलावली होती. मात्र चारच खासदार या बैठकीला उपस्थित होते. तेव्हाच अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती.
तरीही पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी सर्व खासदार सोबत असल्याचं काल दुपरापर्यंत म्हटलं होतं. मात्र त्यांनीच रात्री 15 कोटी रुपये अॅडव्हान्स देऊन खासदारांची फोडाफोडी केली जात असल्याचा आरोप केला. या आरोपांमुळे खरोखरच ठाकरेंचे खासदार फुटणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आणि हे खासदार दिल्लीत पोहोचल्याची माहिती समोर आली.
1) अरविंद सावंत - मुंबई दक्षिण
2) संजय देशमुख (संजय उत्तमराव देशमुख) - यवतमाळ-वाशिम
3) नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर - हिंगोली
4) संजय हरिभाऊ जाधव (बंडू जाधव) - परभणी
5) राजाभाऊ (पराग) वाजे - नाशिक
6) संजय दिना पाटील - मुंबई उत्तर पूर्व
7) भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे - शिर्डी
8) अनिल यशवंत देसाई - मुंबई दक्षिण मध्य
9) ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबाळकर (पवन राजेनिंबाळकर) - उस्मानाबाद (धाराशिव)
1) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे - कल्याण
2) नरेश गणपत म्हस्के - ठाणे
3) रविंद्र दत्ताराम वायकर - मुंबई उत्तर-पश्चिम
4) श्रीरंग अप्पा बारणे - मावळ
5) प्रतापराव गणपतराव जाधव - बुलढाणा
6) संदीपनराव भुमरे - छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद)
7) धैर्यशील संभाजीराव माने - हातकणंगले
सूत्रांच्या माहितीनुसार, परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले. हेच सहा खासदार बंडखोरी करणार असं सांगितलं जात आहे.