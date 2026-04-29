English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Rahuri Exit Poll: राहुरीत पवार मोठी खेळी करणार? भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार ठाकरेंचा बंडखोर उमेदवार? Exit Poll मधून निकालाबात मोठा अंदाज

Rahuri Exit Poll: राहुरीत पवार मोठी खेळी करणार? भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार ठाकरेंचा बंडखोर उमेदवार? Exit Poll मधून निकालाबात मोठा अंदाज

Rahuri By Elections Exit Poll Result 2026: राहुरी पोटनिवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांच्यासमोर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गोविंद मोकाटे आणि ठाकरे गटाचे बंडखोर रावसाहेब खेवरे यांचं आव्हान आहे. वंचितसह एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत.   

शिवराज यादव | Updated: Apr 29, 2026, 06:58 PM IST
Rahuri Exit Poll: राहुरीत पवार मोठी खेळी करणार? भाजपासाठी डोकेदुखी ठरणार ठाकरेंचा बंडखोर उमेदवार? Exit Poll मधून निकालाबात मोठा अंदाज
Rahuri By Election Results 2026

Rahuri Assembly By Election Exit Poll Results : बारामती पोटनिवडणुकीसह संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष राहुरी पोटनिवडणुकीकडेही आहे. या निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांच्यासमोर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गोविंद मोकाटे आणि ठाकरे गटाचे बंडखोर रावसाहेब खेवरे यांचं आव्हान आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे संतोष चोळके यांच्यासह एकूण 7 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. 2024 मधील निवडणुकीच्या तुलनेत यावेळी मतदान 9 हजाराने वाढले आहेत. दरम्यान या निवडणुकीत नेमका निकाल काय लागणार यासंदर्भात एक्झिट पोलने अंदाज वर्तवला आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

देशभरातील निवडणुकांचे सर्वेक्षण आणि विश्लेषण करणाऱ्या 'पोल पंडित' संस्थेकडून राहुरी विधानसभा पोटनिवडणुकीचा एक्झिट पोल जाहीर करण्यात आला आहे. राहुरी विधानसभा मतदारसंघातील मतदार, स्थानिक राजकारणात सक्रीय असणारे विविध पक्षातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय जाणकारांच्या प्रत्यक्ष भेटी घेऊन करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे हा एक्झिट पोल देण्यात आला आहे. एक्झिट पोलमधील आकडेवारी अंतिम नसून हा निकालाचा अंदाज आहे.

कोणाला किती मतं मिळतील?

राहुरी विधानसभा मतदारसंघात एकूण 3,33,545 मतदार असून 56 टक्के मतदान झालं आहे. यापैकी भाजपचे उमेदवार अक्षय कर्डिले यांना 70 ते 75 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे. तसंच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे उमेदवार गोविंद मोकाटे यांना 15 ते 20 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय अपक्ष उमेदवार असणारे रावसाहेब खेवरे यांना 6 ते 10 टक्के मतदान मिळण्याची शक्यता आहे.

हे ही वाचा

कोण मारणार बाजी?

दिवंगत आमदार शिवाजी कर्डिले यांच्याबद्दल असणारी सहानुभूती, भाजपचे असणारे मजबूत संघटन, जिल्ह्यातील भाजपच्या नेत्यांची प्रचारात असणारी सक्रियता आणि विरोधी उमेदवारांचा असणारा मर्यादित प्रभाव यामुळे भाजप उमेदवार अक्षय कर्डिले हे 95 हजार ते 1 लाख 5 हजार मतांच्या मताधिक्याने या निवडणुकीत विजय मिळवण्याची शक्यता आहे.

राहुरी विधानसभा: -

एकूण मतदान-333545

मतदान- 56.20 टक्के मतदान झालं असून 187463 मतांची नोंद झाली आहे. 

अक्षय कार्डिले (BJP) यांनी 70 ते 75 टक्के मतं मिळतील असा अंदाज आहे. म्हणजेत 131224 ते 140597 मतं त्यांच्या पारड्यात असतील. 

गोविंद मोकाटे  (NCP-SP) यांनी 15 ते 20 टक्के मतं मिळू शकतात. 28119 ते 37493 मतं त्यांच्या नावावर असतील अशी शक्यत आहे. 

रावसाहेब खेवरे (IND) यांना फक्त 5 टक्के मतं मिळतील. 9373 ते 18746 मतं त्यांना मिळतील. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Exit pollRahuri By Election

महाराष्ट्र बातम्या