  • महाराष्ट्र बातम्या
  • अजित पवारांच्या अंत्यविधीवेळी पोलिसांकडून मोठी चूक; सलामी देताना घडलं असं काही...; द्यावं लागलं स्पष्टीकरण

Ajit Pawar Final Cremation: बारामती विमानतळाजवळ विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाल्यानंतर अजित पवार यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी विद्या प्रतिष्ठान येथे अत्यंसंस्कार करण्यात आले. शासकीय इतमामात त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला.   

शिवराज यादव | Updated: Jan 30, 2026, 04:11 PM IST
Ajit Pawar Final Cremation: बारामती विमानतळाजवळ विमान दुर्घटनेत अकाली निधन झाल्यानंतर अजित पवार यांच्या पार्थिवावर गुरुवारी विद्या प्रतिष्ठान येथे अत्यंसंस्कार करण्यात आले. शासकीय इतमामात त्यांना अखेरचा निरोप देण्यात आला. अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी लाखोंचा समुदाय पोहोचला होता. दरम्यान अजित पवारांना अखेरचा निरोप देताना पोलिसांकडून एक चूक झाली. ज्यावर त्यांना स्पष्टीकरण द्यावं लागलं आहे. 

शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करताना पोलिसांकडून हवेत तीन वेळा गोळीबार केला जातो. मात्र अजित पवार यांना अखेरची सलामी देताना राउंड फायर करताना चुकून एक राउंड फायर झाल्याचं समोर आलं होतं. यानंतर पोलिसांकडून स्पष्टीकरण दिलं आहे. 

शासकीय इतमामात सलामीसाठी वापरण्यात येणारे राऊंड डमी असतात असं स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिलं आहे. बंदुकीच्या गोळीप्रमाणे या बुलेट्समध्ये इजा होण्याची क्षमता नसते. अजित पवार यांना अखेरची सलामी देताना राउंड फायर करताना चुकून एक राउंड फायर झाला होता असे समोर आले होते. सलामीसाठी तीन राउंड फायर केले जातात तेव्हा या गोळ्या वापरल्या जातात असं स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिलं आहे. 

