राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाची चर्चा सुरु असतानाच आता दोन्ही शिवसेने एकत्र येणार?

Maharashtra Politics : राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाच्या चर्चेनंतर आता दोन्ही शिवसेनेच्या एकत्रिकरणाची चर्चा सुरु झालीये. याला निमित्त ठरलंय, रोहयोमंत्री भरत गोगावले आणि उद्धव ठाकरे एका लग्नसमारंभात काही क्षणासाठी सोबत आले होते. दोन्ही शिवसेनेच्या एकत्रिकरणाच्या चर्चेचा कोणत्याही पक्षाकडून इन्कारही होत नाही.
विधानसभा निवडणुकीनंतर दोन्ही राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणाचे वारे वाहत होते. अजितदादांच्या अपघाती निधनानंतर एकत्रिकरणाची चर्चा बंद झाली. आता फुटलेल्या शिवसेनेच्या एकत्रिकरणाचे वारे वाहू लागलेत. एकत्रिकरणाच्या चर्चेला निमित्त झालं रोहयो मंत्री भरत गोगावले आणि उद्धव ठाकरेंची एका लग्नात झालेली भेट. एका लग्न समारंभात दोन्ही नेते एकमेकांना सामोरे गेले. यावेळी उद्धव ठाकरेंना फोटोसाठी आमच्या बाजुला या असं निमंत्रण दिल्याचं भरत गोगावलेंनी सांगितलं.
तिकडं एकनाथ शिंदेंनाही उद्धव ठाकरेंना विधान परिषदेला मदत कराल का याबाबत वितारणा केली. त्यावर एकनाथ शिंदेंनीही इन्कार केला नाही. वास्तविक पाहता पक्षाच्या एकत्रिकरणाच्या अशा चर्चा कुठल्याही लग्नसोहळ्यात होत नाहीत. पण तरीही उद्धव ठाकरे आणि गोगावलेंची भेट या चर्चेसाठी निमित्तमात्र ठरली. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं गोगावलेंच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया देणं टाळलंय. पण अशा चर्चांचा इन्कारही केलेला नाही किंवा फेटाळूनही लावल्या नाहीत. नियतीच्या पोटात काय घडतंय हे सांगणारा मी ज्योतिषी नाही असं सांगून भास्कर जाधवांनीही या चर्चांना पूर्णविराम देण्याऐवजी हवा दिलीये.
भरत गोगावले शिवसेनेचे मंत्री असले तरी दोन्ही शिवसेनेच्या एकत्रिकरणाचा निरोप घेऊन जाणारे व्यक्ती भरत गोगावले असू शकतील याबाबत शंका व्यक्त केली जातेय. पण गेल्या सात ते आठ वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात काहीही घडू शकतं याचा अनुभव सगळ्यांनीच घेतलाय. त्यामुळं पुढच्या काळात राष्ट्रवादीच्या एकत्रिकरणासारख्या शिवसेनेच्याही एकत्रिकरणाच्या फक्त चर्चात राहतात का याबाबत सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे.