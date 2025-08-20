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अहिल्यानगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष पेटला; तिसऱ्या पिढीतही वादाच्या ठिकऱ्या उडाल्या

अहिल्यानगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष पेटला आहे.  दोन पिढ्यांनी हा संघर्ष बघितला आहे. तिसऱ्या पिढीतही वादाच्या ठिकऱ्या उडाल्या आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:15 AM IST
अहिल्यानगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष पेटला; तिसऱ्या पिढीतही वादाच्या ठिकऱ्या उडाल्या

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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