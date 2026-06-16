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9 पैकी 5 खासदार सोडून गेले तरी...; शिंदेंच्या 'ऑपरेशन टायगर'ला उत्तर देण्यासाठी ठाकरेंचा 'प्लॅन बी'?

Maharashtra Politics Shivsena 5 MP Issue: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे एकूण नऊ खासदार असून त्यापैकी पाच खासदार फोडण्यासंदर्भातील चर्चा रंगली आहे. मात्र आता यावर ठाकरेंनी विशेष नियोजन केलं आहे. नक्की घडतंय काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 16, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 09:48 AM IST
9 पैकी 5 खासदार सोडून गेले तरी...; शिंदेंच्या 'ऑपरेशन टायगर'ला उत्तर देण्यासाठी ठाकरेंचा 'प्लॅन बी'?

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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