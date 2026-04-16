पुढील 4-5 दिवसात राज्यात नव्याने जाहीर होणार निवडणूक? सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे, कारण...

Maharashtra Politics: लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर पार पडलेल्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका, नगरपालिका तसेच महानगरपालिकांच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता पुन्हा राज्यात नव्याने निवडणुका लागणार अशी चिन्हं दिसत आहेत. या निवडणुका विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील 17 जागांसाठी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. 20 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका शिल्लक असल्या तरी या निवडणुकीला नियमानुसार अडचण येणार नाही, असे चित्र सध्या तरी दिसत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच राज्यात न झाल्यामुळे या मतदारसंघांमध्ये पूर्वी निवडून आलेल्या आमदारांचा कार्यकाळ संपुष्टात येऊनही तेथे निवडणूक होऊ शकली नाही. त्यामुळेच दोन-अडीच वर्षांपासून आमदारकीच्या या जागा रिक्त आहेत. आता या जागा भरण्यासाठी हलचाली सुरु असून निवडणुकांची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे.
महापालिका नगरसेवक, नगरपालिकांचे नगरसेवक, जिल्हा परिषदांचे सदस्य आणि पंचायत समित्यांचे सभापती स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील मतदार असतात. मुख्यं निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांच्या कार्यालयाकडून विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी लवकरच निवडणूक जाहीर केली जाऊ शकते.
विधानसभेतून विधान परिषदेवर निवडून द्यावयाच्या नऊ जागांसाठीची निवडणूक येत्या चार-पाच दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यात भाजपच्या वाट्याला पाच, शिंदेसेनेला दोन, राष्ट्रवादीला (अजित पवार) एक आणि महाविकास आघाडीला एक जागा मिळेल, असे विधानसभेतील संख्याबळानुसार चित्र आहे.
या निवडणुकीमध्ये सर्वांचं लक्ष राष्ट्रवादीकडे (अजित पवार) असेल असं सांगितलं जात आहे. याचं मुख्य कारण म्हणजे या पक्षाकडे अधिकची 13 मते आहेत. त्यामुळे त्यांनी दुसरी जागा लढवावी, असे महायुतीने ठरवले तर निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. त्यामुळे आता राष्ट्रवादी खरोखर ही जागा लढवणार का? निवडणून येण्याचं गणित कसं मांडलं जाणार? मित्रपक्ष साथ देणार की स्थानिक पातळीवर गोंधळ उडणार? या साऱ्या प्रश्नांची उत्तर लवकरच स्पष्ट होतील.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या मतदारसंघांमध्ये विधान परिषद निवडणूक होण्यात आता अडचण नाही असे मतदारसंघ खालीलप्रमाणे आहेत
01) सोलापूर
02) अहिल्यानगर
03) ठाणे
04) जळगाव
05) सांगली-सातारा
06) नांदेड
07) यवतमाळ
08) पुणे
09) भंडारा-गोंदिया
10) रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग,
11) नाशिक
12) वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
13) अमरावती
14) धाराशिव-लातूर-बीड
15) परभणी-हिंगोली
16) छत्रपती संभाजीनगर-जालना
17) नागपूर