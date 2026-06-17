Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /दोन्ही शिवसेनेचे एकूण 16 खासदार... ठाकरेंचे 9 खासदार कोण? शिंदेंचे 7 खासदार कोण? कोणते 6 खासदार करणार बंड?

दोन्ही शिवसेनेचे एकूण 16 खासदार... ठाकरेंचे 9 खासदार कोण? शिंदेंचे 7 खासदार कोण? कोणते 6 खासदार करणार बंड?

Maharashtra Politics Shiv Sena MP Full List: राज्यामध्ये खासदारांवरुन दोन्ही शिवसेनेमध्ये रस्सीखेच सुरु असतानाच दोन्ही शिवसेनेंकडील नेमके खासदार कोण आहेत? ते कुठल्या मतदारसंघातील आहेत जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 17, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:57 AM IST
दोन्ही शिवसेनेचे एकूण 16 खासदार... ठाकरेंचे 9 खासदार कोण? शिंदेंचे 7 खासदार कोण? कोणते 6 खासदार करणार बंड?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
पुढील 24 तास उष्ण- दमट हवामानाचे; राज्यात पावसाळ्याच्या दिवसांत येणार उष्णतेची लाट
Maharashtra Weather news14 min ago
2
India vs Afghanistan19 min ago
3
shiv sena44 min ago
4
 Breaking News Maharashtra1 hr ago
5
shiv sena1 hr ago