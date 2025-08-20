/अहिल्यानगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष पेटला; तिसऱ्या पिढीतही वादाच्या ठिकऱ्या उडाल्या

Maharashtra Politics : अहिल्यानगरच्या राजकारणात पुन्हा एकदा विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष पेटला आहे. भाजपचेच दोन बडे युवा नेते आता एकमेकांवर उघडपणे शाब्दिक हल्ले चढवत आहेत. विधानपरिषदेवर निवड झाल्यानंतर विवेक कोल्हे यांनी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांवर केलेल्या टीकेला आता माजी खासदार सुजय विखे यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
कोल्हे विरुद्ध विखे.... अहिल्यानगर जिल्ह्यातला तसा जुनाच राजकीय संघर्ष. दोन पिढ्यांनी हा संघर्ष बघितला आहे. पण आता दोन्ही कुटुंब एकाच पक्षात असल्याने हा संघर्ष राहणार नाही अशी अपेक्षा होती. पण आता तिसऱ्या पिढीतही वादाच्या ठिकऱ्या उडाल्या आहेत. सुजय विखे पाटील आमि भाजपचे नवनिर्वाचित विधानपरिषद आमदार विवेक कोल्हे.. दोघांमध्ये शाब्दिक वार पलटवार सुरु झालेयत. काही दिवसांपुर्वी गणेश सहकारी साखर कारखान्यावरुन कोल्हेंनी विखेंविरोधात डायलॉगबाजी केली होती.
कोल्हेंच्या याच इशाऱ्यानंतर सुजय विखे पाटलांनी जोरदार पलटवार केलाय. तुम्हाला जी पदं मिळतायत ती आम्ही सोडून दिलेली पदं आहे.. त्यामुळे माज करु नका अशा इशारा सुजय विखेंनी विवेक कोल्हेंना दिला आहे. खरंतर विखे आणि कोल्हेंचा संघर्ष आज उफाळून आलेला नाहीये. तर हा तिन पिढ्यांपासूनचा आहे. सहकार, साखर कारखाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा अशा प्रत्येक पातळ्यांवर दोन्ही राजकीय घराण्यांमधली धुसफूस कायम बघायला मिळते. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी राह्यलाय तो गणेश सहकारी साखर कारखाना.
कारण कोल्हे कुटुंबासाठी हा कारखाना म्हणजे अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. तर विखे कुटुंबासाठी तो राजकीय समीकरणांसाठी महत्वाचा आहे. त्यावरुनच ही दोन्ही घराणी आजपर्यंत अनेकदा समोरासमोर आलीयेत. त्यामुळे कोल्हे आणि विखे ही दोन्ही घराणी आज भाजपमध्ये असली तरी हा लढा राजकीय वर्चस्वाचा आहे. एकीकडे गणेश कारखान्याचा मुद्दा. दुसरीकडे राजकीय वर्चस्वाची लढाई आणि त्यात भर म्हणजे भाजपमधील अंतर्गत शक्तिप्रदर्शन यामुळे विखे विरुद्ध कोल्हे संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ मंचावरच पाहायला मिळतो की आता रस्त्यावर सुद्धा केला जातो हे बघावं लागेल.