  • पुढील 4-5 दिवसात राज्यात नव्याने जाहीर होणार निवडणूक? सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे, कारण...

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रामध्ये पुढील काही दिवसांमध्ये पुन्हा निवडणूक जाहीर होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ही निवडणूक कशासाठी असणार? कोण मतदान करणार? जाणून घ्या 5 महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये ए टू झेड माहिती...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 16, 2026, 08:35 AM IST
पुढील तीन ते चार दिवसात मोठी घोषणा होणार? (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य फेसबुकवरुन साभार)

Maharashtra Politics: लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर पार पडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, नगरपालिका तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता पुन्हा राज्यात नव्याने निवडणुका लागणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. या निवडणुका विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील 17 जागांसाठी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका शिल्लक असल्या तरी या निवडणुकीला नियमानुसार अडचण येणार नाही, असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.

आमदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच राज्यात न झाल्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये पूर्वी निवडून आलेल्या आमदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही तेथे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळेच दोन-अडीच वर्षांपासून आमदारकीच्या या जागा रिक्त आहेत. आता या जागा भरण्यासाठी हलचाली सुरु असून निवडणुकांची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.

या निवडणुकीमध्ये कोण करतं मतदान?

महापालिका नगरसेवक, नगरपालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषदांचे सदस्य आणि पंचायत समित्यांचे सभापती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील मतदार असतात. मुख्यं निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्या कार्यालयाकडून विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी लवकरच निवडणूक जाहीर केली जाऊ शकते. 

कधीपर्यंत होऊ शकते घोषणा? कोण किती जागा लढवणार?

विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या नऊ जागांसाठीची निवडणूक येत्या चार-पाच दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपच्या वाट्याला पाच, शिंदेसेनेला दोन, राष्ट्रवादीला (अजित पवार) एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळेल, असे विधानसभेतील संख्याबळानुसार चित्र आहे.

...तर बिनविरोध नाही

या निवडणुकीमध्ये सर्वांचं लक्ष राष्ट्रवादीकडे (अजित पवार) असेल असं सांगितलं जात आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे या पक्षाकडे अधिकची 13 मते आहेत. त्यामुळे त्यांनी दुसरी जागा लढवावी, असे महायुतीने ठरवले तर निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी खरोखर ही जागा लढवणार का? निवडणून येण्याचं गणित कसं मांडलं जाणार? मित्रपक्ष साथ देणार की स्थानिक पातळीवर गोंधळ उडणार? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तर लवकरच स्पष्ट होतील.

कोणत्या 17 मतदारसंघांमध्ये निवडणूक होऊ शकते?

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या मतदारसंघांमध्ये विधान परिषद निवडणूक होण्यात आता अडचण नाही असे मतदारसंघ खालीलप्रमाणे आहेत

01) सोलापूर

02) अहिल्यानगर

03) ठाणे

04) जळगाव

05) सांगली-सातारा

06) नांदेड

07) यवतमाळ

08) पुणे

09) भंडारा-गोंदिया

10) रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, 

11) नाशिक

12) वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली

13) अमरावती

14) धाराशिव-लातूर-बीड

15) परभणी-हिंगोली 

16) छत्रपती संभाजीनगर-जालना

17) नागपूर

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

