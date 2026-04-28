Maharashtra Politics Last Day Of Political Patry: उद्या म्हणजेच 29 एप्रिल हा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणामधील फार महत्त्वाचा दिवस ठरणार असल्याची चिन्हं दिसत आहेत. नेमकं असं काय घडणार आहे उद्या जाणून घ्या...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 28, 2026, 03:17 PM IST
महाराष्ट्रात मोठा ट्विस्ट? शिंदेंचा 'पॉलिटिकल स्ट्राइक'; उद्या शिवसेनेत विलीन होणार 'हा' पक्ष?
शिंदेंना मोठं राजकीय यश मिळणार? (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

Maharashtra Politics Last Day Of Political Patry: विधान परिषद निवडणुकीचे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी 48 तासांहून कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशातच प्रत्येक पक्ष कोणाला संधी देणार याबद्दलची चर्चा सुरु असून सर्वच पक्षांनी आपआपले उमेदवार गुलदस्त्यात ठेवले आहेत. अशातच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची शिवसेना धक्कातंत्राचा वापर करेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामागील मुख्य कारण म्हणजे शिंदेंच्या पक्षाकडून राज्यातील एका बड्या नेत्याला पक्ष शिवसेनेत विलीन करण्याच्या अटीवर विधान परिषदेची उमेदवारी देण्याची ऑफर दिली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. हा नेता उद्या आपली भूमिका स्पष्ट करणार असून खरोखरच असं झालं तर उद्या महाराष्ट्रातील एका महत्त्वाच्या राजकीय पक्षाचं अस्तित्व संपुष्टात येईल. 

Add Zee News as a Preferred Source

हा नेता आहे कोण?

आपण ज्या नेत्याबद्दल बोलतोय त्या नेत्याचं नाव आहे, बच्चू कडू! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून बच्चू कडू यांना विधान परिषद निवडणुकीची ऑफर देण्यात आली आहे.  बच्चू कडू विधान परिषदेवर जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. बच्चू कडू उद्या म्हणजेच 29 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे. बच्चू कडू आज पुन्हा त्यांच्या 'प्रहार' पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार आहेत. बच्चू कडूंची आज शिवसेनेच्या नेत्यांसोबत महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहितीही मिळत आहे.  बच्चू कडू काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पक्ष विलीन केला तरच विधान परिषदेवर संधी देणार अशी ऑफर असल्याने बच्चू कडू यांच्याकडे जो काही निर्णय आहे तो घेण्यासाठी केवळ एका दिवसाचा अवधी शिल्लक आहे. 

कट्टर राजकीय शत्रूशी केली चर्चा

एकीकडे एकनाथ शिंदेंकडून बच्चू कडूंना विधान परिषदेची ऑफर दिली असताना या प्रकरणात नवीन घडामोड समोर आली आहे. एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेले बच्चू कडू आणि रवी राणा यांच्यात फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राणा आणि कडू यांच्यात काय चर्चा झाली हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. रवी राणा आणि बच्चू कडू यांच्यात फोनवरून संभाषण झाल्याने अनेक चर्चांना उधाण आलं आहे. बच्चू कडून यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्यासाठी रवी राणा मदत करणार का याकडेही सर्वांचा लक्ष लागले आहे. 

अमरावती विभागात शिवसेनेला जनआंदोलने उभी करणारा प्रभावी नेता हवा आहे. बच्चू कडूंच्या शेतकरी आंदोलनांचा (कर्जमाफी) प्रभाव पाहता ही ऑफर दिली गेल्याचं सांगितलं जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

