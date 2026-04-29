Rahuri Exit Poll: राहुरीत पवार मोठी खेळी करणार? भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार ठाकरेंचा बंडखोर उमेदवार? Exit Poll मधून निकालाबात मोठा अंदाज

Rahuri Assembly By Election Exit Poll Results : बारामती पोटनिवडणुकीसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष राहुरी पोटनिवडणुकीकडेही आहे. या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांच्यासमोर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गोविंद मोकाटे आणि ठाकरे गटाचे बंडखोर रावसाहेब खेवरे यांचं आव्हान आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे संतोष चोळके यांच्यासह एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 2024 मधील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मतदान 9 हजाराने वाढले आहेत. दरम्यान या निवडणुकीत नेमका निकाल काय लागणार यासंदर्भात एक्झिट पोलने अंदाज वर्तवला आहे.
देशभरातील निवडणुकांचे सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करणाऱ्या 'पोल पंडित' संस्थेकडून राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीचा एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आला आहे. राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील मतदार, स्थानिक राजकारणात सक्रीय असणारे विविध पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणकारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा एक्झिट पोल देण्यात आला आहे. एक्झिट पोलमधील आकडेवारी अंतिम नसून हा निकालाचा अंदाज आहे.
राहुरी विधानसभा मतदारसंघात एकूण 3,33,545 मतदार असून 56 टक्के मतदान झालं आहे. यापैकी भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांना 70 ते 75 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे यांना 15 ते 20 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अपक्ष उमेदवार असणारे रावसाहेब खेवरे यांना 6 ते 10 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे.
दिवंगत आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्याबद्दल असणारी सहानुभूती, भाजपचे असणारे मजबूत संघटन, जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांची प्रचारात असणारी सक्रियता आणि विरोधी उमेदवारांचा असणारा मर्यादित प्रभाव यामुळे भाजप उमेदवार अक्षय कर्डिले हे 95 हजार ते 1 लाख 5 हजार मतांच्या मताधिक्याने या निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता आहे.
मतदान- 56.20 टक्के मतदान झालं असून 187463 मतांची नोंद झाली आहे.
अक्षय कार्डिले (BJP) यांनी 70 ते 75 टक्के मतं मिळतील असा अंदाज आहे. म्हणजेत 131224 ते 140597 मतं त्यांच्या पारड्यात असतील.
गोविंद मोकाटे (NCP-SP) यांनी 15 ते 20 टक्के मतं मिळू शकतात. 28119 ते 37493 मतं त्यांच्या नावावर असतील अशी शक्यत आहे.
रावसाहेब खेवरे (IND) यांना फक्त 5 टक्के मतं मिळतील. 9373 ते 18746 मतं त्यांना मिळतील.