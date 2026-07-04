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मुंबईसाठी पुढचे काही तास धोक्याचे; रविवारीही 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट

मुंबईसह महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. आज तर शहरात पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. तर उद्याचा दिवसही पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:48 PM IST
मुंबईसाठी पुढचे काही तास धोक्याचे; रविवारीही 'या' जिल्ह्यांना रेड अलर्ट
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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